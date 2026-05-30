Открытки с Троицей — 2026: 60 красочных картинок и теплых пожеланий

Троица — 2026: яркие картинки, примеры поздравлений и советы, что пожелать на праздник

31 мая православные христиане отмечают один из важнейших праздников — День Святой Троицы. В народе его называют Пятидесятницей, в память о сошествии Святого Духа на апостолов. В этот день храмы традиционно украшают березовыми ветвями и травой, ведь Троица считается днем рождения Церкви. «Газета.Ru» подготовила красочные открытки и искренние пожелания, чтобы вы поздравили родных и близких с этим светлым праздником.

Красивые открытки на Троицу

Вы можете поделиться красивой открыткой с близким человеком: родственником, другом или коллегой. Для этого нажмите на понравившееся изображение и сохраните его на свое устройство. После этого войдите в любой удобный мессенджер и прикрепите изображение к сообщению. Добавьте к открытке текстовое поздравление со светлым праздником. Так можно и соблюсти традицию поздравлять с Троицей и подарить человеку положительные эмоции.

Открытки на Троицу в церковном стиле

На Троицу храмы украшают березовыми ветками и травами. Но главным символом праздника остается икона, написанная Андреем Рублевым в XV веке. Перед ней молятся о прощении грехов, преодолении тяжелых испытаний, укреплении веры и избавлении от уныния.

Открытки на Троицу со стихами

Святая Троица вдохновляла многих поэтов – в их числе Иван Бунин и Сергей Есенин, которые много писали о красоте России. Поделитесь красивыми словами с родственниками и друзьями.

Открытки на Троицу с молитвами

В день Святой Троицы, как и в другой православный праздник, многие россияне посещают церковь и читают молитвы. Эти открытки с самыми распространенными текстами помогут обратиться к Богу и попросить у него благословения.

Символичные открытки на Троицу

Троица – это светлый праздник, который символизирует сошествие Святого Духа и дарует верующим обновление, очищение и силы для новых начинаний. Подарите это состояние близким и друзьям с помощью яркой открытки.

Поздравления для родственников

* Поздравляю со Святой Троицей! Пусть этот светлый день принесет в ваш дом мир, добро и благополучие!

* С праздником Троицы, родные! Желаю душевного спокойствия, искренней радости и Божьего благословения!

* Пусть в день Святой Троицы наши сердца наполнятся верой, надеждой и любовью!

* Поздравляю с Троицей! Пусть Господь хранит нашу семью от всех невзгод!

* В этот святой праздник желаю крепкого здоровья, счастья и духовной силы! Люблю вас!

* С Днем Святой Троицы! Пусть благодать Божия освещает жизненный путь каждого из нас!

* Желаю в праздник Троицы душевной гармонии, семейного тепла и побольше встреч за праздничным столом!

* Пусть Святой Дух дарует мудрость, терпение и вдохновение на добрые дела! С Троицей, семья!

* Поздравляю с Троицей! Пусть каждый день будет наполнен светом, любовью и надеждой!

* В светлый праздник желаю мира в душе, согласия и благополучия в нашем доме!

Поздравления для друзей и знакомых

* С праздником Святой Троицы! Пусть ваши молитвы будут услышаны и исполнены добром!

* Желаю, чтобы Божья благодать всегда сопровождала вас и ваших родных! С праздником!

* Пусть Троица принесет в вашу жизнь радость, покой и духовное обновление! Поздравляю!

* Поздравляю со Святой Троицей! Пусть вера укрепляет сердце, а любовь согревает душу!

* Сегодня День Святой Троицы! В этот святой день желаю чистых помыслов, добрых встреч и счастливых мгновений!

* Пусть праздник Троицы наполнит ваш дом светом, теплом и взаимопониманием! Поздравляю!

* С Днем Святой Троицы! Желаю благословения во всех начинаниях и добрых перемен!

* Пусть Господь дарует твоей семье крепкую веру, надежду на лучшее и душевный покой!

* Поздравляю с Троицей! Пусть каждый день будет озарен Божьей милостью!

* В этот праздничный день желаю тебе радости сердца, чистоты души и мира вокруг! С Троицей!

Поздравления для коллег и партнеров

* Пусть свет Святой Троицы поможет преодолеть все трудности и укрепит дух! С праздником!

* С праздником Троицы! Пусть счастье и благополучие станут постоянными гостями в вашем доме!

* В праздник Троицы хочу отметить, как много вы делаете для нашей компании! Желаю вам здоровья, душевного равновесия и Божьей защиты на жизненном пути!

* Пусть благодать Святого Духа вдохновляет вас на добрые поступки и светлые мысли! С праздником!

* Поздравляю со Святой Троицей! Пусть любовь и согласие всегда царят в вашей семье!

* В этот светлый праздник желаю вам душевной радости и сердечного тепла! Пусть и в делах вам сопутствует удача!

* Пусть Троица подарит вам новые силы, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне! С праздником!

* С Днем Святой Троицы! Пусть вера помогает находить правильные решения и сохранять надежду!

* Сегодня Троица! Желаю, чтобы этот святой день принес мир, достаток и благословение вашему дому!

* Пусть Господь наполнит вашу жизнь добром, милосердием и светом! С праздником!

Короткие поздравления для СМС

* Поздравляю с Троицей! Желаю крепкой веры и душевного спокойствия!

* Пусть праздник Святой Троицы принесет в сердце умиротворение и радость!

* С Троицей! Божьей помощи во всех делах и благополучия на долгие годы!

* С праздником Троицы! Пусть каждый новый день будет наполнен счастьем и надеждой!

* Пусть священный праздник укрепит ваши силы, подарит вдохновение и внутренний покой! С Троицей!

* Поздравляю со Святой Троицей! Пусть свет веры освещает ваш путь и ведет к добру!

* Сегодня Троица! Желаю здоровья, счастья и Божьей милости для всей семьи!

* Пусть праздник Святой Троицы принесет в ваш дом благодать, любовь и душевную гармонию!

Троица: история и смысл праздника

Троица — один из главных праздников в православии, который входит в число двунадесятыхдвенадцати важнейших после Пасхи праздников и считается днем рождения Церкви. Его часто называют Пятидесятницей, потому что он отмечается на 50-й день после Пасхи. Дата праздника меняется каждый год, но Троица всегда отмечается в воскресенье.

31 мая отмечается День Святой Троицы в 2026 году

Считается, что история возникновения праздника описана во 2-й главе книги Деяний святых апостолов. Согласно ей, после воскресения Господь 40 дней являлся ученикам, а затем вознесся на небо. Апостолы же остались в Иерусалиме.

Спустя десять дней, на 50-й день после Пасхи, внезапно раздался шум с неба, подобный сильному ветру. На каждого из апостолов сошли огненные языки. Тогда апостолы исполнились Святого Духа, заговорили на разных языках и получили дар исцеления. Это позволило им проповедовать учение Христа по всему миру.

С этого события началась история Церкви, поэтому Троицу называют днем рождения Церкви Христовой.

С момента Пасхи и до Троицы православные христиане перестают класть земные поклоны. Именно на Троицу, впервые за 50 дней, они преклоняют колени. В этот день в храмах совершается великая вечерня, на которой настоятель читает три молитвы святителя Василия Великого:

* О нас, грешных;

* О даровании нам Духа Святаго;

* Об усопших.

Также священники читают фрагменты «Деяний апостолов», рассказывают прихожанам о сошествии Святого Духа и рождении Церкви Христовой.