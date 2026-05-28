«Четыре раза перенесли рейс»: сотни россиян застряли в Турции из-за авиакомпании Air Anka

Сотни российских туристов не смогли вылететь в Турцию и обратно из-за того, что у авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в Россию. Людям несколько раз переносили вылет, после чего рейсы просто отменяли. Некоторым путешественникам повезло — им смогли перебронировать билеты у других перевозчиков. Однако большинство туристов столкнулись с трудностями. В Росавиации сообщили, что разрешение у Air Anka кончилось еще 25 мая, однако, несмотря на это, авиакомпания продала свои провозные емкости туроператору AnexTour до конца октября.

Сотни российских туристов не могут вылететь в Турцию и обратно из-за того, что у авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в Россию. Людям несколько раз переносят вылеты, а затем просто отменяют рейсы, сообщил Telegram-канал Mash.

«У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10. Мы из Новороссийска поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра, и мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть, потому что ехать тоже неблизко. Приезжаем полвторого ночи в аэропорт, и нам в этот момент переносят рейс на 15:10. <...>

Четыре раза перенесли рейс... Мне турагент сообщает, что нужно найти представителя авиакомпании и с ним решать вопросы. Мы его находим, он нам объявляет, что вылета не будет, и говорит: разбирайтесь со своим туроператором. Туроператор скидывает стрелки на авиакомпанию. По факту рейс отменили, нам ничего не предоставили»,

— рассказала Bfm.ru туристка по имени Мария.

Еще одна путешественница рассказала, что им повезло больше. По словам Анастасии, туроператор смог быстро перебронировать для них билеты и туристы улетели из Сочи рейсом «ИрАэро».

«Мы смотрели на онлайн-табло, вылет Air Anka в Анталью стоял, людей зарегистрировали, и мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, никуда не улетели», — отметила она.

Мария и Анастасия, как и другие туристы, приобрели путевки у оператора Anex Tour, который продавал туры с рейсами Air Anka вплоть до октября. Mash писал, что из-за этого часть путешественников застряла на курортах, другие же — ночуют в аэропортах и не могут улететь из России. Клиенты Anex Tour рассказали Telegram-каналу, что компания не давала комментариев по поводу ситуации и предлагала отменять поездки с комиссией 25%.

Однако руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева уточнила, что оператор предлагает туристам, которые застряли в Турции, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще не вылетел на отдых, — перенести даты поездки или оформить возврат средств.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева также сообщила, что все туристы, которые столкнулись с трудностями, размещены в отелях и ожидают информации о вылетах.

«В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально, в каждом конкретном случае будет предложен свой вариант возврата, как это было в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке»,

— пояснила она.

Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян назвал ситуацию, в которую попали российские путешественники, не новой для российского выездного туризма.

«Хорошо, что это случилось в начале летнего сезона, а не в августе, когда проблема могла бы быть критичной. Сейчас она не повлияет на всю полетную программу в Анталью. В страну летает немало российских и турецких авиакомпаний, поэтому угрозы направлению не видим», — уточнил эксперт.

27 мая в Росавиации сообщили, что авиакомпания Air Anka продала свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября, несмотря на отсутствие у перевозчика разрешения на полеты в РФ. Как пояснили в ведомстве, дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы Air Anka были выданы только до 25 мая включительно. Такое решение было принято в интересах туристов. Заявки же на новые рейсы не удовлетворялись по согласованию с авиавластями Турции.