Зачем Украина открывает «белорусский фронт»

И почему присоединение Минска к СВО не нужно никому

Белоруссия впервые за долгое время снова попала в центр внимания в украинском конфликте. Владимир Зеленский уже месяц с лишним пугает сограждан угрозой с северного направления. Заявляет, что Минск якобы готовится вступить в войну, и угрожает президенту Белоруссии Александру Лукашенко то превентивным ударом, то похищением в стиле Николаса Мадуро.

К настоящему времени ситуация дошла до того, что Зеленский приказал готовить к круговой обороне города в северных областях страны, включая сам Киев. А Лукашенко впервые с 2022 года позвонил президент Франции Эммануэль Макрон — чтобы убедить не вступать в конфликт.

При этом со стороны Белоруссии никаких усиленных маневров вдоль границы не наблюдается. Нет мероприятий по мобилизации, равно как и переброски частей армии России. Единственное, что отдаленно напоминает такие действия, — это российское-белорусские ядерные учения, которые проходили на прошлой неделе. Но тут оговорка: проходили они в Осиповичском районе (это центр страны) и были скорее про стратегическое сдерживание, а не про боевые действия на земле.

Зачем Лукашенко в принципе присоединяться к СВО — не очень понятно. Подобный шаг совершенно не в характере Александра Григорьевича и не подходит к той геополитической роли, которую он пытается застолбить за Белоруссией.

Лукашенко всегда исходил из того, чтобы сохранить за собой максимум пространства для маневра. Эту линию он продолжал и после 2020 года, когда впервые стал де-факто персоной нон-грата на Западе, и даже после 2022-го. Именно поэтому в рамках украинского конфликта Белоруссия оставалась и остается по большей части пассивным наблюдателем. Москву это тоже устраивало. Александр Григорьевич для нее — это ценный дипломатический, но уж никак не военный актив.

Конечно, повторить наступление на Киев по образцу февраля 2022 года — звучит заманчиво. Но, при всем уважении к Белоруссии, ее армия на роль тарана совершенно не годится. Особенно в условиях боевых действий с интенсивным применением дронов.

Так, быть может, дело состоит в обратном? Может, Зеленский собирается первым напасть на Белоруссию, чтобы попытаться свергнуть Лукашенко и открыть против России второй фронт? Учитывая, что на фоне угроз в адрес Минска он демонстративно пригласил к себе беглую оппозиционерку Светлану Тихановскую, звучит вроде бы логично. Но ситуация на земле вносит свои коррективы.

Последней крупной наступательной операцией ВСУ было вторжение в Курскую область. Для нее украинское командование собрало порядка 30 тысяч человек. Пришлось ослабить оборону в Донбассе и пожертвовать обширными территориями в регионе, но значимых результатов добиться все равно не удалось. Для повторения подобного трюка в Белоруссии понадобится приложить кратно больше сил. Но с тех пор украинская армия заметно ослабла. Сейчас предел ее возможностей — локальные контратаки в Донбассе. Вести масштабное наступление ВСУ не способны.

При этом в случае эскалации Зеленский рискует получить еще один 1000-километровый фронт, откуда на Киев будет лететь все что только можно. То есть стратегическую ситуацию для Украины открытие белорусского фронта только ухудшит. При всей одиозности киевского режима не понимать этого там не могут.

Полагаю, попытки обострить «белорусскую проблему» имеют все-таки не военную, а политическую подоплеку.

Символично, что Зеленский пошел в наступление именно в тот момент, когда начали теплеть отношения между Белоруссией и США. Накануне эскалации, в марте, Вашингтон смягчил санкции против Минска. США объявили о желании возобновить работу посольства в стране — речь даже пошла о потенциальном визите Лукашенко в Америку для встречи с Трампом.

Зеленский может опасаться, что языкастый президент Белоруссии очарует американского коллегу. Убедит его посильнее надавить на Киев ради окончания украинского конфликта. Вдобавок — добьется еще большего смягчения санкций, что превратит Белоруссию в своеобразный хаб для переброски американских товаров в Россию. Отсюда и настойчивые попытки представить Минск как угрозу — нужно всеми правдами и неправдами сорвать американо-белорусское сближение.

На эскалацию риторики президента Украины могут мотивировать и внутриполитические соображения. С конца апреля вокруг Зеленского все сильнее стягивается удавка коррупционного скандала. Итогом новых публикаций «пленок Миндича» стало официальное обвинение самому близкому соратнику Зеленского Андрею Ермаку. Впервые в материалах дела появилось имя «Вова», а также таинственный «R1» — единственный анонимный владелец одного из особняков в кооперативе «Династия», где по счастливой случайности собирались жить все близкие друзья Зеленского.

Зачем Зеленскому максимально взвинчивать военную угрозу? Чтобы показать: самый серьезный кризис только на пороге, а он — все еще тот самый конь, которого нельзя менять на переправе.

Бесконечное разыгрывание одной и той же «русской карты» на пятый год боевых действий, очевидно, уже не способно сплотить уставших украинцев вокруг флага.

Поможет ли Зеленскому «белорусская карта»? Сомневаюсь. Пока что попытка достойна только пряника — естественно, сухого.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.