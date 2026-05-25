«Довели». Россия анонсировала удары по центрам принятия решений в Киеве

МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее уехать из Киева

Российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве, заявили в МИД РФ. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Министерство иностранных дел России анонсировало начало системных российских ударов по военно-промышленным объектам в Киеве. По заявлению ведомства, это станет ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

МИД назвал атаку на колледж свидетельством того, что украинская армия «преднамеренно наносит удары по гражданским лицам», и подчеркнул, что она стала демонстрацией «грубого пренебрежения нормами международного гуманитарного права» со стороны Киева и его западных союзников.

«Налицо прямое попрание Женевских конвенций, <...> регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка <...> и ряда других значимых международных актов. Все это переполнило чашу терпения», — подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, российские военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по объектам, связанным с производством и применением беспилотников. Речь идет о местах проектирования, сборки, программирования и подготовки БПЛА, которые используются «при содействии натовских специалистов». Также удары будут наноситься по центрам принятия решений и по командным пунктам .

В связи с этим зарубежных гостей столицы Украины призвали покинуть город.

«Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город , а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметили в МИД.

В ночь на 24 мая российские военные уже нанесли массированный удар возмездия по объектам на территории Украины. В Минобороны РФ заявили, что для атаки использовали баллистические ракеты «Орешник», а также «Искандер», «Кинжал», «Циркон», крылатые ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал удар с атакой ВСУ по колледжу в Старобельске.

Украинская сторона заявила, что основной целью удара стал Киев, попадания зафиксировали как минимум в 11 районах города. «Орешник» атаковал Белоцерковский район Киевской области — по словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, средства ПВО не смогли перехватить ракету. Владимир Зеленский после атаки призвал Запад усилить поддержку Киева.

«Причастных найдут»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская армия продолжит наносить удары в ответ на атаку на колледж. «Наше министерство обороны дало соответствующий ответ и продолжит это делать», — отметила она.

По ее словам, причастных к удару по Старобельску «найдут», а ответственность за произошедшее лежит не только на Киеве, но и на странах Европы, которые не осудили атаку.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что Россия продолжит наносить удары по украинскому военно-промышленному комплексу до тех пор, пока страны Запада «не придут в чувство».

«Я не знаю более миролюбивого МИД, чем российское. Мы всегда стремились не уподобляться таким политикам, как [глава евродипломатии] Кая Каллас, которые способны лишь нагнетать и создавать конфликты. Но раз уж наше министерство иностранных дел анонсировало удары, значит, все, довели», — подчеркнул депутат.

По словам Колесника, удары будут «тяжелыми и мощными» , а западные политики, поддерживающие Киев, должны понести ответственность «в соответствии с нормами международного права».

Удар по Старобельску

ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ночь на 22 мая. По последним данным, пострадали 65 человек, 21 них погиб. Личности всех жертв уже установлены — это студенты в возрасте от 18 до 22 лет.

После удара в ЛНР объявили двухдневный траур. Глава республики Леонид Пасечник назвал произошедшее крупным, бесчеловечным и жестоким актом, подчеркнув, что регион еще не сталкивался с таким количеством погибших молодых людей.

По состоянию на 25 мая, в больницах ЛНР продолжали лечение минимум восемь пострадавших. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, еще трое — в тяжелом. Двоих раненых, мужчину и женщину 2003 года рождения, отправили на лечение в Москву. Амбулаторную помощь после атаки получили еще 33 человека.

После удара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

25 мая город посетили иностранные журналисты из 19 стран, при этом представители некоторых западных СМИ отказались приехать на место происшествия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Каково же было ощущение абсолютного отвращения от реакции, которую мы получили от ряда СМИ. Речь идет о западных и, условно говоря, натоцентричных странах. <...> Они не нашли даже никаких себе оправданий. Просто сказали, что не поедут. Что это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что сейчас там происходит», — рассказала она.

После удара ВСУ по колледжу Россия инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН, однако европейские члены Совбеза организации даже не упомянули погибших студентов во время обсуждения атаки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег <...> Сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», — сказал он.

Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Запад фактически проигнорировал произошедшее в Старобельске.

«Я выражаю искреннюю признательность всем государствам, <...> которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, <...> [Это] теракт, который Запад пропустил мимо ушей, мимо взоров», — отметил министр.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, выразил уверенность, что западные страны не могут оправдать удар по студенческому общежитию и поэтому либо замалчивают произошедшее, либо пытаются переложить ответственность на Россию.