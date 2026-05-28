«Четыре раза перенесли рейс»: сотни россиян застряли в Турции из-за авиакомпании Air Anka

Сотни российских туристов не смогли вылететь в Турцию и обратно из-за того, что у авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в Россию. Людям несколько раз переносили вылет, после чего рейсы просто отменяли. Некоторым путешественникам повезло — им смогли перебронировать билеты у других перевозчиков. Однако большинство туристов столкнулись с трудностями. В Росавиации сообщили, что разрешение у Air Anka кончилось еще 25 мая, однако, несмотря на это, авиакомпания продала свои провозные емкости туроператору AnexTour до конца октября.

«У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10. Мы из Новороссийска поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра, и мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть, потому что ехать тоже неблизко. Приезжаем полвторого ночи в аэропорт, и нам в этот момент переносят рейс на 15:10. <...>

Четыре раза перенесли рейс... Мне турагент сообщает, что нужно найти представителя авиакомпании и с ним решать вопросы. Мы его находим, он нам объявляет, что вылета не будет, и говорит: разбирайтесь со своим туроператором. Туроператор скидывает стрелки на авиакомпанию. По факту рейс отменили, нам ничего не предоставили»,

рассказала Bfm.ru туристка по имени Мария.

Еще одна путешественница рассказала, что им повезло больше. По словам Анастасии, туроператор смог быстро перебронировать для них билеты и туристы улетели из Сочи рейсом «ИрАэро».

«Мы смотрели на онлайн-табло, вылет Air Anka в Анталью стоял, людей зарегистрировали, и мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, никуда не улетели», — отметила она.

Мария и Анастасия, как и другие туристы, приобрели путевки у оператора Anex Tour, который продавал туры с рейсами Air Anka вплоть до октября. Mash писал, что из-за этого часть путешественников застряла на курортах, другие же — ночуют в аэропортах и не могут улететь из России. Клиенты Anex Tour рассказали Telegram-каналу, что компания не давала комментариев по поводу ситуации и предлагала отменять поездки с комиссией 25%.

Однако руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева уточнила, что оператор предлагает туристам, которые застряли в Турции, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще не вылетел на отдых, — перенести даты поездки или оформить возврат средств.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева также сообщила, что все туристы, которые столкнулись с трудностями, размещены в отелях и ожидают информации о вылетах.

«В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально, в каждом конкретном случае будет предложен свой вариант возврата, как это было в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке»,

— пояснила она.

Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян назвал ситуацию, в которую попали российские путешественники, не новой для российского выездного туризма.

«Хорошо, что это случилось в начале летнего сезона, а не в августе, когда проблема могла бы быть критичной. Сейчас она не повлияет на всю полетную программу в Анталью. В страну летает немало российских и турецких авиакомпаний, поэтому угрозы направлению не видим», — уточнил эксперт.

27 мая в Росавиации сообщили, что авиакомпания Air Anka продала свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября, несмотря на отсутствие у перевозчика разрешения на полеты в РФ. Как пояснили в ведомстве, дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы Air Anka были выданы только до 25 мая включительно. Такое решение было принято в интересах туристов. Заявки же на новые рейсы не удовлетворялись по согласованию с авиавластями Турции.

 
