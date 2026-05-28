Над Россией сбили более 60 БПЛА. Военная операция, день 1555-й

8:44

🔴ЕС хочет потребовать от России ограничения ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

«Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — отметила она.