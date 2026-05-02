Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН произошла глубокая деградация, что привело к росту стратегических рисков. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате деструктивных действий Запада произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — сказал Белоусов.

По его словам, это привело к нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между странами пятерки и, соответственно, потенциально катастрофическими последствиями для всего человечества. Белоусв отметил, что продолжается эскалация украинского кризиса, однако большинство стран Европы не сворачивает с крайне враждебного антироссийского курса, продолжая использовать провокационную риторику и планировать опасные авантюры.

21 апреля посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что переломным моментом деградации отношений внутри НАТО стало требование Соединенных Штатов отдать Гренландию, которая входит в состав Дании. Он обратил внимание, что напряженность между Вашингтоном и союзниками обнаружила себя после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

