СМИ назвали причину вывода американских войск из Германии

Вывод пяти тысяч американских военных из Германии связан с тем, что союзники в Европе «не проявляют должной активности». Об этом заявила вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер, ссылаясь на источники.

«Соединенные Штаты выведут пять тысяч военнослужащих из Германии из-за того, что европейские союзники «не проявляют должной активности», которую ожидал президент США, сказали мне высокопоставленные представители военного министерства», — написала она.

До этого президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил сокращение контингента военных США на территории Германии.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

