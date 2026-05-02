Стало известно, когда наступит метеорологическое лето в Москве

Метеорологическое лето предположительно наступит в Москве и области после 26 мая — в этих числах среднесуточная температура превысит +15℃. Об этом ТАСС заявил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В конце мая ожидается практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям — это то, что некоторые называют метеорологическим летом», — сказала она.

По словам специалиста, прежде всего эта информация важна для работников агрокультурной сферы, однако и обычные люди при такой температуре действительно почувствуют наступление летней погоды.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, что в Москве и Подмосковье первая рабочая неделя мая начнется очень теплой погодой.

30 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после 1 мая в Москве начнет теплеть. Ожидается, что уже к 3 мая воздух в городе прогреется до +16–18°C, при этом осадков не будет.

