Дело Долиной живет. Покупка жилья превратилась в кошмар

Лариса Долина вернула квартиру Полине Лурье и вроде как даже раскаялась, песни поет со слезами на глазах. Ее покупательнице повезло, суд пришел к выводу, что никому не интересно, куда продавец унесла деньги после сделки. Правда, для этого пришлось дойти до Верховного суда.

Увы, с Долиной проблема решилась, но дело ее живет. Впрочем, насколько уместно говорить о том, что подобные грязные сделки пошли из-за Ларисы Долиной? Мало кто из не сталкивавшихся с рынком недвижимости знает, что беды такие случались у нас и до певицы. Более того, скажу вам, что были такие дела и в 1990-е, и в 2000-е. Случалось! Но редко. Не было шквала, суды как-то разбирались и широко в прессе подобные схемы не освещались. Долина стала триггером для непорядочных людей, которым показали, что так можно. Всегда было можно, но до громкого примера злые люди могли об этом не знать, понимаете? А потом им объяснили, что, оказывается, можно провернуть аферу, притворившись жертвой. А можно рискнуть, завернуть деньги в пакет, сбросить с балкона. Рискуй, все равно ничего не потеряешь, Долина же не потеряла. Проигранные три судебные инстанции, освещение в СМИ привлекли внимание непорядочных граждан и гражданок, склонных к проворачиванию мутных схем. Они поверили, что получится.

И вот результат. Вместо точечных случаев — вал по всей стране. Я читала статистику, к моменту известного заседания Верховного суда в России было более трех тысяч таких процессов, где продавцы оспаривали проданное покупателям жилье, и это только за 2025 год! Рост — в 50 или даже в 100 раз, точно определить нельзя, так как ранее статистика по таким делам не собиралась, Верховный суд обзора практики по ним не делал. Но это были даже не сотни дел — меньше.

Потом — Долина. Всплеск. Потом — решение Верховного суда.

Предполагалось, что число «схематозов» резко упадет и суды России примут единственно верную, как мы все думали, позицию и станут объявлять, что ни покупателю, ни государству не интересно, куда продавец девал деньги после сделки.

Он мог их отдать мошенникам. Мог положить в банк, а банк — лопнуть. Мог пойти путем Буратино и закопать деньги во дворе. Либо съесть их с крыжовенным вареньем. Какое дело продавцу?

К сожалению, решение по квартире Полины Лурье не привело к спасению рынка. Проще говоря, жертвы схемы не получили свое жилье. Суды продолжаются, есть новые иски. Есть уже сотни трагедий. Так, только в Петербурге в 2025 году суды первых инстанций рассмотрели 52 спора по «схеме Долиной»: в 29 случаях суды определили, что покупатель должен вернуть продавцу квартиру, а продавец — деньги. Однако условия для взыскания средств с продавца не учитывались. То есть никому не было дела, что у бабушки, которая отдала или якобы отдала деньги мошенникам, нет уже миллионов. Итог: дальше идут суды, на бабушек выписывают исполнительные листы, они платят по несколько тысяч в месяц покупателям, оставшимся на улице без жилья, денег, с ипотекой.

Сколько в России сегодня идет судов по оспариванию сделок, никто не знает. Называют число от нескольких сотен до тысяч.

Юристы сообщают, что продавцы адаптировались к новым условиям и теперь в судах напирают не на мошенничество, а на факт якобы неспособности понимать последствия своих действий в момент сделок. Приносят результаты экспертизы. Где-то выясняется, что эксперт и продавец давно дружили, и суд назначает свою экспертизу. А где-то суды возвращают жилье продавцам.

Слезы покупателей льются по всей стране. Надо сказать, что до СМИ доходит особенно много историй именно из нашего города. Доцент СПбГУ ослепла на один глаз от стресса: на фоне суда за купленную квартиру ее разбил инсульт. Другая молодая женщина пока здорова, но надолго ли? Читаем: петербурженка платит 30-летнюю ипотеку, но въехать в квартиру не может.

С ипотекой отдельный вопрос. Ведь часто навязывают при заключении сделки страхование титула, то есть риск утраты собственности. Но я пока не слышала ни одной истории, когда страховка сработала бы в схеме Долиной моментально и люди бы не переживали. Титульное страхование обходится в среднем в 0,3-0,4% от стоимости квартиры в год. Это 40-60 тыс. рублей для скромной квартиры в столицах. Пока идут суды, страховка не работает, то есть бедолаги, которые не смогли въехать в свою квартиру, платят еще и за страховку. Да и, честно говоря, мне не известно о случаях выплаты денег при утрате права собственности. Хорошо бы кто-то сделал обзор практики по титульному страхованию. Не удивлюсь, если после судов по квартире бедного покупателя будут ждать суды за страховку.

А еще они платят за юристов. И наверняка нанимают адвоката, пытаясь привлечь продавца уголовно. Зато старушка, если она спрятала деньги, имеет чем оплатить дорогих юристов. К тому же старушкам полагается юридическая помощь и поддержка прокуратуры. И старушка ничем не рискует, даже если дойдет до Верховного суда и проиграет дело. Ну заберут квартиру. Три года она может в квартире жить, сдавать ее, а деньги — детям, вложить в бизнес или положить на счет. Ни разу не слышала, чтобы в таких делах объявляли розыск средств продавца: правда ли отдал мошенникам. Чтобы начать, нужно уголовное дело уже на продавца. Решения Верховного суда по делу Долиной было недостаточно, потому что оно не исключило фактор злых людей. Я слышала только об одном случае попытки заведения уголовного дела о мошенничестве на старушку, которая решила оставить проданную квартиру себе. А если старушкам ничего не грозит, то и какой спрос? Они ничем не рискуют. Если бы заводили дела и реально попавшихся на жульничестве задерживали, был бы толк.

Ну да, старушки. И что? Выбрать показательное СИЗО, открыть там несколько образцовых камер, оборудовать их поручнями, широкими проемами для ходунков, показать по центральному телевидению, чтобы каждая нечистая на руку бабулька знала, что ее разоблачат и осудят за причиненное людям горе.

Ведь остаться без жилья, без накоплений, с кредитами и судами — большое горе, перенести которое сможет не каждый. А ответа за него спросить не с кого. Проблема не решилась, схема осталась жизнеспособна.

Покупательница из дела Долиной богата и влиятельна, она смогла дойти до Верховного суда, причем быстро. У людей попроще путь займет около трех лет, а вероятность принятия их жалобы коллегией Верховного суда равна, статистически, 5%. Рынок не стабилизировался. Люди по-прежнему боятся сделок. Покупка жилья превратилась в кошмар и стресс, недобросовестные продавцы изобретают все новые схемы. Пошли уже и со стороны покупателей аферы. Почитайте про дело из Новосибирской области: вместо того чтобы ремонтировать выгребную яму, покупатели через несколько лет после приобретения дома отсудили 830 тысяч у продавца за якобы скрытые дефекты.

А все потому, что нет защиты от плохих людей. Что-то случилось в обществе и в государстве, отчего плохие люди поверили в себя. И пока не будет на них управы, ничего не изменится.

