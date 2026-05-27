Нас убеждают, что ругаться матом — это полезно и правильно. Так ли это?

Про изобилие мата вокруг нас в последние годы не писал только ленивый. Ругаются все и повсюду — на работе и на кухне, на улице, в транспорте, соцсетях и магазинах, в ресторанах и на курортах. Похоже, та самая скрепа, которую все долгие годы искали и не могли найти, наконец-то перед нами. Только не совсем в том виде, в котором бы хотелось видеть что-то, объединяющее всех жителей страны от мала до велика.

Перед тем, как углублюсь в тему, дисклеймер. Законодательство запрещает нам употреблять нецензурную брань в публичном пространстве, начиная от очереди за черешней и заканчивая комментариями в соцсетях.

Основные ограничения ввели еще в далеком 2013 году, увеличив штрафы за использование мата в СМИ, книгах, песнях и кино. Казалось бы, созданы все условия для искоренения мата и матерщинников из нашего культурного общества, но не тут-то было. Сами запреты вряд ли вызвали мощную волну распространения обсценной лексики. А вот повышение ли это общей тревожности (не я придумала, этот показатель регулярно замеряет и публикует Фонд общественного мнения) или падение общего культурного и образовательного уровня, сказать могут только социологические исследования.

А они в последнее время, прямо сказать, поражают. То расскажут всем, что материться полезно для здоровья: крепкое слово, употребленное в критические моменты, каким-то образом помогает справиться со стрессом. С этим, кстати, трудно не согласиться. Жизнь, знаете ли, такая сейчас: откроешь новости — одно запретное слово невольно выскакивает, получишь платежку за ЖКУ — другое на ум сразу же приходит. И так несколько раз в день, поводов хватает, вы и сами знаете.

В такой идеальной атмосфере мат расцвел и заколосился. И охватил буквально все слои населения.

Сейчас весна, все цветет и зеленеет, идешь по парку, наслаждаешься солнышком, вокруг милейшие влюбленные парочки или стайки подростков…. Вы, наверное, поняли уже, к чему я клоню? Да, если хочется сохранить приятную картинку, лучше держаться от них подальше. Они просто разговаривают матом — и мальчики, и девочки.

Сейчас критики обвинят меня в брюзжании: мат был во все времена и всегда молодежь его употребляла. Поспорю: да, употребляла, но гораздо реже и не на улице при посторонних людях во всю глотку средь бела дня. Всегда это считалось чем-то неприличным. А сейчас все ок. И даже хуже — не ругаться становится уже чем-то странным. Особенно после того, как тебе то мнение «ученых» о великих традициях русского языка подсовывают, то «исследования» о том, что использование нецензурных слов и выражений, оказывается, свидетельствует о высоком интеллекте. Говорят, у матерящихся более выразительная речь, а словарный запас шире, чем у того «вшивого интеллигента», который все еще не перестроился и наивно полагает, что ругаться неприлично.

А перестраиваться, скажу я вам, мне лично совсем непросто. Матом ругаться надо уметь — и владеют этим умением буквально единицы. Из всех моих знакомых и незнакомых из соцсетей только один человек умудряется использовать эти слова так, что это не оскорбляет слух. Я считаю, что это природный дар, потому что все остальные звучат просто ужасно. На моих глазах люди, которые раньше никогда в жизни не матерились, начали это делать — и это их не украшает. Но это я могу понять: все чаще и чаще возникают ситуации, когда другие слова просто не могут выразить всех масштабов происходящего или не выражают всей полноты ощущений.

Во всех остальных случаях надо перестать пропагандировать мат. Все-таки не зря сквернословие считается не совсем богоугодным делом, хотя кого сейчас можно этим стимулировать?

Хорошо бы хотя бы перестать делать ругательство привлекательным. Сейчас эти слова дети учат в числе самых первых, потому что слышат их дома. Представьте, как им будет сложно, если они и говорить, и думать учатся уже матом!

Не знаю, как вы, а я впервые узнала о существовании этих слов в восемь лет. Ребята во дворе рассказали, дома и в школе никогда такого не слышала, выросла, можно сказать, в стерильной среде и очень этому рада.

Понимаю, что времена непростые, но надо как-то напрячься и всем вместе поменьше материться. Спросите, зачем? Что в этом плохого — ну мат и мат, никто же никого не убивает, в конце концов. Отвечу, что ругательства и насилие — звенья одной цепи и что человек не всегда может заметить момент, когда он утрачивает контроль над собой — сначала в словах, потом в поступках. Ничего хорошего в этом нет — ни для него самого, ни для окружающих.

