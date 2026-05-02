Дмитриев раскрыл, чем грозит ЕС введение США пошлин на европейские автомобили

Введение пошлин США в размере 25% на импорт автомобилей и грузовых машин из Европейского союза будет «смертельным ударом» для экономики Европы на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза», — написал он.

До этого глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге осудил намерения США ввести 25%-е пошлины на автомобили, импортируемые из Европейского Союза.

1 мая президент США объявил о планах повысить пошлины до 25% на легковые и грузовые автомобили, произведенные в странах Евросоюза. Он также уточнил, что автомобили, производимые европейскими компаниями на территории США, не подпадут под действие этих пошлин.

Ранее Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами.