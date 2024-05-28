Как изменится НДФЛ с 1 января 2025 года
Минфин России предложил с 1 января 2025 года ввести 15% налога для доходов от 2,4 до 5 млн руб. в год; от 5 до 20 млн руб. — 18%; от 20 до 50 млн руб. — 20%; свыше 50 млн руб. — 22%. Платить повышенный налог придется не со всей суммы, а только с суммы превышения. С базового дохода в 2,4 млн руб. по-прежнему будут взиматься 13%. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше полуторакратного прожиточного минимума будут возвращать 7% из 13% налогов.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"