30 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

30 мая в России празднуют День окрошки — повод в очередной раз поспорить, на квасе или на кефире делать этот холодный суп. В мире отмечают Международный день картофеля. У православных верующих сегодня день особого поминовения усопших — Троицкая родительская суббота. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 30 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 30 мая

* День окрошки в России

Если на улице +25, а в холодильнике есть огурец, яйца, редис и зелень — значит, сегодня ваш день. В России отмечают День окрошки — любимого многими холодного супа. Предком окрошки считают тюрю из кваса и сухарей, к которой постепенно стали добавляться другие продукты. Существует множество рецептов окрошки, но один из главных вопросов: на чем ее делать — на квасе, кефире или минералке?

* Международный день картофеля

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2023 года в честь «еды, которая кормит мир». Картофель родом из Южной Америки, сегодня он считается третьим по значимости продуктом в мире после риса и пшеницы, обеспечивая продовольственную безопасность миллиардов людей.

Эту культуру выращивают в 159 странах, ежегодно собирая около 374 млн тонн клубней. Картофель помогал бороться с голодом во времена войн и кризисов, а сейчас используется даже для производства экологичной упаковки вместо пластика.

* Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Дату учредили в 2009 году по инициативе Международной федерации обществ рассеянного склероза. Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее нервные волокна головного и спинного мозга. Это одна из главных причин нетравматической инвалидности у молодых людей: болезнь чаще всего проявляется в возрасте от 20 до 50 лет.

В этот день по всему миру проходят просветительские акции, лекции и флешмобы, чтобы привлечь внимание к проблемам пациентов с рассеянным склерозом, важности ранней диагностики и своевременного лечения.

* Международный день феминизма

Дата служит напоминанием о борьбе за равные права и возможности женщин в обществе. Ее не случайно отмечают в день казни Жанны д'Арк — военачальницы, которая во многом определила исход Столетней войны и стала национальной героиней Франции. Ее образ стал символом женской стойкости, веры, решительности, храбрости.

Праздник вдохновляет на действия: законодательные изменения, поддержку женского лидерства, противостояние дискриминации, насилию и социальным барьерам.

Необычные праздники 30 мая • День поливания цветов. Отличный повод выйти на балкон или в сад с лейкой. В этот день даже засохший кактус должен получить свой законный глоток воды. • День желтых носов от одуванчиков. Присядьте на лужайке, понюхайте цветок одуванчика и получите желтый отпечаток на носу. Этот праздник — повод вспомнить детство, когда мы испытывали радость даже от одуванчиков. • День мятного джулепа. В этот день в США пьют освежающий коктейль из бурбона, мяты и колотого льда — официальный напиток скачек «Кентукки Дерби».

Что отмечают в разных странах 30 мая

День Канарских островов — Испания. Дата связана с историческим событием: 30 мая 1983 года состоялась первая сессия парламента Канарских островов, получивших автономный статус в составе Испании. В праздник проходят шествия в национальных костюмах, звучит традиционная музыка, а на улицах можно попробовать блюда местной кухни — например, знаменитые картофельные папас арругадас с острым соусом мохо.

Праздник клубники — Германия. Ежегодный гастрономический фестиваль проходит в Оберкирхе, который считается клубничной столицей страны — здесь расположен крупнейший оптовый рынок ягод. В 2026 году праздник выпадает на 30 и 31 мая. Гостей ждут дегустации, концерты, детские программы, экскурсии.

День короля Прачадипока — Таиланд. В Таиланде вспоминают короля Прачадипока, он же Рама VII, который правил всего девять лет, но успел превратить абсолютную монархию в конституционную. В 1932 году при нем прошла бескровная революция, после которой он добровольно отрекся от престола. Его благородство и стремление к прогрессу заслужили уважение народа.

День посадки деревьев — Гондурас. Национальная традиция с 1970-х годов стала частью экологической политики страны. Тропические леса Гондураса страдают от вырубки и пожаров, поэтому 30 мая жители от мала до велика массово выходят сажать молодые деревья.

Религиозные праздники 30 мая

Троицкая родительская суббота

В 2026 году Троицкая родительская суббота приходится на 30 мая. Это один из двух вселенских родительских дней в церковном календаре, когда Церковь молитвенно поминает всех усопших христиан. Своими корнями традиция уходит в апостольские времена: в день Пятидесятницы первые христиане молились не только о живых, но и об умерших, показывая тем самым, что для Бога все живы.

В этот день в храмах совершается заупокойная Божественная литургия и вселенская панихида. Верующие подают записки с именами крещеных усопших и ставят свечи на канун особый четырехугольный подсвечник. После службы можно съездить на кладбище.

День памяти святой Жанны д'Арк у католиков

30 мая католический мир вспоминает Жанну д'Арк — национальную героиню Франции, причисленную к лику святых. В 1431 году ее сожгли на костре в Руане по обвинению в ереси. Девушке было всего 19 лет. Простая крестьянка, которая утверждала, что слышит голоса святых, возглавила французскую армию и переломила ход Столетней войны, приведя дофина Карла VII к коронации. Спустя 25 лет после казни ее оправдали, а в 1920 году она была канонизирована.

В этот день в Руане, Орлеане и Париже проходят религиозные мессы, выставки, исторические реконструкции и шествия. Образ Орлеанской девы до сих пор вдохновляет и волнует людей во всем мире.

Альберт Линч, «Жанна д'Арк», 1903

Народные праздники 30 мая

* Евдокия Свистунья

На Руси в этот день чтили память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской. А в народном календаре праздник получил название Евдокия Свистунья — из-за сильных ветров, которые в это время дуют резко и со свистом. По сегодняшнему дню судили о погоде на ближайшие месяцы: «Какова Евдокия — таково и лето». Если в этот день тепло — лето будет жарким, если холодно и ветрено — стоит ждать прохлады и дождей.

В старину на Евдокию крестьяне начинали окучивать картошку, сажали помидоры и перец. Хозяйки обязательно готовили блюда из картофеля — пироги, оладьи, запеканки: чем больше угощений, тем богаче урожай.

Именины 30 мая

* Адриан;

* Афанасий;

* Евдокия;

* Ефросинья;

* Степан;

* Николай.

Приметы: что можно и нельзя делать 30 мая

Приметы о погоде

Дождь — к обилию грибов в июле.

Много ряски на воде — лето будет теплым, но сырым.

Гром гремит — жди богатого урожая орехов.

Птицы низко летают — возможны осадки.

Если в этот день сухо и безветренно — в июне будет жара.

Что можно делать 30 мая

* Готовить блюда из картофеля — чем больше, тем сытнее будет год.

* Наводить порядок в доме, избавляться от старых ненужных вещей.

* Плести венки из полевых цветов — они считались оберегом от недугов.

Что нельзя делать 30 мая

* Ходить в лес и поле — велик риск встретить змей, которые, согласно поверьям, в этот день особенно активны.

* Принимать важные решения и делать поспешные выводы — к неудачам.

* Отправляться в дальние поездки — путь будет полон препятствий.

Лунный календарь 30 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 15-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Скорпион, затем переходит в Стрелец.

Если верить прогнозам астрологов, день энергетически мощный и противоречивый. Его первая половина считается исключительно удачной для старта любого важного долгосрочного дела — все начатое с блеском удается, но ждать следующего такого шанса придется целый месяц. Полезна любая физическая работа, работа со священными текстами и духовные практики.

Согласно звездным раскладам, в это время ослабляется контроль над поведением, обостряются инстинкты и плотские искушения, легко совершить глупости под влиянием эмоций. Астрологи советуют практиковать аскетизм, усмирять страсти, избегать конфликтов и не поддаваться лени. Особенно опасны ссоры — они могут привести к серьезным последствиям.

30 мая родились люди под знаком Близнецов, под управлением Меркурия, представители воздушной стихии.

Какие исторические события произошли 30 мая

* 1416 год — чешского мыслителя и религиозного реформатора Иеронима Пражского сожгли на костре по решению инквизиции.

* 1498 год — Христофор Колумб отправился в свое третье путешествие к берегам Нового Света.

* 1593 год — в Лондоне убит драматург Кристофер Марло; по одной из теорий — это была инсценировка, а сам он стал писать под именем Уильям Шекспир.

* 1631 год — во Франции вышла в свет первая европейская газета La Gazette.

* 1712 год — в Санкт-Петербурге началось строительство каменного Петропавловского собора.

* 1805 год — генерал Платов заложил Новочеркасск как новую столицу донского казачества.

* 1896 год — во время торжеств в честь коронации Николая II на Ходынском поле в Москве произошла давка.

* 1922 год — в Вашингтоне торжественно открыт Мемориал Линкольну.

* 1999 год — в результате давки в подземном переходе в центре Минска погибли по меньшей мере 53 человека.

Кто родился 30 мая

* В 1814 году родился Михаил Бакунин — философ, идеолог анархизма, один из самых известных русских революционеров.

* В 1846 году родился Карл Фаберже — ювелир русского императорского двора, автор знаменитых пасхальных яиц.

* В 1874 году родилась Елена Гнесина — пианистка-педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, одна из сестер-основательниц и директор Института им. Гнесиных.

* В 1896 году родился Говард Хоукс — американский кинорежиссер, классик Голливуда, обладатель «Оскара» («Джентльмены предпочитают блондинок»).

* В 1909 году родился Бенни Гудмен — кларнетист, дирижер, один из отцов-основателей джаза.

* В 1912 году родился Лев Ошанин — советский поэт-песенник, автор таких хитов, как «Дети разных народов», «Эх, дороги».

* В 1934 году родился Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза.

* В 1937 году родился Александр Демьяненко — советский актер, народный артист РСФСР, исполнитель роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая.

Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница», 1967 год

Кто скончался 30 мая • В 1778 году умер Вольтер — великий французский философ-просветитель, писатель, историк. • В 1960 году умер Борис Пастернак — русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго».

Кто отмечает день рождения

* 80 лет исполняется Роксане Бабаян — эстрадной певице, актрисе, народной артистке России.

* 73 года исполняется Колму Мини — ирландскому актеру, известному по сериалу «Звездный путь».

* 65 лет исполняется Арине Шараповой — российской телеведущей, общественному деятелю.

* 46 лет исполняется Илоне Корстин — экс-баскетболистке сборной России, спортивному функционеру и телеведущей.

* 41 год исполняется Никите Крюкову — российскому лыжнику, олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира.

* 30 лет исполняется Александру Головину — полузащитнику сборной России и футбольного клуба «Монако».