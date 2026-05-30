10 самых необычных яиц Фаберже – и где они сейчас

Со дня рождения ювелира Карла Фаберже 30 мая исполняется 180 лет. За четыре года до его появления на свет, в 1842-м, его отец Густав Фаберже — остзейский немец с французской фамилией — основал в Петербурге ювелирную фирму Faberge. Но в историю она вошла благодаря его сыну, который в возрасте 24 лет возглавил предприятие.

В 1882-м ювелирные изделия Фаберже, представленные на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве, понравились императору Александру III. Карл Фаберже получил звание «ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа» – и в 1885-м изготовил изделие, которое прославит фирму Faberge: по заказу Александра III он создал к Пасхе яйцо, преподнесенное императором жене Марии Федоровне.

Оно так понравилось императрице, что после этого каждый год фирма Фаберже создавала к Пасхе ювелирное изделие в виде яйца с сюрпризом, которое император дарил императрице. Традиция эта перешла от Александра III к Николаю II: он уже преподносил драгоценные подарки и жене, Александре Федоровне, и матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. На изготовление каждого яйца уходил год, и работала над ним целая команда профессионалов, включая дизайнера-ювелира — и это был не обязательно Карл Фаберже.

В общей сложности из 71 яйца, о существовании которых нам известно, до наших дней дожили 65. Это настоящее чудо, учитывая, сколько пережили императорские драгоценности. Для императорской семьи Фаберже создали 54 яйца, остальные были изготовлены по частным заказам, в том числе для графа Феликса Юсупова и племянника Альфреда Нобеля. Сегодня яйца хранятся в Оружейной палате, музеях мира и частных коллекциях.

Каждое из яиц Фаберже — шедевр ювелирного искусства и пример тончайшей работы. «Газета» выбрала 10 самых необычных яиц – и это было очень трудно сделать!

 
