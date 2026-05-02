Дмитриев раскрыл, чем грозит ЕС введение США пошлин на европейские автомобили

Дмитриев назвал «смертельным ударом» для ЕС введение пошлин США на автомобили
Введение пошлин США в размере 25% на импорт автомобилей и грузовых машин из Европейского союза будет «смертельным ударом» для экономики Европы на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза», — написал он.

До этого глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге осудил намерения США ввести 25%-е пошлины на автомобили, импортируемые из Европейского Союза.

1 мая президент США объявил о планах повысить пошлины до 25% на легковые и грузовые автомобили, произведенные в странах Евросоюза. Он также уточнил, что автомобили, производимые европейскими компаниями на территории США, не подпадут под действие этих пошлин.

Ранее Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
