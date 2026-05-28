Техосмотр возвращается, и в нем будет участвовать ГИБДД

Впервые с 2012 года инспекторы ГИБДД получат право лично участвовать в техническом осмотре автомобилей. Пока что речь идет о грузовиках, перевозящих опасные грузы. Более того, Минтранс и МВД пересмотрят нынешние положения о техосмотре, чтобы его обновить под требования времени. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сомневаются, что возвращение ТО даст положительный эффект для водителей.

В России готовится новая реформа технического осмотра (ТО) автомобилей. Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (с документом ознакомилась «Газета.Ru»), который недавно утвердило правительство, систему ТО ждут серьезные изменения.

Реализовать этот пункт планируется в 2028 году:

«Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в документе.

Кроме того, с 2030 года стратегия предусматривает «Законодательное закрепление внедрения механизма запрещения эксплуатации неисправного транспортного средства» .

В плане правительства есть и еще одна важная деталь, которую уже сейчас можно назвать возвращением ГИБДД в техосмотр. Пункт 174 плана прямо предусматривает «законодательное закрепление наделения сотрудников Госавтоинспекции полномочиями по участию в техническом осмотре транспортных средств, предназначенных для перевозок опасных грузов». Срок — 2028 год, ответственный — МВД России.

Сейчас ГИБДД лишь выдает разрешительные документы на перевозку опасных грузов и проверяет их на дорогах, но не участвует в самой диагностике машин. Техосмотром занимаются исключительно аккредитованные операторы. После 2028 года инспекторы снова смогут лично осматривать цистерны, газовозы и другую опасную технику — по сути, государство возвращает себе прямой контроль за техсостоянием самых рискованных автомобилей.

Госавтоинспекцию впервые исключили из процесса проведения техосмотра в 2012 году.

Тогда функции по проверке машин передали частным операторам, а контроль за ними отошел Российскому союзу автостраховщиков (РСА).

За что критикуют

Скептически относится к возвращению техосмотра в жизнь российских автомобилистов вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Я не думаю, что это осуществимо, потому что для проведения полноценного технического осмотра нужно будет создать полноценную базу технических пунктов. Сейчас технический осмотр представляет собой во многом формальную процедуру получения бумажки. Ни о каком реальном контроле технического состояния речи не идет. И больше того, он не распространяется на значительное количество, на абсолютное большинство автомобилей в Российской Федерации», — сказал «Газете.Ru» Шапарин.

Правительство может ужесточить определенные требования к пунктам, которые проводят технический осмотр, к их техническому оснащению, квалификации сотрудников, оснащению технической части с точки зрения фото- и видеофиксации всего процесса, полагает автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Потому что на сегодняшний момент не секрет, что многие автолюбители лишь формально заезжают в пункт технического осмотра, стоят там определенное время (что фиксируется на фото и видео), и дальше автомобиль без фактического проведения осмотра из этого пункта выезжает — и все», — поделился мнением с «Газетой.Ru» юрист.

По его мнению, ужесточать требования с точки зрения проведения осмотра к конкретным автомобилям вряд ли нужно, потому что система не готова, автолюбители будут воспринимать это крайне негативно и современные автомобили оснащены соответствующими системами контроля своего технического состояния , отметил собеседник.

Как отменяли техосмотр

Долгие годы техосмотр оставался обязательным для всех. Однако система постепенно обрастала проблемами. Как отмечают эксперты, одной из главных причин частичной отмены обязательного ТО в 2021 году стала массовая практика приобретения водителями «серых» диагностических карт без прохождения реальной проверки. По данным статистики, количество аварий в России увеличивалось, и одной из распространенных причин называлась именно неисправность транспортных средств.

В конце декабря 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, отменивший обязательный техосмотр для легковых автомобилей, используемых исключительно в личных целях.

С 2022 года владельцы личных машин могут ездить без диагностической карты, более того, она больше не требуется и для оформления полиса ОСАГО.