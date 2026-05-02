В МИД России заявили о наращивании Западом ядерного потенциала

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что западная ядерная тройка расширяет и неограниченно наращивает свои ядерные потенциалы

без оглядки на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления на 11-й обзорной конференции ДНЯО, Белоусов отметил, что Запад ативно вовлекает неядерных союзников во все более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика.

26 апреля дипломат заявил, что Москва озабочена новым взглядом, которого стали придерживаться западные страны по поводу роли и места ядерного оружия в мире. По его словам, в западных государствах все чаще заявляют о возможности размещения на территории неядерных стран ядерного оружия, а также о схемах совместных ядерных миссий НАТО.

До этого инициатива Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия вызвала жесткую реакцию в Москве: российские официальные лица предупредили, что такие шаги будут учитываться в военном планировании и могут повысить риски для Хельсинки.

Эксперты при этом расходятся в оценках — от политического сигнала до сценария с реальными стратегическими последствиями. Чем грозит эта дискуссия и какие последствия она может иметь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее две европейские страны обвинили в намерении нарушить ДНЯО.