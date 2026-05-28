Запустили «КамАЗы», посадили дуб, подписали 16 документов: Путин и Токаев провели переговоры в Астане

В Астане завершились переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. В рамках встречи они обсудили урегулирование на Украине и экономическое взаимодействие двух стран. По итогам переговоров лидеры подписали 16 документов, среди которых заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Путин отметил, что позиции Москвы и Астаны совпадают по большинству вопросов, а Токаев назвал визит президента России «исключительно важным событием».

Торжественная церемония встречи российского лидера Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла во Дворце Независимости в Астане, сообщает РИА Новости.

«Во время церемонии официальной встречи в небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах флага России», — сообщило агентство.

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии официальной встречи на площади перед Дворцом Независимости в Астане, 28 мая 2026 года

Кроме этого, в мероприятии приняли участие рота почетного караула и военный оркестр, который сыграл гимны двух стран. После этого лидеры отправились на переговоры.

Путин поздравил Токаева и всех граждан Казахстана с мусульманским праздником Курбан-байрамом и поблагодарил президента республики за неформальную беседу, которая состоялась между ними накануне.

«Спасибо вам большое за вчерашний вечер, который мы смогли вместе провести в неформальной обстановке, поговорить по очень многим важным перспективным направлениям нашего взаимодействия», — отметил президент РФ.

Лидер Казахстана в ответ выразил признательность российскому коллеге за статью в казахстанской прессе, отметив, что она получила положительный отклик в обществе. Кроме этого, Токаев отметил, что будущее России будет ярким и многообещающим под «сильным и мудрым руководством» Владимира Путина.

«Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка и с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства»,

— пояснил президент Казахстана.

Что обсуждали на переговорах

Как рассказал помощник президент РФ Юрий Ушаков, одной из тем переговоров двух лидеров стало украинское урегулирование. По его словам, Путин и Токаев коротко коснулись ситуации на Украине, однако накануне в ходе дружеского обеда они обсудили этот вопрос более подробно.

Российский лидер также сообщил, что значительное внимание на встрече было уделено тематике экономического взаимодействия.

По итогам переговоров президенты двух стран подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Оно охватывает важнейшие сферы сотрудничества Москвы и Астаны как на политическом, так и на гуманитарном уровне. Помимо этого заявления, стороны также подписали еще 16 документов и обменялись другими соглашениями, которые охватывают сотрудничество двух стран в различных сферах.

Завершилась встреча подведением итогов в формате презентаций. Одна из них была посвящена запуску грузопоперовозок по маршруту между Россией и Казахстаном с использованием беспилотных «КамАЗов». Лидерам показали, как автомобили пересекли российско-казахстанскую границу и преодолели часть пути в беспилотном режиме.

Другая презентация рассказала о судьбе четырех амурских тигров, которых Москва подарила Астане в мае. Сейчас они находятся на карантине, однако уже через два месяца двух взрослых тигров можно будет отпустить в дикую среду. Два тигренка при этом еще на год останутся под присмотром специалистов.

Кроме этого, в финале встречи Путин и Токаев вместе дали символический старт строительству в казахстанской столице центра для одаренных детей «Сириус».

«Мы приступаем к строительству соответствующих объектов и в Алма-Ате, и в Астане, полагаю, что пойдем дальше с точки зрения географии и повышения качества образования», — подчеркнул президент Казахстана.

Затем лидеры подвели итоги переговоров на встрече с прессой. Владимир Путин назвал контакты результативными, подчеркнув, что они прошли в деловом и конструктивном ключе. Он подчеркнул, что по большинству вопросов позиции России и Казахстана очень близки или практически совпадают.

«С большой радостью мы принимаем в Астане с государственным визитом президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина. Рассматриваю этот визит как исключительно важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России»,

— отметил в свою очередь Токаев.

Президент Казахстана добавил, что республика считает всестороннее сотрудничество с Россией приоритетным. По его словам, партнерству и дружбе двух стран нет альтернативы.

После общения с журналистами Путин и Токаев отправились на Аллею вечной дружбы России и Казахстана в центре Астаны, где поучаствовали в высадке дуба.

Визит Путина в Казахстан

Президент РФ прибыл с трехдневным визитом в Казахстан 27 мая. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, второй государственный визит за один президентский срок свидетельствует об очень высоком уровне отношений между Москвой и Астаной.

«У них (Путина и Токаева. — «Газета.Ru») — особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы двусторонних отношений и международной повестки», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Помимо переговоров с Токаевым, в рамках своего визита Владимир Путин также примет участие в работе Евразийского экономического форума и саммита ЕАЭС.