«Мы ответим». Германия пригрозила России «единым фронтом» после ЧП с дроном в Румынии

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пообещал, что Европа ответит России «единым фронтом» на падение беспилотника в Румынии. Бухарест ранее обвинил в этом Москву, однако доказательств не привел. Президент России Владимир Путин предположил, что это украинский БПЛА сбился с курса из-за РЭБ, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для граждан ЕС «спокойный сон закончился». Как Европа намерена отвечать и почему в НАТО призвали отнестись к словам Медведева всерьез — в материале «Газеты.Ru».

После ЧП с падением беспилотника в румынском Галаце глава МИД Фермании Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз и НАТО дадут России «совместный ответ».

«Нас не удастся ни запугать, ни расколоть. Мы дадим на эти действия России совместный ответ. Вся наша солидарность — с нашим союзником по НАТО и партнером по ЕС, Румынией <…> Мы ответим на эти действия России единым фронтом», — сказал Вадефуль.

Министр также обвинил Россию в «безрассудных действиях», которые, по его мнению, якобы угрожают безопасности Европы. По его словам, Евросоюз намерен и дальше поддерживать Украину и усиливать собственные оборонные возможности. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц связал падение БПЛА в Румынии с необходимостью наращивания сил НАТО у восточных границ альянса.

После этого замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что отношения Москвы и Берлина фактически находятся в замороженном состоянии.

«У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления [властей ФРГ] могут его как-то еще осложнить, было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса», — заявил дипломат ТАСС.

По словам Любинского, сейчас он не видит предпосылок для возобновления полноценного российско-германского диалога.

«Спокойный сон закончился»

На историю с падением БПЛА отреагировали и в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО внимательно отнестись к недавнему обращению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева к жителям Евросоюза.

« Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез », — написал Туск в соцсети X.

Польский премьер связал это заявление с серией ЧП с беспилотниками в странах Восточной Европы, упомянув Польшу, государства Балтии и Румынию.

Ранее зампред Совбеза заявил, что страны Евросоюза фактически стали участниками конфликта с Россией.

«Будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон закончился. Но вы знаете, у кого спросить, почему!» — обратился Медведев к европейцам в соцсети X.

Позже он опубликовал отдельное сообщение в своем канале в «Максе», где также высказался о роли европейских государств в противостоянии с Москвой.

« Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. <...> Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно», — написал Медведев.

Дрон в Румынии

После ЧП в Галаце МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева, а президент Никушор Дан сообщил, что генконсул России в Констанце Андрей Косилин объявлен персоной нон грата . Беспилотник изначально двигался в сторону Украины, однако мог изменить траекторию после воздействия средств противовоздушной обороны, добавил Дан.

« Это была группа из 43 дронов , которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20-30 километров от Дуная с востока на запад, часть из них была сбита на территории Украины», — отметил румынский лидер.

В Москве заявили, что действия Бухареста не останутся без ответа. В российском посольстве в Румынии при этом назвали произошедшее провокацией Киева, цель которой — попытка втянуть Североатлантический альянс в прямое противостояние с Россией.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, призвал не делать выводов до завершения расследования . По его словам, установить происхождение беспилотника можно только после тщательной экспертизы.

Глава государства также напомнил, что ранее украинские беспилотники уже залетали на территорию других европейских стран, в том числе государств Балтии. По мнению Путина, подобные случаи требуют объективного расследования, а не поспешных политических выводов.

Реакция НАТО

После падения беспилотника в Галаце представители НАТО и ряда стран Восточной Европы выступили с новыми обвинениями в адрес Москвы и призвали к ужесточению мер безопасности на восточном фланге альянса.

Представитель штаба Объединенных вооруженных сил НАТО (SHAPE) заявил, что разбившийся в Румынии беспилотник якобы имел «российское происхождение». С аналогичным утверждением ранее выступила глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою.

« Мы получили подтверждение от Министерства национальной обороны, что беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Галаце, был российского происхождения », — написала министр в соцсети X.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал альянс к более жесткой реакции и дополнительному давлению на Москву.

«У нас есть успешные примеры. То, как НАТО отреагировало на инциденты в Польше, показало, что можно отодвинуть эти инциденты от границы и заставить Россию принять дополнительные меры предосторожности. Эти решения должны приниматься по всей линии фронта», — заявил он.

По мнению Будриса, Евросоюзу также следует ускорить реализацию мер по противодействию беспилотникам, повысить устойчивость инфраструктуры и увеличить количество истребителей, патрулирующих границы НАТО.

Схожую оценку дали и в российском посольстве в Бухаресте. Как сообщили «Известиям» дипломаты, румынские власти последовательно придерживаются внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией. По их мнению, ЧП в Галаце использовали как повод для закрытия диппредставительства.