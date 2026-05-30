С Сафоновым в составе: «ПСЖ» бьется за победу в Лиге чемпионов с «Арсеналом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «ПСЖ» (Париж) — «Арсенал» (Лондон). Онлайн
В финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» Матвея Сафонова играет с лондонским «Арсеналом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Финал
30 мая 2026, 19:00
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «Пушкаш Арена», Будапешт, Венгрия
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
'3

Стоит отметить, что Сафонов вновь выбил мяч в аут ударом от ворот.

'2

Первый стандарт у ворот «ПСЖ» не привел к опасному моменту.

'1

Матч начался!

18:57

Команды выходят на поле. нас ждет великий матч!

18:46

«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Витинья, Невеш, Руис, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

Запасные: Шевалье, Марин, Бералдо, Забарный, Рамуш, Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Дро, Баркола, Заир-Эмери, Мбайе.

«Арсенал»: Райя, Москера, Габриэл, Салиба, Инкапье, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Троссар, Сака, Хаверц.

Запасные: Кепа, Жезус, Эзе, Мартинелли, Тимбер, Дьекереш, Нергор, Мадуэке, Мерино, Калафьори, Субименди, Дауман.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию финальный матч Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и лондонским «Арсеналом».

