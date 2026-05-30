Певица, актриса, зоозащитница. Роксане Бабаян — 80

30 мая советская и российская певица и актриса, народная артистка РФ Роксана Бабаян отмечает 80-летний юбилей. Хотя пик ее карьеры пришелся на 1980-е и 1990-е годы, она не прекращает работать и по сей день.

Бабаян родилась в 1946 году в Ташкенте, в семье инженера-строителя Рубена Мукурдумова и певицы и пианистки Седы Бабаян. Сначала она планировала пойти по стопам отца и после выпуска из школы поступила на факультет промышленного и гражданского строительства в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта, который окончила в 1970 году. Однако уже во время учебы начала активно участвовать в самодеятельности и выступать на песенных конкурсах, занимая призовые места.

Будучи студенткой, Роксана в тайне от отца прошла прослушивание у джазового маэстро Эдди Рознера, который предложил ей гастрольный тур, и она согласилась. В 1970 году народный артист СССР Константин Орбелян пригласил ее в Государственный эстрадный оркестр Армении, где она и начала профессиональную карьеру.

В 1974-м Бабаян переехала в Москву и стала солисткой ВИА «Голубые гитары». Но настоящим поворотным моментом стал 1976 год: на международном фестивале в Дрездене она победила с песней Игоря Гранова «Дождь». Уже через два года она стала работать в Москонцерте. В 1980-х фирма «Мелодия» выпустила семь виниловых пластинок певицы, а ее хиты «И снова солнцу удивлюсь», «Чары колдовские», «Две женщины», «Восток — дело тонкое» и «Из-за любви» звучали по всей стране.

Параллельно с музыкальной карьерой Бабаян активно строила и телевизионную. Зрителям она запомнилась проектами «Завтрак с Роксаной» и «Трудное счастье». Кроме того, артистка снималась в кино, выступала в театральных постановках. С 2020 года возглавляет «Национальный центр творческого развития Роксаны Бабаян». Она также основала Российскую лигу защиты животных и призывала принять закон «Об ответственном обращении с животными».

Бабаян дважды была замужем. Первым ее супругом стал Евгений Томах, с которым они работали в оркестре Орбеляна, однако брак не продлился долго. Настоящей любовью всей ее жизни стал актер, народный артист РСФСР Михаил Державин, с которым она прожила 37 лет, до его ухода из жизни в 2018 году. Детей у пары не было, но они воспитывали дочь Державина Марию и ее сыновей Петю и Пашу.

 
