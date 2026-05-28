Мама тоже человек: как женщине с семьей не забывать о собственном здоровье

28 мая отмечается Международный день защиты женского здоровья. Поначалу эта дата была посвящена вопросам репродуктивного здоровья и доступности медицинских услуг для женщин. Сегодня понимание женского здоровья значительно расширилось: оно охватывает не только репродуктивную систему, но и общее физическое и психическое благополучие, профилактику болезней, качество жизни и возможность своевременно получать медицинскую помощь. День служит важным напоминанием о том, насколько значимо заботиться о своем состоянии независимо от возраста и обстоятельств.

Особенно актуально это для современных матерей, многие из которых выполняют роль менеджеров семейного быта. Они организуют медицинские осмотры детям, поддерживают пожилых родителей, контролируют расписание, решают десятки повседневных вопросов. Часто собственное здоровье остается вне зоны внимания не потому, что женщина недооценивает важность своего состояния, а потому, что кажется, будто «нет времени».

Ситуация, в которой мама берет на себя основную часть семейной рутины, часто воспринимается как норма. Но за этой «нормой» стоит большая физическая, эмоциональная и бытовая нагрузка.

По данным ВОЗ, женщины составляют около 70% работников сферы здравоохранения и социального ухода, а также часто остаются основными — обычно неоплачиваемыми — ухаживающими в семье. Их вклад в глобальное здравоохранение оценивается примерно в $3 трлн в год, причем около половины этой суммы приходится на неоплачиваемый труд.

Из-за постоянной занятости и множества обязанностей заботы о собственном здоровье нередко уходят на задний план. Между тем организм редко ждет удобного момента, чтобы сигнализировать о проблемах. Важно помнить, что женское здоровье влияет не только на саму женщину, но и на всю семью: ее силы, настроение, способность справляться с обязанностями, вести хозяйство и ухаживать за близкими. Большинство проблем проще предупредить или обнаружить на ранней стадии, чем бороться с ними позже, когда они начинают серьезно отражаться на качестве жизни.

Именно поэтому регулярные профилактические меры — это не лишнее дело, а необходимая часть заботы о себе. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что главными причинами смерти смертности среди женщин являются сердечно-сосудистые болезни, онкология молочной железы и шейки матки. Периодически проверяя свое здоровье, вы можете вовремя заметить возможные отклонения до появления выраженных симптомов.

Что можно сделать уже сейчас? Поставьте себя в семейный календарь!

Забота о здоровье начинается с конкретной записи в календаре. Запланируйте профилактический чекап или диспансеризацию и обсудите с врачом, какие обследования нужны именно вам — с учетом возраста, самочувствия, наследственности и образа жизни.

В базовый контроль обычно входят артериальное давление, уровень холестерина и сахара крови. Также важно регулярно посещать гинеколога и проходить адресные скрининги. Необходимость и график других обследований, включая маммографию, лучше обсудить со специалистом.

Не игнорируйте тревожащие симптомы. Чувство усталости, нарушение сна, внезапное изменение массы тела, боли любого характера, одышка, повышение артериального давления, образования в молочных железах — эти признаки требуют внимания врача. Ранняя диагностика позволяет избежать серьезных последствий.

Поддерживайте ежедневный ресурс организма. Организм нуждается в полноценном сне, сбалансированном питании, регулярной физической активности и отдыхе. Эти факторы влияют на общее самочувствие и работоспособность женщины. Простые правила помогут поддерживать энергию даже в условиях высокой загруженности:

Сон минимум 7–8 часов ежедневно;

Регулярное питание небольшими порциями, включая обязательно овощи, фрукты и белок;

Периодические перерывы от работы и домашних дел;

Физическая активность хотя бы 30 минут ежедневно.

Свяжите здоровье с финансовой устойчивостью семьи. Болезнь бьет не только по самочувствию, но и по бюджету: доходам, накоплениям на детей, ипотеке или помощи родителям. Поэтому забота о себе включает не только обследования и привычки, но и финансовую подушку безопасности. В этом контексте может быть полезно накопительное страхование жизни (НСЖ): долгосрочный инструмент, который помогает формировать капитал к конкретному сроку и на определенную цель, например на образование ребенка, и одновременно обеспечивает страховую защиту семьи.

По данным нашей компании, только за первый квартал 2026 года почти 29 тысяч российских семей накопили 15,5 млрд рублей с помощью таких программ.

Женщины оформляют их заметно чаще мужчин — 64% против 36%. Это объяснимо: мамы часто думают не только о текущих расходах, но и о том, какой запас прочности будет у семьи в будущем.