Почему политическая элита Украины так суеверна

Когда я впервые приехал по работе в Киев в 2006 году, меня удивило, как много машин ездит по городу с наклеенными контурами рыбок. Оказалось, так метят свои машины члены одной псевдохристианской церкви. Потом на выборах мэра 20 тысяч членов этой секты вышли на улицы в качестве агитаторов за кандидата по кличке Леня Космос, своего пастыря. Прозвище он получил за постоянное местоположение своего сознания. Леня Космос, как утверждали многие политики на Украине, был психически нездоров. Но 20 тысяч агитаторов с подарочными пакетами и горящими глазами (а не только с гречкой) — это реальная сила. И Леня Космос стал мэром, обойдя по-настоящему крепкого хозяйственника.

Еще меня удивил целый пустой элитный район. Невысотные красивые дома. Исторический Андреевский спуск. Дом, где жил Булгаков, — он описал это здание в «Белой гвардии». Тот самый дом Турбиных рядом с районом. И никто ничего из этой роскошной недвижимости не покупает! Еще больше я удивился, когда узнал причину такого решения. За домом Булгакова была Лысая Гора, где, согласно поверьям, ведьмы периодически устраивают шабаш. Просто вдумайтесь! Ведьмы. Устраивают. Шабаш. И это мешает продавать квартиры по достаточно высокому ценнику; то есть это было мнение не темных и бедных украинских селян.

Моему удивлению не было предела. Потому что в моем окружении с самого детства из всех происков оккультизма — это бабушка с невинными суевериями типа «наизнанку вещи не надевай, а то побьют». И все эти «не ложись на бочок». Невинные милые вещи. А тут не продается целый район.

И мы, занимаясь политтехнологиями на нескольких выборных кампаниях на Украине, сталкивались с оккультным мышлением постоянно.

Поэтому я совершенно не удивился, когда у серьезного человека, судя по всему, долларового как минимум мультимиллионера, бывшего главы офиса президента Андрея Ермака нашлась гадалка. Причем с таким безобразно тупым артистическим псевдонимом Вероника Фэншуй. Невозможно представить в России человека такого уровня с гадалкой, тем более — с самопринятой на себя кличкой «Фэншуй». Но Украина глубоко поражена оккультными идеями. И это давно сказывается на политике. Политики и крупные бизнесмены могут отменять важные встречи по совету своих «колдунов». А простые избиратели — менять свое устоявшееся мнение под влияние «знаков» и каких-то слухов из глубин преисподней.

А на западной Украине все решают униатские пастыри. С утра и до 12 голосует запад разумно. Это видно по экзитполам. А после полудня и до часу дня все засыпано в урну одного кандидата. Например, Юлии Тимошенко, как это было на выборах 2012 года, или позднее — Петра Порошенко. Потому что в 12:00 из униатских церквей вышли прихожане и проголосовали согласно сказанному в проповедях. А об оккультном состоянии униатского священства хорошо говорит известный факт: когда местные жители приняли разводы на стеклопакете за лик Богородицы, а клир, вместо того, чтобы вломить прихожанам за суеверие, вынул окно из дома и внес в храм.

И когда понимаешь степень оккультности украинского общества, нетрудно понять, как выбрали президентом Владимира Зеленского. Незадолго до выборов прошла премьера сериала, где Зеленский играл правильного президента Украины. Он разгонял чиновников, расстреливал с трибун парламент. И вот в реальной жизни актер стал президентом. Да, очень было высокое ожидание новых политических элит, без этого кино не стало бы явью. И да, многие избиратели не видели сериал, а поддались общему чувству ожидания перемен. И сыграла роль, конечно, высокая узнаваемость Зеленского. Все потому, что оккультное общество не способно устойчиво разумно мыслить. Вера в чудеса и скрытые силы побеждает рациональность.

Перечитайте Гоголя. То, что нам кажется прекрасными сказками, для многих украинцев — исторические хроники.

И, пожалуй, не стоит делить людей на «рациональных» и «иррациональных». Просто в украинском политическом истеблишменте действительно сильна вера в знаки, пророчества и влияние потусторонних сил. С этим приходится считаться как с данностью. Бесполезно спорить с колдуном — но можно выстраивать отношения так, чтобы даже трактовка «предзнаменований» не мешала исполнению базовых договоренностей. Это сложно, но реалистично.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.