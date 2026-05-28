Над Россией сбили более 60 БПЛА. Военная операция, день 1555-й

❗️В Курской области за прошедшие сутки сбили 97 украинских беспилотников, 93 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, пострадали девять человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Объект инфраструктуры поврежден в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отвергла заявления о том, что страны Балтии разрешают Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по России.
🔴Российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у Киева политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
❗️ВСУ за минувшие сутки 63 раза атаковали территорию Белгородской области, погибли два человека, еще семь пострадали, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
❗️Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, как того требуют в Киеве, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Financial Times.
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о выдаче Украине кредита в размере €90 млрд.
В Нижнем Новгороде в результате атаки БПЛА повреждено здание областного суда, сообщил губернатор Глеб Никитин.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он.
🔴ЕС хочет потребовать от России ограничения ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.
«Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — отметила она.
Над территорией ДНР за прошедшие сутки сбили 10 беспилотников ВСУ, сообщил штаб обороны республики.
🔴Посольство США покидает Киев, однако диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице, сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.
«Все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», — цитирует ее ТАСС.
❗️Швеция готовится передать Украине несколько многоцелевых истребителей JAS, пишет шведская газета Aftonbladet.
Правительство собирается объявить об отправке «определенного количества» моделей Saab JAS 39 Gripen версии C/D. Также должны начаться переговоры о продаже дополнительных самолетов JAS 39E.
Расчет САУ «Мста-С» 268-го самоходного артиллерийского полка группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки войск «Север» сбили более 800 октокоптеров типа Vampire ВСУ в Харьковской и Сумской областях с начала мая, сообщает ТАСС.
❗️Ситуация с правами человека на Украине сильно деградировала, заявили в МИД России.
В Севастополе ночью сбили один беспилотник ВСУ в районе Северной стороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
🔴Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей об урегулировании украинского конфликта, заявила член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна.
«Вы мешаете сделке о мире, Владимир. Пришло время ее принять. Не говоря уже о том, что вы отказываетесь от проведения выборов, а ваше правительство направляло предоставленные США средства обратно — на поддержку кампании по переизбранию Джо Байдена», — отметила она в соцсети Х.
⚡️Над Россией ночью уничтожили 62 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, Крымом и над акваторией Азовского моря.
Сегодня 1555-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.