Названы неочевидные ошибки, которые затягивают в долговую яму

Когда человек оказывается в долгах, он почти всегда слышит одно и то же: «не бери новые кредиты», «экономь», «плати больше». Проблема в том, что эти советы не работают в реальности, где уже есть перегруз по платежам, рассказала «Газете.Ru» основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

По ее словам, на практике выход начинается не с дисциплины, а с изменения самой конструкции долгов.

«Один из самых недооцененных инструментов — работа с датами платежей. В большинстве случаев кредиты разбросаны по месяцу хаотично. В результате деньги «размазываются», и возникает кассовый разрыв. Перенос дат так, чтобы все платежи приходились сразу после поступления дохода, часто снимает ощущение постоянной нехватки денег без увеличения дохода», — объяснила она.

Еще один малоочевидный прием — создание «буферного мини-резерва», даже при долгах. Противоречит логике «отдавать все до копейки», но на практике работает: сумма в 10–30 тысяч рублей защищает от срывов, когда любая внеплановая трата снова загоняет в кредит.

«Отдельная зона — кредитные карты. Большинство воспринимает их как запасной кошелек, но фактически это самый дорогой долг. Нюанс в том, что минимальные платежи создают иллюзию контроля. В реальности до 70–80% платежа могут уходить в проценты», — предупредила эксперт.

Рабочая стратегия здесь — не просто «гасить», а искусственно ограничивать доступ к лимиту: снижать его через банк или блокировать карту после частичного погашения. Иначе возникает типичная ловушка — освободившийся лимит снова тратится.

«Еще один инструмент, который редко используется, — точечное досрочное погашение. Вместо того чтобы равномерно распределять дополнительные деньги, имеет смысл закрывать долг «в ноль» по одному обязательству. Психологически удобнее делать это с самого маленького. Это не только снижает нагрузку, но и убирает один платеж из системы — а значит, дает свободные средства для погашения других долгов», — заметила Трофименко.

Рефинансирование тоже работает, но только при правильном подходе. Объединить несколько дорогих кредитов, под один, менее дорогой и на более длительный срок поможет сделать «передышку» здесь и сейчас. Его задача — не «сделать выгодно», а освободить ежемесячный денежный поток.

«Отдельный пласт — поведенческие искажения. Деньги с кредитки воспринимаются как «не свои», из-за чего средний чек трат выше. Это не финансовая, а психологическая проблема, но именно она разгоняет долговую нагрузку сильнее процентов», — считает эксперт.

Еще один скрытый фактор — рост лимитов. Банки часто увеличивают доступную сумму автоматически, создавая ощущение финансового запаса. На практике это увеличивает потенциальный долг и затягивает человека глубже, особенно если он уже не успевает закрывать предыдущие обязательства.

«При этом, как показывает практика, попытка выбраться только за счет экономии почти всегда проваливается. Гораздо эффективнее работает стратегия «ускорения»: любые дополнительные деньги — временные проекты, подработки, продажа ненужных вещей — направляются не на улучшение уровня жизни, а на сокращение тела долга. Это сокращает срок выхода в разы», — поделилась она.

Еще один момент, о котором редко говорят: игнорирование банков — это углубление проблемы. В реальности именно ранний контакт позволяет получить более мягкие условия — от снижения платежа до пересмотра графика.

«Долговая яма — это не сумма долга, а потеря управления денежным потоком. И выход из нее — это набор точечных решений: перестройка платежей, ограничение доступа к долгам, создание буфера, управление поведением и работа с доходом. Именно эти, на первый взгляд неочевидные шаги, в сумме дают результат там, где «классические советы» не работают», — резюмировала она.

