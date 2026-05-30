Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Таганрог. Военная операция, день 1557-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1557-й день
Армия России за ночь сбила 127 украинских дронов. Обломки беспилотника упали в промзоне Ульяновска. Два жителя Таганрога пострадали при ударах дронов ВСУ, в порту города загорелись танкер, резервуар с нефтепродуктами и здание. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:36

В Армавире потушили пожар на территории перевалочной нефтебазы, начавшийся из-за падения обломков беспилотника, рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

9:34

Авиационная опасность в Ставропольском крае отменена, — губернатор Владимир Владимиров.

9:20

Авиационная опасность объявлена в Ставропольском крае. предупредил губернатор Владимир Владимиров.

9:09

За сутки над территорией ДНР нейтрализовали и уничтожили 17 дронов ВСУ, сообщили в штабе обороны республики.

8:55

В Минобороны России показали, как артиллерийский расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» 72-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный опорный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ на Краснолиманском направлении, артиллеристы группировки «Восток» поразили вражеские опорники в Запорожской области, а военнослужащие группировки «Юг» ударили по местам запуска дронов и укрытиям с солдатами ВСУ на Константиновском направлении.

8:40

Украина за первые три месяца 2026 года не выполнила шесть условий Евросоюза для получения транша в €2,4 млрд по программе Ukraine Facility, сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства страны.

8:24

Обломки сбитых беспилотников упали на территории промзоны в Заволжском районе и в Новоспасском районе Ульяновска, рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

8:20

Армия России средствами ПВО за ночь сбила 127 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, раскрыли в Минобороны РФ.

8:17

🔴 Житель Горловки в ДНР получил ранения из-за удара ВСУ, написал глава города Иван Приходько.

8:14

🔴 Двое мужчин погибли, еще двое пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в поселке Октябрьском Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Еще один мужчина погиб при взрыве другого беспилотника.

8:11

В одном из районов Воронежской области обломками сбитых беспилотников оказались выбиты окна в трех частных, и повреждены фасады двух, рассказал губернатор Александр Гусев.

8:07

В селе Греково-Тимофеевка Ростовской области из-за падения обломков дрона загорелась газовая труба в доме, а также получила повреждения крыша и оказались выбиты стекла, написал Юрий Слюсарь. Кроме того, в селе Боцманово выбило окна в двух домах. В Сальске поврежден балкон многоквартирного дома.

8:05

В порту Таганрога из-за попадания беспилотников загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, рассказал Юрий Слюсарь.

Глава города Светлана Камбулова уточнила, что пожар уже потушили. Разлива нефтепродуктов не произошло.

8:02

🔴 Два жителя Таганрога пострадали при попадании дрона ВСУ в частный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

8:00

Сегодня 1557-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
