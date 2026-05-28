«Без России ЧМ смотрится тускло»: в хоккее отменили отстранение россиян

«Аннулирование не означает моментального возвращения»
По словам Михаила Дегтярева, аргумент IIHF об отстранении россиян из соображений безопасности был признан несостоятельным.
«В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.
Напомню, на последней конференции Федерации хоккея России (ФХР) мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России.
Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал министр в Telegram.
ФХР, в свою очередь, пояснила, что означает это решение. Федерация подчеркнула, что благодаря совместной работе с Минспортом достигнут значительный прогресс, но вовсе не стоит ждать, будто россиян сразу вернут на турниры.
Отмечается, что аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных на турниры Международной федерации хоккея.
«Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента IIHF. ФХР продолжит совместную с Минспорта России и Олимпийским комитетом России работу по возвращению наших сборных на международные соревнования», — сказано в заявлении.
История отстранения
Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.
«Русофобские писки всем надоели»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» сдержанно воспринял новость, заметив при этом, что прогресс очевиден. А решение IIHF, по его мнению, во многом продиктовано обстановкой в мировом спорте.
«Лед тронулся, это однозначно. Судя по всему, на эти решения влияет внешнеполитическая деятельность нашей страны, а также тех стран, которые достаточно положительно к нам относятся. И их члены, которые входят в различные международные спортивные комитеты, наверное, начинают понимать, что происходит и почему. И если отдельные федерации уже не просто допускают наших спортсменов в различных видах спорта к соревнованиям, но еще и с флагом и гимном, то многие считают, что россиянам стоять в стороне и быть на обочине спортивного движения неправильно, надо пересматривать позицию.
И, наверное, не ориентируются на «великие» прибалтийские республики, которые из себя корчат монстров. Наверное, эти русофобские писки всем надоели», — считает специалист.
Также он высказался о том, могло ли повлиять на такое развитие событий решение действующего главы IIHF канадца Люка Тардифа не выставлять свою кандидатуру на выборах, которые состоятся в этом году.
«Нет, это совершенно не играет роли. Я думаю, что совершенно другие структуры, другие общественные деятели различных видов спорта и федераций различных стран пересматривают позицию нейтралитета», — убежден Плющев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал относиться к информации об отмене отстранения с осторожным оптимизмом.
«Во-первых, мы приветствуем работу Федерации хоккея России и министерства спорта и Олимпийского комитета во главе с Михаилом Дегтяревым. Новость, которую озвучил Михаил Владимирович, конечно, не может не радовать. Но все-таки я считаю, что не все так просто, как нам хотелось бы. И это решение не вердикт, а восстановление нашей сборной в правах. Все-таки русофобское лобби некоторых стран сильно. Эти страны всем нам известны, они будут упираться всем, чем только могут, чтобы не допустить нашу страну. Они, в принципе, этого и не скрывают.
Будем надеяться, что движение на этом не остановится. Хотя буквально недавно мы слышали от IIHF совершенно другие настроения, они отказывали нам. Но будем надеяться, что диалог в любом случае будет продолжаться. Снимать проблемные вопросы нужно один за другим. И надеюсь, что все-таки как можно скорее наших ребят вернут на соревнования», — заявил Свищев «Газете.Ru».
Говоря о Тардифе, Свищев заметил, что от руководства IIHF зависит очень многое.
«Такая же ситуация, как вы знаете, в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. 10 числа там будет конгресс, многие делают ставки на разных руководителей. У нас были свои ожидания и по поводу главы МОК — от президента, от его настроя, от новой команды многое зависит. Поэтому мы очень надеемся, что новый президент IIHF — неважно, какая фамилия, из какой страны — прагматично отнесется к вопросу. Без российского хоккея развитие международной федерации, которую он возглавит, невозможно. Поэтому чем быстрее он вернет россиян, тем быстрее выправятся дела IIHF», — считает парламентарий.