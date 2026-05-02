Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Данию

Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Власти Дании вновь не пригласили дипломатов из России на мероприятия по случаю Дня освобождения их страны, который отмечается 5 мая. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Копенгагене.

«С 2022 года датская сторона не приглашает представителей посольства на мероприятия по случаю Дня освобождения Дании», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что представители посольства при этом продолжают возлагать 5 мая цветы к мемориалам датчан, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с фашизмом.

До этого российских дипломатов на годовщину Второй мировой войны не пригласили Нидерланды. В российском посольстве заявляли, что такие действия местных властей зачастую — это сознательная политика по переписыванию истории. В Европе предпочитают «закрывать глаза на то, что благодаря решающей роли Советского Союза свобода Нидерландов в принципе стала возможной».

Ранее в МИД РФ напомнили полякам, кто помогал восстанавливать Варшаву после Второй мировой войны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
