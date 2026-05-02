Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Данию

Дипломатов из РФ не пригласили на мероприятия по случаю Дня освобождения Дании

Власти Дании вновь не пригласили дипломатов из России на мероприятия по случаю Дня освобождения их страны, который отмечается 5 мая. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Копенгагене.

«С 2022 года датская сторона не приглашает представителей посольства на мероприятия по случаю Дня освобождения Дании», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что представители посольства при этом продолжают возлагать 5 мая цветы к мемориалам датчан, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с фашизмом.

До этого российских дипломатов на годовщину Второй мировой войны не пригласили Нидерланды. В российском посольстве заявляли, что такие действия местных властей зачастую — это сознательная политика по переписыванию истории. В Европе предпочитают «закрывать глаза на то, что благодаря решающей роли Советского Союза свобода Нидерландов в принципе стала возможной».

Ранее в МИД РФ напомнили полякам, кто помогал восстанавливать Варшаву после Второй мировой войны.