Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Таганрог. Военная операция, день 1557-й

8:07

В селе Греково-Тимофеевка Ростовской области из-за падения обломков дрона загорелась газовая труба в доме, а также получила повреждения крыша и оказались выбиты стекла, написал Юрий Слюсарь. Кроме того, в селе Боцманово выбило окна в двух домах. В Сальске поврежден балкон многоквартирного дома.