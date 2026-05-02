Ветврач категорически запретила давать питомцам маринованное сырое мясо

Маринованное сырое мясо содержит токсический коктейль, опасный для собак и кошек. Даже небольшое количество может вызвать гастрит, анемию и панкреатит. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко в рамках социально-образовательного проекта компании.

Первая причина отказаться от такого «угощения» – для шашлыка обычно выбирают жирные части. В природе собаки и кошки питаются мышечным мясом, субпродуктами и мягкими костями в сыром виде. Поджелудочная железа питомцев очень чувствительна, особенно у собак декоративных пород, поэтому жирное мясо для гриля им не подходит. Однако главную опасность представляет маринад для шашлыков, содержащий запрещенные для питомцев компоненты.

Соль способна привести к отравлению натрием, потому что организм питомцев не предназначен к ее выведению в таком количестве. Среди симптомов – сильная жажда, рвота, диарея, судороги, в тяжелых случаях – отек мозга. Для маленькой собаки или кошки критической может оказаться доза всего в несколько граммов. Сахар также негативно влияет на питомца, приводит к нагрузке на поджелудочную железу и риску диабета.

Лук и чеснок, популярные для маринада, содержат тиосульфаты, которые разрушают эритроциты, вызывая гемолитическую анемию. Они опасны и в свежем, и в термически обработанном виде. При этом симптомы анемии могут появиться только спустя несколько дней.

Черный и красный перец, паприка и другие острые специи раздражают слизистую желудка и кишечника. Результатом могут стать гастрит, изжога, рвота, диарея.

Уксус, лимонный сок и соевый соус способны спровоцировать гастрит и даже язву. Соевый соус, помимо соли, часто содержит чеснок, сахар и другие добавки, опасные для животных. Усилители вкуса же вызывают аллергию и раздражение ЖКТ.

«Если вы любите своего питомца, никогда не кормите его маринованным мясом. Вместо этого угостите его видотипичной пищей, которая естественна для его организма. Подойдет и привычный корм или специальные лакомства», – отметила ветврач.

