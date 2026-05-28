«Пусть обеспечит»: РФ ответила на слова Пашиняна о скором богатстве — и ограничила ввоз армянских овощей

Сергей Лавров призвал Никола Пашиняна обеспечить богатство Армении. Так он отреагировал на слова армянского премьера о том, что республика не боится роста цен на топливо из РФ, ведь скоро у нее «будет намного больше денег». Отношения стран обострились из-за курса Еревана на интеграцию в ЕС: Москва уже предупредила Армению о возможном лишении льгот на газ и нефтепродукты, а также ограничила ввоз армянской сельхозпродукции — сначала цветов, а теперь и овощей. Пашинян при этом назвал происходящее между странами «позитивной трансформацией».

Глава МИД России Сергей Лавров предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну «обеспечить» богатство страны, если Ереван действительно рассчитывает спокойно пережить подорожание российских энергоресурсов.

Москва ранее уведомила Ереван, что в случае его вступления в Евросоюз может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о льготных поставках топлива. Пашинян после этого заявил, что Армения не боится роста цен на сырье, поскольку в будущем намерена «разбогатеть» , превратившись в «перекресток мира». Он также выразил уверенность, что экономике страны «ничего не угрожает».

«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — парировал Лавров.

Отношения между Россией и Арменией обострились из-за активизации курса Еревана на евроинтеграцию: Москва неоднократно заявляла, что республика не может одновременно состоять и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), членом которого на данный момент является.

Также беспокойство российской стороны вызвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. В Кремле сочли «ненормальной» ситуацию, при которой на международной площадке в армянской столице прозвучали антироссийские заявления украинского лидера. Пашинян в ответ заявил, что Армения не видит проблемы в приезде Зеленского, и напомнил, что Россия принимала президента Азербайджана Ильхама Алиева в период вооруженного конфликта Баку и Еревана.

Дорогой газ и запрещенные овощи

На фоне разногласий двух стран министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил армянскому министерству территориального управления и инфраструктур письмо о возможной денонсации соглашения о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, а Россельхознадзор начал вводить ограничения на армянскую продукцию.

С 22 мая под временный запрет попал ввоз цветов из Армении, а сегодня стало известно, что с 30 мая ограничения распространят и на часть плодоовощной продукции — речь идет о поставках томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ведомство объяснило это решение многочисленными нарушениями и угрозой фитосанитарной безопасности России.

По данным Россельхознадзора, в цветочной продукции из Армении выявили 135 случаев заражения карантинными объектами — это 77% от всех подобных нарушений за 2025 год. При проверке тепличных комплексов и овощных поставок зафиксировали еще 181 случай.

В службе также заявили, что часть продукции поставляют компании с «неизвестной формой собственности», которые уклоняются от карантинного контроля. Армянская сторона, добавили в ведомстве, не приняла необходимых мер для устранения нарушений.

Ограничения будут действовать до завершения проверок и согласования нового механизма контроля безопасности поставок.

«В словесную перепалку вступать не будем»

Пашинян, комментируя ситуацию, заявил, что отношения России и Армении сейчас проходят этап «положительной трансформации» , а возникающие между сторонами вопросы будут решаться в рабочем порядке.

«Во-первых, я с президентом России и руководителем правительства России имею доверительные отношения. Не в первый раз возникают вопросы, которые нуждаются в разъяснениях, и Кремль официально выступил с заявлением, что нужны разъяснения. Эти вопросы будут разъяснены», — отметил премьер Армении.

При этом он подчеркнул, что республика намерена продолжать политику диверсификации и больше не хочет оставаться без альтернатив «ни в экономике, ни в политике».

« Мы в словесную перепалку, спор с Россией вступать не будем . Наоборот, в рабочем порядке все, в том числе самые проблемные вопросы, обсудим. Но мы не откажемся от нашей стратегии», — объяснил он.

В МИД России в ответ заявили, что обеспокоены курсом Армении на сближение с Евросоюзом и НАТО: как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ЕС превращается в «агрессивный милитаристский блок».

«Нас не может не беспокоить курс армянского руководства на сближение с евроатлантическим сообществом, магистральная политическая линия которого заточена именно против Москвы», — заявила она.

По ее словам, Россия также фиксирует «демонстративное попустительство» армянских властей западной кампании по разжиганию антироссийских настроений. Захарова отметила, что заявления Еревана о желании сохранить отношения с Москвой все чаще расходятся с реальными действиями.

«Однако судить мы привыкли не по словам только, но еще и по делам», — подчеркнула дипломат.