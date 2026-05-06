В Москве волонтеры «Роснефти» благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы волонтеры Центрального аппарата и московских предприятий «Роснефти» приняли участие в облагораживании памятника работникам Московской нефтебазы, павшим в Великой Отечественной войне.

Этот монумент, расположенный на Сормовской улице, хранит память о тех, кто в 1941–1945 годах не только сражался с врагом, но и ковал оружие для Победы в тылу. Московская нефтебаза во время войны играла ключевую роль в снабжении столицы горючим, обеспечивая бесперебойные поставки топлива для военной техники и обороны Москвы.

Сотрудники компании убрали территорию возле памятника, покрасили бордюры, стволы деревьев, высадили на клумбы и в вазоны цветы, придав территории торжественный и ухоженный вид.

Такая забота о мемориалах — добрая традиция для «Роснефти». Во всех регионах присутствия Компании волонтеры регулярно участвуют в благоустройстве памятных мест. Только за прошлый год силами добровольцев «Роснефти» было обновлено более 50 воинских захоронений, обелисков и памятных знаков по всей стране.