Опубликована деловая программа III Международного форума «ИИ — будущее сегодня»

2 июня 2026 года в Санкт-Петербурге, «на полях» 29-го Петербургского международного экономического форума, при поддержке Фонда Росконгресс, состоится III Международный форум «ИИ — будущее сегодня». Организаторами выступают Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Ассоциация «РУССОФТ», ООО «Ивент Менеджмент Глобал», Экспертный клуб «ИТ-Диалог» и СПбГЭУ. Мероприятие объединит представителей органов государственной власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития искусственного интеллекта.

Деловая программа Форума включает пленарную и ряд экспертных сессий.

Ключевым событием Форума станет пленарное заседание «Международный диалог. Искусственный интеллект как инструмент глобального развития и технологического суверенитета», посвященное глобальным трендам, международной кооперации и долгосрочным стратегиям развития искусственного интеллекта.

О положении дел с инвестициями в российский ИТ-сектор и роли ИИ в экономике расскажет на пленарной дискуссии руководитель Управления корпоративных финансов АО «ФИНАМ» Алексей Курасов.

«Глобальные инвестиции в ИИ-компании выросли более чем на 25% и составили более 250 млрд долларов. Более 61% всех инвестиций на ранних стадиях — это ИИ-стартапы. В России все не так: рынок инвестиций снизился на 25%, а 80% капитала, привлекаемого на бирже компаниями с выручкой до 4 млрд рублей — это бизнес из сферы микрозаймов, коллекторских услуг, ломбардов и небанковского лизинга. Российские ИТ-предприниматели, несмотря на все трудности, продолжают привлекать капитал на бирже и верят, что на пятый год с момента поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина правительство и ЦБ наконец-то начнут системную поддержку привлечения капитала ИТ-компаниями на бирже».

Инвестиции в ИИ: возможности и барьеры

На сессии «Инвестиции в ИИ — ключевой фактор взрывного роста российской экономики» участники продолжат обсуждение необходимости единой национальной стратегии инвестиций в технологическое лидерство, существующие ограничения для инвесторов и меры стимулирования в условиях санкций и ограниченного внутреннего рынка.

Эксперт Центра технологий искусственного интеллекта в международных отношениях, профессор НИЦТИИМО Александр Ильинский убежден, что в рамках сессии участников ждет «жесткий, честный и без иллюзий разговор: как западные ИИ-модели становятся цифровыми паразитами в нашей финансовой системе, почему API-зависимость — это новая колониальная зависимость и какие три шага мы должны сделать прямо сейчас, чтобы превратить ИИ из врага в союзника. Без воды. Без политкорректности. С кейсами и цифрами».

ИИ в ритейле: от данных к решениям

В центре внимания сессии «Цифровой управленец в ритейле: большие данные и ИИ-аналитика меняют рынок» — интеграция транзакционных данных и BI-аналитики в единую экосистему для оперативного принятия решений, а также препятствия для повсеместного внедрения ИИ в торговле.

«Управление с использованием ИИ уже меняет рынок ритейла: объединение данных в реальном времени, автоматизация рутины, динамическое ценообразование. BI-инструменты делают это доступным. Но при этом большинство управленческих решений до сих пор принимается интуитивно — разрыв между данными и действиями остается главным барьером. На сессии «Цифровой управленец в ритейле: большие данные и ИИ-аналитика меняют рынок» мы поговорим о том, как закрыть этот разрыв: от объединения транзакционных данных до автоматизации и динамического ценообразования. Обсудим главное — что мешает массовому внедрению ИИ в торговле и как наконец перейти от пилотов к промышленной эксплуатации», — рассказала вице-президент ГК «ВестЛинк», директор бизнес-единицы Linkage Елена Балашова.

ИИ в строительстве: архитектура данных как решение

На сессии обсудят, почему строительная отрасль, несмотря на точечное внедрение BIM-моделирования, дронов и цифровых двойников, годами не может масштабировать решения, и может ли ИИ стать системным ответом на вызовы отрасли — от разрозненности данных до санкционных ограничений.

«Индустрия строительства активно осваивает ИИ, но на практике компании сталкиваются с одними и теми же тремя барьерами: стоимость токенов делает обработку проектной документации дорогой, качество ответов нестабильно, а скорость недостаточна для реальных рабочих процессов. На Форуме мы покажем, что эти проблемы решаются не на уровне модели, а на уровне архитектуры данных между СОД и ИИ-агентом. Это и есть то, что называется концепцией СОД 2.0.», — отметил генеральный директор ООО «Витро Софт» Олег Кукушкин.

«Доверенные данные сегодня нужны для эффективности ИИ гораздо больше, чем компьютерная производительность», — подчеркнул главный редактор журнала «Информационное моделирование», заместитель генерального директора по научной работе ГК «СиСофт» Михаил Бочаров.

«Современный искусственный интеллект — это не конкретная технология, а скорее подход к правильной компоновке технологий работы с данными, знаниями и моделями для решения соответствующей задачи, иногда весьма широкой. Управление развитием территорий — сложная область деятельности, которая традиционно предполагает существенное участие человека и реализуется на стыке науки, технологии и искусства. Поэтому применения технологий ИИ в этой области должно быть весьма аккуратным и обоснованным. Об этом и поговорим», — добавил директор Института дизайна и урбанистики, руководитель международного научного подразделения «Умный город Санкт-Петербург» Сергей Митягин.

ИИ в промышленности: сохранение инженерного наследия

Участники сессии «ИИ в промышленности: от выбора технологий к доказанной эффективности» сфокусируются на переходе от пилотов к тиражированию и методологиях оценки реальной отдачи от инвестиций.

«ИИ в промышленности — это уже не только автоматизация, но и инструмент сохранения инженерного наследия предприятий. На примере кейса с АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида» покажем, как технологии помогают работать с накопленными знаниями, поддерживать инженеров и создавать основу для цифровых экспертов нового поколения. Кроме этого обсудим, какие еще перспективные ИИ-ассистенты и агенты могут быть востребованы в промышленности — от инженерных помощников до автономных производственных агентов», — подчеркнула руководитель направления прикладного ИИ CodeInside Кристина Погодина.

«В моем выступлении я покажу, как предиктивная диагностика меняет не только процесс технического обслуживания, но и культуру управления производством. Вы увидите, как руководитель может получать прогноз состояния каждой единицы оборудования заблаговременно — и почему внеплановый простой перестает быть чрезвычайной ситуацией, а становится управляемым событием в производственном плане», — добавил руководитель отдела ИИ и инноваций Notamedia Денис Потапчук.

Цифровая трансформация сельского хозяйства

На сессии «ИИ в агропромышленном комплексе» обсудят, как искусственный интеллект трансформирует сельское хозяйство — от прогнозирования урожайности до управления цепочками поставок, и какие барьеры мешают массовому внедрению технологий в АПК.

«Искусственный интеллект — потенциально одна из ключевых технологий повышения производительности и снижения себестоимости единицы продукции в АПК. Качество результатов работы ИИ напрямую зависит от качества и объема цифровых данных. Увеличение объема данных, их прозрачность и актуальность — ключевая задача, решение которой позволит максимально эффективно внедрять ИИ в агропроме.», — отметила генеральный директор АО «Агропромцифра», заместитель председателя ИЦК «Агропромышленный комплекс» Ольга Чебунина.

Также в программе Форума представлены сессии по образованию и HR, интеллектуальным помощникам человека, новой инфраструктурной базе и архитектуре ИИ, государственному управлению, транспортной логистике и финансовой сфере.

Среди ключевых спикеров Форума:

• Директор Центра развития искусственного интеллекта при правительстве России Ильдар Ахметов;

• Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Григорий Борисенко;

• Первый вице-президент, руководитель Блока технологий искусственного интеллекта Банка ГПБ (АО) Адель Валиуллин;

• Директор Центра инноваций АО «Альфа-Банк» Денис Додон;

• Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова;

• Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов;

• Начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева;

• Управляющий директор Центра человекоцентричного AI ПАО Сбербанк Андрей Незнамов;

• Главный управляющий партнер ВЭБ.РФ Александр Павлов;

• Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), член Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Семенов;

• Заместитель Председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Сергей Тютин;

• Заместитель Губернатора, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Ципорин.

1 июня, под эгидой Форума «ИИ — будущее сегодня», состоятся специальные выездные мероприятия, призванные расширить деловую повестку Форума: круглый стол «Экономика знаний: как контролировать достоверность данных в эпоху ИИ» на базе СПб ФИЦ РАН, студенческая конференция «Технологии ИИ: от студенческих проектов к прикладным решениям» в СЗИУ РАНХиГС, а также отраслевая сессия по искусственному интеллекту в оборонно-промышленном комплексе в БГТУ «ВОЕНМЕХ».