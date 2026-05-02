В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость

В Дубае отменили минимальный порог вложений в недвижимость, которая требовалась для оформления вида на жительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные требования Земельного департамента Дубая (DLD).

На платформе DLD Cube, предназначенной для получения резидентства за инвестиции в недвижимость в Дубае, сообщается, что если человек является единственным владельцем недвижимости в Дубае, то он может подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости этой недвижимости.

В марте газета Metro писала, что некогда популярный у туристов город Дубай (ОАЭ) превратился в город-призрак с пустынными улицами, поскольку на это государство Персидского залива приходится две трети всех иранских атак. Некоторые туристические достопримечательности оказались закрыты. Среди них: тематические парки Dubai Parks and Resorts и Global Village, а также колесо обозрения Ain Dubai. Тем временем отели Дубая, по информации журналистов, предлагают более дешевые номера, пытаясь привлечь отдыхающих.

