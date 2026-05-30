«Мы ответим». Германия пригрозила России «единым фронтом» после ЧП с дроном в Румынии

После ЧП с падением беспилотника в румынском Галаце глава МИД Фермании Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз и НАТО дадут России «совместный ответ».
«Нас не удастся ни запугать, ни расколоть. Мы дадим на эти действия России совместный ответ. Вся наша солидарность — с нашим союзником по НАТО и партнером по ЕС, Румынией <…> Мы ответим на эти действия России единым фронтом», — сказал Вадефуль.
Министр также обвинил Россию в «безрассудных действиях», которые, по его мнению, якобы угрожают безопасности Европы. По его словам, Евросоюз намерен и дальше поддерживать Украину и усиливать собственные оборонные возможности. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц связал падение БПЛА в Румынии с необходимостью наращивания сил НАТО у восточных границ альянса.
После этого замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что отношения Москвы и Берлина фактически находятся в замороженном состоянии.
«У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления [властей ФРГ] могут его как-то еще осложнить, было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса», — заявил дипломат ТАСС.
По словам Любинского, сейчас он не видит предпосылок для возобновления полноценного российско-германского диалога.
«Спокойный сон закончился»
На историю с падением БПЛА отреагировали и в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО внимательно отнестись к недавнему обращению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева к жителям Евросоюза.
«Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», — написал Туск в соцсети X.
Польский премьер связал это заявление с серией ЧП с беспилотниками в странах Восточной Европы, упомянув Польшу, государства Балтии и Румынию.
Ранее зампред Совбеза заявил, что страны Евросоюза фактически стали участниками конфликта с Россией.
«Будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон закончился. Но вы знаете, у кого спросить, почему!» — обратился Медведев к европейцам в соцсети X.
Позже он опубликовал отдельное сообщение в своем канале в «Максе», где также высказался о роли европейских государств в противостоянии с Москвой.
«Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. <...> Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно», — написал Медведев.
Дрон в Румынии
После ЧП в Галаце МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева, а президент Никушор Дан сообщил, что генконсул России в Констанце Андрей Косилин объявлен персоной нон грата. Беспилотник изначально двигался в сторону Украины, однако мог изменить траекторию после воздействия средств противовоздушной обороны, добавил Дан.
«Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20-30 километров от Дуная с востока на запад, часть из них была сбита на территории Украины», — отметил румынский лидер.
В Москве заявили, что действия Бухареста не останутся без ответа. В российском посольстве в Румынии при этом назвали произошедшее провокацией Киева, цель которой — попытка втянуть Североатлантический альянс в прямое противостояние с Россией.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, призвал не делать выводов до завершения расследования. По его словам, установить происхождение беспилотника можно только после тщательной экспертизы.
Глава государства также напомнил, что ранее украинские беспилотники уже залетали на территорию других европейских стран, в том числе государств Балтии. По мнению Путина, подобные случаи требуют объективного расследования, а не поспешных политических выводов.
Реакция НАТО
После падения беспилотника в Галаце представители НАТО и ряда стран Восточной Европы выступили с новыми обвинениями в адрес Москвы и призвали к ужесточению мер безопасности на восточном фланге альянса.
Представитель штаба Объединенных вооруженных сил НАТО (SHAPE) заявил, что разбившийся в Румынии беспилотник якобы имел «российское происхождение». С аналогичным утверждением ранее выступила глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою.
«Мы получили подтверждение от Министерства национальной обороны, что беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Галаце, был российского происхождения», — написала министр в соцсети X.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал альянс к более жесткой реакции и дополнительному давлению на Москву.
«У нас есть успешные примеры. То, как НАТО отреагировало на инциденты в Польше, показало, что можно отодвинуть эти инциденты от границы и заставить Россию принять дополнительные меры предосторожности. Эти решения должны приниматься по всей линии фронта», — заявил он.
По мнению Будриса, Евросоюзу также следует ускорить реализацию мер по противодействию беспилотникам, повысить устойчивость инфраструктуры и увеличить количество истребителей, патрулирующих границы НАТО.
Схожую оценку дали и в российском посольстве в Бухаресте. Как сообщили «Известиям» дипломаты, румынские власти последовательно придерживаются внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией. По их мнению, ЧП в Галаце использовали как повод для закрытия диппредставительства.