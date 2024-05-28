Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Инфографика

Как изменится НДФЛ с 1 января 2025 года

Минфин России предложил с 1 января 2025 года ввести 15% налога для доходов от 2,4 до 5 млн руб. в год; от 5 до 20 млн руб. — 18%; от 20 до 50 млн руб. — 20%; свыше 50 млн руб. — 22%. Платить повышенный налог придется не со всей суммы, а только с суммы превышения. С базового дохода в 2,4 млн руб. по-прежнему будут взиматься 13%. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше полуторакратного прожиточного минимума будут возвращать 7% из 13% налогов.
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Картина дня
В России изменят налоги для богатых и бизнеса. Кого это коснется
Минфин внес в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы
Великобритания пока не разрешила ВСУ наносить удары по российской территории
В Мурманской области получил повреждения вертолет Ми-8
Синоптик спрогнозировал быстрое таяние снега в России
Мать Бейонсе рассказала, как над певицей издевались в школе
Завершение карьеры Надаля поставили под сомнение
78-летняя звезда «Королевы» раскрыла секрет молодости
Новости и материалы
В Раде ответили на слова Путина о нелегитимности Зеленского
Киев использует только первую партию дальнобойных ракет, переданных Францией и Британией
«Была зажата»: 17-летняя Андреева оценила победу в матче «Ролан Гаррос»
Ведущий «Модного приговора» назвал самую трендовую рубашку лета
В Оренбурге стоматолог перевела «сотруднику ФСБ» почти 1,5 млн рублей
Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах F-16
Мбаппе раскрыл, за какой клуб Серии А хотел бы сыграть
Теннисистку Калинскую призвали пересмотреть свои матчи на Australian Open
52-летний Джаред Лето снялся в «голом» топе и жемчуге
Айсберг размером с Хабаровск откололся от шельфа Антарктиды
Вандалы нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище
Стало известно, какие тренировки и диета укрепляют здоровье пожилых
Экстракт апельсиновой кожуры полезен для сердца, выяснили ученые
Звезда «Острых козырьков» впервые рассказала, как получила предложение руки и сердца
Туктамышева заявила о надежде вернуться на соревнования
Опубликовано видео с похищенным в Палестине россиянином
В Одессе подтвердили повреждение припортовой инфраструктуры
Генсек НАТО заявил о самом сложном для Украины времени с начала конфликта
Все новости
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах
Американский экономист подтвердил, что «Северный поток» взорвали США
«Путин будет аплодировать»: Зеленский пожаловался на лидеров, которые не едут на «саммит мира»
Зеленский: не определившиеся с участием в июньском саммите в Швейцарии хуже врагов
«Легитимен только спикер Рады»: Путин объяснил украинцам, что говорится в их Конституции
Путин: на Украине возможно продление полномочий только Рады, а не президента
«Сыну я сказал подраться с главарем»: бывший милиционер о борьбе с бандами школьников в 90-е
Полковник милиции: группировки школьников в Ульяновске могут существовать до сих пор
Военная операция на Украине, день 825-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 825-й день
Актриса, амбассадор Chanel, крестница Мэнсона: Лили-Роуз Депп — 25
О жизни после «Бригады» и новом сериале «Красные линии»: интервью с актрисой Флоринской
Актриса Александра Флоринская заявила, что Америка — ментально не ее страна
Что такое нетворкинг: 4 главных правила, как заводить полезные знакомства для карьеры
Что такое нетворкинг и зачем он нужен: как правильно заводить полезные знакомства для карьеры
«Об этом знают президент и военные». Москва готовит ответ на случай разрешения Запада бить по России
Песков: Путин и военные знают, как ответить на удары оружием Запада по территории РФ
Детский июнь — куда сходить с ребенком в Москве
Гид по познавательным мероприятиям в Москве для детей
Покерист, аферист и уголовник: как живет Матиас Руст, приземлившийся на Красной площади
19-летний Матиас Руст приземлился на Красной площади 37 лет назад
СДЭК третий день не выдает заказы. Что случилось и как получить посылку?
СДЭК пообещал возобновить выдачу отправлений не позднее 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами