«На Украину ездят великие люди». Зачем наследный принц Ирана прибыл в Одессу

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви прибыл в Одессу на Черноморский форум по безопасности. Ранее он уже встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским, а в беседе с российскими пранкерами призывал европейские страны захватывать посольства Ирана, усиливать давление и готовиться к смене режима. Зачем наследный принц в изгнании приехал на Украину — в материале «Газеты.Ru».

Реза Пехлеви приехал в Одессу

О визите сына последнего шаха Ирана, наследного принца в изгнании Резы Пехлеви в Одессу сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Наследный принц должен принять участие в Черноморском форуме по безопасности, уточнило украинское издание «Страна.ua».

Политолог Юрий Светов в беседе с News.ru связал поездку Пехлеви на Украину прежде всего с желанием привлечь внимание к своей персоне. Он сравнил его с принцем Гарри, у которого были проблемы в США, и который тоже приезжал на Украину, чтобы вызвать интерес прессы.

« То же самое с Пехлеви, который много заявлял о себе чуть ли не как о лидере протестов, а потом эта история сошла на нет . Украина — это просто площадка, появление на которой может привлечь к себе внимание. Для этого они ездят туда, точно так же как премьер-министры, президенты, министры европейских стран и даже японцы. Они приезжают ради возможности заявить о солидарности с Украиной и попасть в информационную повестку», — заявил Светов.

По его мнению, подобные визиты выгодны и президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку помогают сохранять внимание международной аудитории к Украине.

«Сейчас у Зеленского главный его промысел — это присутствовать в информационном пространстве. Впрочем, как и раньше было, но сейчас особенно важен любой информационный повод, на котором можно сказать: « смотрите, Украина — это такая страна, куда ездят даже такие великие люди, как принц Гарри и отставной принц Ирана Пехлеви ». Фактически у них взаимовыгодный пиар», — сказал Светов.

Встреча во Франции

Контакты между Киевом и представителем иранской оппозиции начались еще несколько месяцев назад. В середине марта Владимир Зеленский встретился с Резой Пехлеви во время визита во Францию.

Переговоры проходили в посольстве Украины в Париже. Пехлеви был заинтересован в более прямом диалоге и попросил о личной встрече с Зеленским без участия других собеседников. Позже украинский лидер подтвердил факт переговоров и рассказал об их содержании.

По его словам, Пехлеви поделился информацией о положении дел внутри Ирана и рассказал о сигналах, которые получает от своих сторонников в стране. Кроме того, стороны обсуждали влияние международного давления на ситуацию в республике и возможные последствия для иранских властей.

К чему Пехлеви призывал Запад

В марте во время беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) он призвал европейские страны усилить давление на Тегеран.

« Некоторые меры, включая дипломатические шаги, такие как высылка дипломатов, захват посольств и тому подобное, будут иметь большое значение », — заявил Пехлеви.

Он также выступил за ужесточение экономических мер против Ирана. По его мнению, параллельно с давлением на действующие власти необходимо готовить альтернативную систему временного управления страной.

В ходе разговора Пехлеви подтвердил, что готов возглавить Иран после возможной смены власти . Кроме того, он рассказал о контактах с представителями США и Израиля по вопросам «нейтрализации» Корпуса стражей исламской революции и других силовых структур.

«Израиль определенно поддерживает эту позицию, понимая, что для него существует экзистенциальная угроза, пока этот режим продолжает существовать. Я напрямую общался с израильскими официальными лицами, включая премьер-министра Нетаньяху и президента Герцога. У нас с ними очень хороший диалог», — добавил Пехлеви.

Не первый гость

До Пехлеви на Украине принимали еще одного представителя зарубежной оппозиции. 25 мая в Киев прибыла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. О визите рассказывал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, встретиться с Зеленским хотел президент Белоруссии Александр Лукашенко, однако Киев решил пригласить на переговоры Тихановскую.

Глава украинского МИД назвал желание Лукашенко встретиться с Зеленским «странным» и отметил, что между Украиной и Белоруссией в последнее время не было дипломатических контактов.