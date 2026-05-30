Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Таганрог. Военная операция, день 1557-й

В Армавире потушили пожар на территории перевалочной нефтебазы, начавшийся из-за падения обломков беспилотника, рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.
Авиационная опасность в Ставропольском крае отменена, — губернатор Владимир Владимиров.
Авиационная опасность объявлена в Ставропольском крае. предупредил губернатор Владимир Владимиров.
За сутки над территорией ДНР нейтрализовали и уничтожили 17 дронов ВСУ, сообщили в штабе обороны республики.
В Минобороны России показали, как артиллерийский расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» 72-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный опорный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ на Краснолиманском направлении, артиллеристы группировки «Восток» поразили вражеские опорники в Запорожской области, а военнослужащие группировки «Юг» ударили по местам запуска дронов и укрытиям с солдатами ВСУ на Константиновском направлении.
Украина за первые три месяца 2026 года не выполнила шесть условий Евросоюза для получения транша в €2,4 млрд по программе Ukraine Facility, сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства страны.
Обломки сбитых беспилотников упали на территории промзоны в Заволжском районе и в Новоспасском районе Ульяновска, рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Армия России средствами ПВО за ночь сбила 127 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, раскрыли в Минобороны РФ.
🔴 Житель Горловки в ДНР получил ранения из-за удара ВСУ, написал глава города Иван Приходько.
🔴 Двое мужчин погибли, еще двое пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в поселке Октябрьском Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Еще один мужчина погиб при взрыве другого беспилотника.
В одном из районов Воронежской области обломками сбитых беспилотников оказались выбиты окна в трех частных, и повреждены фасады двух, рассказал губернатор Александр Гусев.
В селе Греково-Тимофеевка Ростовской области из-за падения обломков дрона загорелась газовая труба в доме, а также получила повреждения крыша и оказались выбиты стекла, написал Юрий Слюсарь. Кроме того, в селе Боцманово выбило окна в двух домах. В Сальске поврежден балкон многоквартирного дома.
В порту Таганрога из-за попадания беспилотников загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, рассказал Юрий Слюсарь.
Глава города Светлана Камбулова уточнила, что пожар уже потушили. Разлива нефтепродуктов не произошло.
🔴 Два жителя Таганрога пострадали при попадании дрона ВСУ в частный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Сегодня 1557-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.