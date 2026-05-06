Подведены итоги спортивных мероприятий КИФ-2026

Турнир по армрестлингу и гостиная интеллектуальных видов спорта дебютировали в Спортивной программе Кавказского инвестиционного форума, который прошел с 28 по 30 апреля в Минеральных Водах. Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края.

Кубок Кавказского инвестиционного форума по армрестлингу выиграл призер чемпионата России Тамерлан Гаглоев. В упорном пятираундовом противостоянии он оказался сильнее Богдана Ступницкого из Ставрополя. Победителя наградил вице-президент Федерации армрестлинга России Алексей Воевода, который ранее провел мастер-класс для участников Форума и раскрыл некоторые секреты техники армрестлинга.

«Армрестлинг традиционно популярен на Северном Кавказе, республики из этого региона – база для подготовки спортсменов сборной России. Важно, что наш вид спорта представлен на такой статусной площадке – это способствует популяризации армрестлинга и дает возможность обсудить развитие нашего вида спорта», – отметил трехкратный чемпион мира Алексей Воевода.

Более 1000 человек посетили гостиную интеллектуального спорта, где на протяжении всего Форума проходили турниры и мастер-классы по нардам, шахматам, го, дайс-чесу и маджонгу. Одним из гостей стал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который сыграл партию в нарды. Программа Гостиной была организована при поддержке Ассоциации настольных спортивных игр.

«Дебют армрестлинга и интеллектуальных игр на Кавказском инвестиционном форуме получился успешным. Яркие и эмоциональные противостояния в армрестлинге никого не оставили равнодушными, а в гостиной на протяжении всего форума был аншлаг. Все 14 столов для интеллектуальных игр постоянно оказывались заняты, так что этот формат мы точно планируем продолжить. Спортивная программа развивается как площадка для продвижения видов спорта и проектов, и мы планируем расширять взаимодействие со спортивными федерациями», – рассказала руководитель спортивной дирекции фонда Росконгресс Дарья Силаева.

В рамках спортивной программы Кавказского инвестиционного форума состоялся трехдневный практикум легендарного тренера по дзюдо Эцио Гамбы. Он разобрал актуальные нюансы психологической и технической подготовки спортсменов.

Дальнейшее развитие дзюдо, спортивной борьбы и самбо, а также их роль в воспитании подрастающего поколения, обсудили на сессии «Выбор сильных. Россия в мире единоборств».