Московский аэропорт приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к столице.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 17:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 1 мая над территорией России было сбито более 140 украинских дронов.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Ранее украинский БПЛА ударил по движущемуся мотоциклу в Белгородской области.