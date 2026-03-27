Осенью 2026 года в Москве состоится третий Саммит Россия – Африка и другие мероприятия в формате Россия – Африка

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2026 года № 194 в Москве состоится третий Саммит Россия – Африка и другие мероприятия в формате Россия – Африка. В целях обеспечения подготовки и проведения Саммита и других мероприятий в формате Россия – Африка будет образован Организационный комитет.

Председателем Оргкомитета назначен помощник Президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Состав Оргкомитета будет утвержден в ближайшее время.

В работе Саммита примут участие главы государств, правительств, представители профильных министерств и ведомств стран Африканского континента, региональных объединений и организаций, а также бизнес-сообществ, экспертных и академических кругов. Детали подготовки Саммита главы внешнеполитических ведомств России и африканских стран обсудили на второй министерской конференции Россия – Африка, которая состоялась в столице Египта Каире в декабре прошлого года.

По итогам второго Саммита Россия – Африка, состоявшегося в 2023 году, всеми лидерами государств-участников была одобрена декларация, в которой были зафиксированы стратегические направления развития сотрудничества России и стран Африки на долгосрочную перспективу. Кроме того, было принято решение проводить Саммит Россия – Африка каждые три года.

«Саммит Россия – Африка и другие мероприятия в формате Россия – Африка, которые состоятся осенью этого года, призваны укрепить всеобъемлющее сотрудничество Российской Федерации с государствами Африканского континента, а также определить новые контуры взаимодействия как на двусторонней основе, так и в формате многосторонних объединений. В ходе мероприятий планируется провести глубокий анализ всего комплекса российско-африканского сотрудничества, а также наметить долгосрочные ориентиры совместной работы в области политики, безопасности, экономики, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Проведение предстоящих мероприятий призвано обеспечить дальнейшее развитие стратегического взаимодействия с африканскими партнерами, опирающегося на фундаментальные принципы взаимного уважения, сбалансированного учета интересов и ориентации на реальную пользу для народов наших государств», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Ключевыми целями Саммита и других мероприятий в формате Россия – Африка станут укрепление политического диалога на высоком уровне; координация усилий в сфере безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам; развитие торгово-экономического партнерства, включая инвестиции, энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство; расширение культурно-гуманитарных связей и образовательных программ, а также продвижение совместных инициатив в области науки, технологий и инноваций.

В рамках Саммита ожидается подписание межправительственных и межведомственных соглашений в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Первый Саммит Россия – Африка и Экономический форум Россия – Африка состоялись в октябре 2019 года в Сочи под сопредседательством Президента России и Председателя Африканского союза, Президента Египта Абдельфаттаха Сиси. Второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка состоялись в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Сопредседателями выступили Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Африканского союза, Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани.

