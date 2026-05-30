«Особое отношение» за $5 млн: экс-сенатор Арашуков пытался купить привилегии в «Черном дельфине»

Бывший член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков во время оглашения приговора в Мосгорсуде, 2022 год

Осужденный на пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков сначала предлагал сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку в размере $5 млн за особые условия содержания, а затем снизил сумму до пяти миллионов рублей. Как следует из материалов дела, он рассчитывал получить неограниченные звонки и свидания, дополнительные посылки, возможность выбирать соседа по камере и место работы. Чего еще хотел Арашуков и как к пожизненному сроку добавилось еще одно уголовное дело — в материале «Газеты.Ru».

Первая взятка на $5 млн

Согласно судебным материалам, начальник оперативного отдела колонии «Черный дельфин» встречался с Арашуковым около пяти раз в рамках оперативно-разыскных мероприятий. На встречах бывший сенатор предлагал деньги за некоторые привилегии.

«Арашуков Р. Р. предлагал ему взятку сначала в размере $5 млн, а при следующей встрече — пяти миллионов рублей для передачи начальнику УФСИН России по [Оренбургской области], а ему в размере одного миллиона рублей за привилегированные условия при отбывании наказания в виде неограниченных звонков, свиданий, посылок, выбора соседа по камере и места работы», — следует из документа.

По версии следствия, именно такие условия Арашуков рассчитывал получить в обмен на деньги.

Жалобы на продукты и иски к колонии

Весной этого года бывший сенатор также пытался через суд добиться компенсации за невыдачу продуктов питания в колонии. В середине апреля стало известно, что Арашуков потребовал взыскать с учреждения 100 тыс. рублей морального вреда и вернуть еще три тысячи рублей госпошлины. Он просил признать незаконными действия администрации колонии.

Поводом стало заявление, поданное 2 марта. Осужденный заказал товары по 18 позициям на сумму около 14 тысяч рублей, однако через два дня получил продуктов только на 4172 рубля .

В ходе разбирательства представители колонии представили прайс-лист магазина и пояснили, что части товаров на момент заказа просто не было в наличии.

«Решением суда от 30 апреля 2026 года в удовлетворении требований Арашукова Р. Р. отказано в полном объеме», — говорится в судебных материалах.

Также Арашуков обращался в суд из-за того, что ему якобы несколько раз не выдавали холодную закуску на обед и два куриных яйца в неделю. Этот иск также остался без удовлетворения.

Новое дело о взятке

В январе 2026 года суд вынес Арашукову приговор по делу о попытке дачи взятки сотруднику колонии. По данным следствия, через адвоката он пытался передать сотруднику ФСИН шесть миллионов рублей за улучшение условий содержания в «Черном дельфине». Именно сотрудник службы исполнения наказаний сообщил о попытке подкупа правоохранителям .

Следствие утверждает, что представитель Арашукова отправил сотруднику ФСИН через Telegram геолокацию и фотографию тайника возле села Благословенка Оренбургской области, где находился миллион рублей. Позже в другом тайнике были оставлены еще два миллиона. Деньги изъяли сотрудники ФСБ.

«По совокупности приговоров за ранее совершенные преступления Арашукову Р. Р. окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 миллионов рублей», — сообщили в суде.

Также конфисковали три миллиона рублей, переданные в качестве взятки, и еще три миллиона, которые готовились к передаче. Сам Арашуков вину не признает. Его адвокат Дмитрий Трубников заявлял о намерении обжаловать приговор.

За что Арашуков получил пожизненный срок

Рауфа Арашукова задержали в 2019 году прямо во время заседания Совета Федерации. Позже арестовали и его отца Рауля Арашукова. По версии следствия, Рауль Арашуков создал преступное сообщество, участники которого занимались хищением газа у структур «Газпрома».

Следствие утверждало, что через сеть подконтрольных руководителей в газовых компаниях Северного Кавказа оформлялись контракты на поставку завышенных объемов топлива, а излишки реализовывались на стороне.

В декабре 2022 года суд приговорил Рауфа и Рауля Арашуковых к пожизненному лишению свободы. Их признали виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом, злоупотреблении полномочиями, растрате и заведомо ложном доносе.

Суд установил, что участники группы похитили у структур «Газпрома» газ на сумму свыше 4,5 млрд рублей . Кроме того, Арашуковых признали заказчиками убийств зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

В сентябре 2025 года стало известно, что Арашуков пытался попасть на специальную военную операцию. Его адвокат Эльмар Ализаде говорил, что экс-сенатор не раз подавал заявления о заключении контракта с Минобороны и даже писал письмо президенту России Владимиру Путину, но ни одна из его попыток не возымела успеха.