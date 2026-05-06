Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании провели поэтический конкурс в честь Дня Победы

В преддверии Дня Победы в Новокуйбышевской нефтехимической компании состоялся конкурс чтецов. Мероприятие традиционно объединило сотрудников предприятия, их семьи, ветеранов производства, школьников «Роснефть-класса» и активистов «Движения первых».

Участники проекта читают стихи Эдуарда Асадова, Константина Симонова, Александра Твардовского, Расула Гамзатова, Ольги Берггольц и других поэтов, чьи строки стали голосом военного поколения. Благодаря конкурсу все чаще звучат малоизвестные произведения, посвященные истории родного края и подвигам земляков.

Интерес к конкурсу растет с каждым годом – начавшись с небольшой инициативы, сегодня он стал заметным событием в культурной жизни Новокуйбышевска. В состав жюри вошли известные актеры и деятели культуры региона.

Программу мероприятия завершили мастер-классом по искусству художественного слова и сценической речи. Особое внимание уделили методам удержания внимания аудитории, работе над дикцией, интонацией, эмоциональностью. Эти навыки помогут конкурсантам в дальнейшем совершенствовать ораторское мастерство. По итогам творческого состязания все участники получили поощрительные призы, а победителям вручили памятные подарки.

«Роснефть» поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.