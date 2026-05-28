Выборы в Госдуму — 2026: дата, участники, новые правила и прогнозы

Когда и как пройдут выборы в Госдуму в 2026 году, какие партии будут участвовать и как проголосовать

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Когда и как пройдут выборы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Когда пройдут выборы в 2026 году

В сентябре 2026 года заканчивается конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва. Ожидается, что новых депутатов нижней палаты парламенты выберут в третье воскресенье месяца. Дата пока официально не утверждена — указ о назначении выборов президент России Владимир Путин подпишет за 90–100 дней до голосования, то есть в июне.

С 18 по 20 сентября ожидаются выборы в Государственную думу IX созыва в 2026 году

Скорее всего, единым днем голосования будет 20 сентября, однако избиратели смогут отдать свои голоса и 18–19 сентября. Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года.

Как устроены выборы — 2026

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала грядущую предвыборную кампанию самой сложной за последние годы. Весь предстоящий электоральный цикл потребует беспрецедентного внимания к организации процесса — от логистики на избирательных участках до обеспечения легитимности при растущих внешних и внутренних вызовах.

Избирательная система осталась прежней — смешанной (параллельной):

* 225 депутатов избираются по партийным спискам;

* 225 — по одномандатным округам.

Одномандатная нарезка в 2026 году новая:

* 225 округов утверждены с учетом новых субъектов Федерации;

* В ДНР создано три округа: в ЛНР — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному;

* Общее количество депутатов остается неизменным — 450.

Помимо депутатского корпуса, в эти же дни состоятся выборы глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов. Еще в трех субъектах РФ, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии, решения о новых руководителях будут приниматься законодательными органами по представлению президента.

Какие партии примут участие в выборах в 2026 году

Всего в России зарегистрировано 20 партий, но только 12 из них смогут участвовать в выборах 2026 года без сбора подписей. В их числе:

* «Единая Россия» (ЕР);

* КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации);

* «Справедливая Россия» (СР);

* ЛДПР (Либерально-демократическая партия России);

* «Новые люди»;

* Партия пенсионеров;

* «Коммунисты России»;

* «Яблоко»;

* Российская экологическая партия «Зеленые»;

* «Родина»;

* «Гражданская платформа»;

* «Партия прямой демократии» (ППД).

Это преимущество предоставлено партиям, чьи федеральные списки кандидатов на последних выборах в Госдуму были допущены к распределению депутатских мандатов и тем, чьи списки кандидатов были допущены к распределению мандатов хотя бы в одном из региональных парламентов действующего созыва.

Остальным партиям повезло меньше. Им необходимо собрать по 200 тыс. подписей избирателей — на один регион России должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей за партию. Если в округе менее 100 тыс. избирателей, необходимо предоставить не менее 3 тыс. подписей.

Итоги выборов 2021 года

Нынешняя избирательная кампания разворачивается на фоне результатов голосования пятилетней давности, которое во многом определило нынешний партийный ландшафт.

Нынешняя избирательная кампания разворачивается на фоне результатов голосования пятилетней давности, которое во многом определило нынешний партийный ландшафт. Выборы в Госдуму VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Они впервые проводились в трехдневном формате, а в семи регионах тестировалось дистанционное электронное голосование. Явка составила 51,72%.

Пять партий преодолели пятипроцентный барьер: впервые в XXI веке в парламент прошло более четырех политических «игроков». Последний раз подобное было в 1999 году. В 2021 году к «старичкам» присоединились «Новые люди». Конституционное большинство по-прежнему получила «Единая Россия», набравшая 49,8% голосов по партийным спискам и получившая 324 мандата. Однако партия власти потеряла 19 мест по сравнению с созывом 2016 года.

Остальные мандаты распределились следующим образом:

* КПРФ — 57 мандатов (рост с 42);

* ЛДПР — 21 мандат (потеря 18 мест);

* «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов (рост с 23);

* «Новые люди» — 13 мандатов (партия впервые прошла в Думу).

Партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер (среди них «Яблоко», «Зеленые», Партия пенсионеров), в совокупности набрали 8,85% голосов.

Предварительное голосование ЕР в 2026 году

«Единая Россия» — единственная партия, которая формирует свои списки на основе открытого предварительного голосования. В 2026 году оно проходит с 25 по 31 мая исключительно в электронном формате на сайте партии.

Всего на участие в праймериз по всей стране заявились тысячи кандидатов. Конкуренция высокая — в среднем 12 человек на место, при этом каждый десятый кандидат — участник СВО.

Также каждый претендент до 15 мая должен был выложить на платформе два видеоролика — о себе и о своей программе, однако участники спецоперации от этого требования освобождены.

Регистрация участников праймериз началась 11 марта. Заявки подали более 5 тысяч человек.

Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Для обеспечения прозрачности подсчета голосов ключи шифрования предварительного голосования были разделены на четыре части и переданы хранителям, среди которых сенатор Александр Карелин и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Части ключа соединят только 31 мая, чтобы запустить подсчет голосов. Окончательно списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах определят в конце июня на съезде партии.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо до 29 мая зарегистрироваться на портале «Госуслуг». Далее на официальном сайте «ЕР» нажмите кнопку «Хочу проголосовать» и авторизоваться. В личном кабинете избирателя вы сможете выбрать понравившегося кандидата.

Уже известны кандидаты «Единой России» от новых регионов. В частности, по Макеевскому округу Донецкой Народной Республики партия собирается выдвинуть военного корреспондента Первого канала Ирину Куксенкову. Журналистка прославилась в самом начале СВО, когда в марте 2022 года вышла в эфир на фоне сгоревшего Ан-225 «Мрия» в аэропорту Гостомеля пригород Киева.

Как остальные партии готовятся к выборам

Пока «Единая Россия» отбирает кандидатов через праймериз, остальные партии определяются со списками на съездах. Одни уже провели ключевые мероприятия, другие только готовятся это сделать, но общая картина предвыборной гонки становится все более четкой.

КПРФ

Коммунисты сделали ставку на «Программу Победы», которую утвердили на апрельском пленуме ЦК. Документ с конкретными экономическими расчетами представит на съезде, запланированном на конец июня. Кандидатов КПРФ намерена выдвинуть по всем 225 одномандатным округам, а для их поиска запустила платформу «Народный кандидат КПРФ».

ЛДПР

Партия Леонида Слуцкого провела 37-й съезд еще в октябре 2025 года и поставила амбициозную цель — стать второй по величине фракцией в Госдуме. Либерал-демократы обещают выставить 500 кандидатов, каждый десятый из которых — моложе 35 лет, и представить свою народную программу, основанную на сборе предложений граждан. Главный предвыборный съезд ЛДПР пройдет непосредственно перед стартом избирательной кампании. Точные даты еще не утверждены.

«Справедливая Россия»

Лидер СР Сергей Миронов поставил однопартийцам задачу обязательно увеличить фракцию в новом созыве. Обсуждение тактики и предвыборной стратегии прошло на XV съезде партии. Среди главных пунктов программы — прогрессивная шкала налогообложения сверхдоходов, ликвидация коллекторских агентств и возвращение индексации пенсий работающим.

«Новые люди»

Самая молодая парламентская партия провела VI съезд в Санкт-Петербурге 5 марта 2026 года и первой среди конкурентов еще в феврале открыла федеральный предвыборный штаб. «Новые люди» представили манифест «12 шагов к стране, в которой хочется жить», куда вошли предложения по пересмотру интернет-блокировок, созданию «ИИ-судов» для решения типовых споров и строительству доступного арендного жилья для молодежи. Партия готовит внушительный корпус наблюдателей — 90 тысяч человек к единому дню голосования.

«Яблоко»

Партия планирует участвовать в выборах. Решение об этом принято на заседании ФПК 2 декабря 2025 года. Кампания пройдет под лозунгами «За мир и свободу! За жизнь без страха!».

«Родина»

Партия Алексея Журавлева провела съезд 18 апреля и заявила о намерении преодолеть пятипроцентный барьер. Партия делает ставку на право-патриотическую повестку и планирует представить программу в июне. В качестве лидера предвыборного списка рассматривался писатель Захар Прилепин. Однако Сергей Миронов заявил, что Прилепин остается в «СР».

Что изменится на выборах в 2026 году

Главным отличием выборов 2026 года станет то, что в голосовании примут участие жители новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим Центризбирком РФ провел пересмотр границ и распределение избирательных округов.

Как пояснил «Газете.Ru» политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян, осенние выборы, как и президентские, будут проходить в условиях СВО. Недружественные страны, по мнению политолога, воспользуются ситуацией и сделают все возможное для того, чтобы попытаться использовать электоральный процесс как минимум для дестабилизации ситуации в стране, и как максимум — для социально-политического взрыва с тяжелыми последствиями.

С точки зрения политических технологий, в целом все должно происходить штатно. Все инструменты отработаны и понятны, есть очевидная партия-лидер. В ходе выборов она будет отчитываться о результатах реализации программы, с которой шла на предыдущие выборы, а остальные партии сосредоточатся на выпячивании недостатков деятельности партии-лидера и утверждениях, что, если они пройдут в новый созыв Государственной думы, а еще лучше, если получат большинство голосов, они точно все изменят и сделают гораздо лучше и эффективнее, чем есть сейчас. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Как проголосовать на выборах-2026: онлайн и очно

В России работает система Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая позволяет отдать голос за понравившегося кандидата онлайн. При этом повсеместного электронного голосования в 2026 году не будет, сообщила Элла Памфилова.

«Повсеместного дистанционного электронного голосования в 2026 году не будет, поскольку у нас 89 регионов, надо еще учитывать нынешнюю ситуацию, и уровень опасности, и степень кибератак, и уровень интернетизации — насколько развит интернет в тех или иных регионах», — пояснила она.

Ожидается, что в 34 российских регионах будет доступно электронное голосование. Среди них – семь субъектов страны, где оно ранее не использовалось. Список регионов, где можно будет проголосовать онлайн, опубликуют в июне 2026 года, после официального старта избирательной кампании.

Как проголосовать онлайн

* Зайдите и авторизуйтесь на портале «Госуслуг».

* Найдите раздел ДЭГ. Это можно сделать через поиск или главную страницу выборов.

* Проверьте свои данные и подтвердите их.

* Подайте заявление на участие в ДЭГ в период с 24 июля по 15 сентября 2026 года и ждите, когда его статус изменится на «Учтено».

* В период с 18-20 сентября зайдите на портал ДЭГ через «Госуслуги». Для этого понадобится ввести код подтверждения (через СМС-сообщение или звонок).

* Когда вы введете код в специальное поле, откроется электронный бюллетень.

* Выберите желаемого кандидата и поставьте напротив него отметку. Далее нажмите кнопку «Проголосовать».

Другой и самый распространенный вариант — голосование на избирательном участке. Оно доступно жителям всех регионов, достигшим 18 лет. Для этого нужно взять с собой паспорт, прийти на избирательный участок и поставить галочку напротив фамилии понравившегося кандидата.

Тем, кто не в состоянии посетить избирательный участок, можно проголосовать на дому. Заявление о таком формате выборов необходимо подать в участковую избирательную комиссию (УИК) лично или по телефону с момента публикации графика работы УИК и не позднее 14:00 последнего дня голосования. В нем укажите причину и контактные данные. Члены УИК придут к вам в нужный день с переносным ящиком для голосования и бюллетенем.

Прогнозы политолога на выборы-2026

По мнению политолога Хачатуряна, на осенних выборах жесткая конкуренция развернется за второе и третье места между «Новыми людьми» и ЛДПР. КПРФ и «Справедливая Россия», как считает эксперт, будут бороться за четвертое-пятое место.

Он отметил, что «Новым людям», которые впервые прошли в Госдуму пять лет назад, вряд ли удастся увеличить свое присутствие в IX созыве. На волне успеха в 2021 году и неплохих результатов Владислава Даванкова на президентских выборах партия смогла привлечь к себе внимание, но ей не удалось трансформировать электоральный успех в большое количество принятых законодательных инициатив на федеральном и региональном уровнях, считает эксперт. В этих условиях «Новые люди» будут пытаться сохранить на осенних выборах текущий результат.

Другой конкурент ЕР — партия ЛДПР, которая считается вождистской, ее политическая активность во многом определяется и ассоциируется с действиями и заявлениями руководителя. После смерти бессменного лидера политсилы Владимира Жириновского существовал риск, что она может начать терять свои позиции и будет вынуждена интегрироваться с какими-то иными политическими силами.

Но, как показала практика, этого не произошло. Сменивший Жириновского Леонид Слуцкий смог сохранить и консолидировать электорат вокруг ЛДПР и закрепить за партией третью-четвертую позицию по упоминаемости и политической активности. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Что ждать от выборов-2026 в регионах

Говоря о ситуации в регионах, где пройдут местные выборы, Хачатурян отметил, что и там прослеживается четкое лидерство «Единой России». Большая дифференциация происходит при анализе результатов в разрезе «крупные города-малые города-поселения-села-деревни», и здесь в крупных городах позиции ЕР становятся чуть менее значительными, хотя итоговая победа все равно достается этой партии, но, например, «Новые люди» и ЛДПР значительно «подтягиваются», добавил политолог.

В свою очередь, позиции КПРФ и «Справедливой России» в большей степени проявляются именно в малых городах, поселениях, селах и деревнях. Но даже в вышеописанных условиях четырем конкурентам партии-лидера удается лишь незначительно навязать борьбу. О наличии серьезных возможностей для победы речь вести довольно сложно. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Но нельзя до конца исключить элемент случайности и неэффективности работы региональных, районных, городских и сельских ячеек партии-лидера, которые могут привести к победе конкурентов, хотя в устойчивую тенденцию они не переходят и в текущем электоральном цикле вряд ли перейдут, убежден Хачатурян.