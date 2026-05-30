«Жест отчаяния». Что ответили в США на срочное обращение Зеленского о помощи?

Украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе направил письмо лидеру США Дональду Трампу с просьбой поставить больше средств ПВО Киеву. Комментируя это письмо, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы Украина могла обороняться. Также он предложил Европе более активно помогать Киеву. В России назвали письмо Зеленского «жестом отчаяния».

Глава Пентагона Пит Хегсет на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что США заинтересованы в том, чтобы Украина сохраняла способность к обороне.

« Мы хотим, чтобы они могли обороняться, и мы найдем способ убедиться в том, что мы можем им в этом помочь », — отметил министр.

При этом он не стал прямо отвечать на вопрос о возможном увеличении поставок средств ПВО Украине после обращения президента Украины Владимира Зеленского. Вместо этого он подчеркнул, что Вашингтон продолжает помогать Киеву и рассчитывает на более активное участие европейских союзников.

«Мы помогли Украине там, где могли, и сделали, что могли, чтобы помочь Европе делать больше <…> Там, где мы можем дать Европе возможность сделать больше, мы это делаем», — сказал Хегсет.

По его словам, европейские страны в последнее время нарастили объемы поддержки Украины.

27 мая стало известно о письме украинского Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и ракеты к ним .

Как сообщало украинское издание Kyiv Independent, Зеленский просил Трампа нарастить поставки ракет для ВСУ. По данным издания, копии обращения посол Украины в США Ольга Стефанишина передала представителям Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

Как отметили украинские журналисты, наиболее сложная ситуация сложилась с боеприпасами для противоракетной обороны, в том числе с ракетами PAC-3 для комплексов Patriot.

Из письма также следует, что нынешние поставки вооружений в рамках механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который США и НАТО запустили в августе 2025 года, уже не покрывают потребности украинской армии. В связи с этим Зеленский попросил американскую сторону увеличить объемы помощи.

В ВСУ до этого сообщали, что украинская противовоздушная оборона оказалась «на голодном пайке», а на Банковой признавали, что ситуация с запасами ракет остается крайне тяжелой .

Как заявлял Трамп, Соединенные Штаты больше не передают Украине вооружения напрямую , а продают их НАТО, после чего страны альянса самостоятельно направляют технику и боеприпасы Киеву.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru связал дефицит вооружений у ВСУ с сокращением доступных запасов в самих Штатах. По его мнению, открытое письмо Зеленского свидетельствует о серьезных проблемах Киева с получением необходимой помощи.

« Это открытое письмо [Зеленского к Трампу и конгрессу США], я бы сказал, напоминает жест отчаяния со стороны украинских лоббистов . Они обычно все эти вопросы решают по неофициальным каналам. У того же Генштаба ВСУ есть, очевидно, прямая коммуникация с Пентагоном, с Объединенным комитетом начальников штабов Вооруженных сил США», — отметил эксперт.

Реакция России

В России неоднократно подчеркивали, что поставки западного оружия Украине мешают урегулированию конфликта и ведут к дальнейшему вовлечению стран НАТО в противостояние.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал письмо украинского лидера попыткой поставить президента США в сложное положение. По мнению Рогова, обращение Киева можно расценивать как вмешательство во внутриполитическую повестку Штатов. Он объяснил, что отказ от новых поставок позволит оппонентам Трампа обвинить его в недостаточной поддержке Украины, а согласие на выделение дополнительной помощи даст повод для критики со стороны тех, кто выступает против новых расходов.

« А с другой стороны, если военная помощь возобновится, то Трампа можно будет обвинить в растрате денег налогоплательщиков и передаче столь нужных на Ближнем Востоке самому Пентагону систем ПВО », — подчеркнул член Общественной палаты.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя публикации о письме Зеленского, предположил, что подобное обращение было далеко не единственным.

«Наверняка не одно письмо Зеленский направлял в Вашингтон», — заявил Ушаков.

При этом он отметил, что США продолжают поддерживать отношения с Украиной. С критикой позиции Киева выступил и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его мнению, Украине следует сосредоточиться на поиске мирного решения, а не на дальнейшем обострении ситуации.

« Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире , а не на провокациях и эскалации конфликта», — заявил глава РФПИ.

Он добавил, что стремление к миру всегда остается наиболее эффективной стратегией.