На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

В Москве волонтеры «Роснефти» благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы волонтеры Центрального аппарата и московских предприятий «Роснефти» приняли участие в облагораживании памятника работникам Московской нефтебазы, павшим в Великой Отечественной войне.

Этот монумент, расположенный на Сормовской улице, хранит память о тех, кто в 1941–1945 годах не только сражался с врагом, но и ковал оружие для Победы в тылу. Московская нефтебаза во время войны играла ключевую роль в снабжении столицы горючим, обеспечивая бесперебойные поставки топлива для военной техники и обороны Москвы.

Сотрудники компании убрали территорию возле памятника, покрасили бордюры, стволы деревьев, высадили на клумбы и в вазоны цветы, придав территории торжественный и ухоженный вид.

Такая забота о мемориалах — добрая традиция для «Роснефти». Во всех регионах присутствия Компании волонтеры регулярно участвуют в благоустройстве памятных мест. Только за прошлый год силами добровольцев «Роснефти» было обновлено более 50 воинских захоронений, обелисков и памятных знаков по всей стране.

Картина дня
«Кружевные трусики Европы». Что дал Армении саммит с Евросоюзом?
Политолог Федоров: Армения хочет променяеть отношения с Москвой на «трусики Европы»
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
Советник ОП Подоляк: Киев может устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы
Силы ПВО России сбили за сутки 605 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1533-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1533-й день
Стало известно, почему женщины подвержены гораздо большему риску развития рассеянного склероза
Жителей Москвы предупредили о возможных ограничениях интернета
Российский журналист-иноагент заявил о прошедшей впустую жизни
Умер основатель телеканала CNN Тед Тернер
Новости и материалы
Девочку, пропавшую месяц назад в Петербурге, перед исчезновением хотели сдать в интернат
Американист оценил последствия победы демократов на промежуточных выборах для Трампа
В Госдуме заявили, что НДС на социально значимые товары должен быть 5%
На Украине спрогнозировали демографический коллапс
Четыре человека пострадали в Белгородской области из-за атак беспилотников
Хирурги провели десятки сложных операций, чтобы заработать на пациентах
Норвегия выделила сотни миллионов долларов на поставки оружия ВСУ
Польша решила многократно увеличить стоимость «щита» от России и Белоруссии
В Подмосковье здание роддома переоборудуют в современный хирургический корпус
Легенда ЦСКА объяснил, почему у нового тренера не получится в клубе
Трамп рассказал в Белом доме об ужасах войны в Иране
Названо условие, при котором Карседо уволят из «Спартака»
Россиянам назвали 7 неожиданных фактов про радио
В Иране заявили о неприемлемых условиях в предложении США о завершении войны
«А мужа отбивать по этикету?»: Брухунову атаковали в Сети из‑за спора о подлокотнике
В Берлине установили жесткий запрет для празднующих 9 Мая
Врач предупредила об опасностях «детокса» с помощью соков и смузи
В Астрахани подростки домогались женщину после неудачной попытки знакомства
Все новости
Глава ВОЗ оценил, похожа ли ситуация с хантавирусом на начало пандемии COVID-19
Названа причина обрушения крыши колледжа в Екатеринбурге
В Москву в преддверии Дня Победы прибыл первый иностранный гость
В российском регионе произошли два землетрясения
Венецианский скандал: как российский павильон на биеннале довел ЕС до раскола
ЕК заподозрила Италию в несоблюдении санкций ЕС из-за участия РФ в биеннале
«Девочка-война»: актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП
Стало известно, где сейчас няня, обезглавившая ребенка в Москве
Россиянам раскрыли, можно ли умереть от укуса комара или мошек
Мы больше не хотим ездить на отдых. И дело даже не в деньгах
У нас просто нет сил
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Приедет 9 мая в Москву и ему «не стыдно»: чем известен премьер-министр Словакии Фицо
Роберт Фицо: биография, карьера, личная жизнь, отношение к России и Украине, приезд в Москву
«Прилетит нам — получат мощнее и больнее»: Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая
Минобороны Украины: Киев не будет соблюдать перемирие на 9 Мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами