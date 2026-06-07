«Ездил крупный бизнесмен». В Кремле сообщили о закрытых контактах с Киевом

В Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и затем передал информацию Москве. Ранее Владимир Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева. Что известно о закрытых контактах между Москвой и Киевом — в материале «Газеты.Ru».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что между Москвой и Киевом сохраняются не только публичные, но и непубличные каналы связи.

«У нас и открытые, и закрытые (контакты с Киевом. — «Газета.Ru»). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — уточнил он.

Ушаков также подтвердил, что в Киев ездил известный российский предприниматель, о котором накануне рассказывал Владимир Путин.

«[В Киев ездил] достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — заявил помощник президента.

Ранее Путин сообщил, что этот предприниматель по приглашению украинской стороны посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским. По словам российского лидера, после возвращения бизнесмен передал ему просьбу украинского президента о личной встрече. Комментируя эту историю, Ушаков подчеркнул, что глава государства уже рассказал все, что счел возможным сделать публичным.

«Президент что счел возможным сказать на публику, он сказал», — отметил он.

На вопрос о том, были ли подобные поездки в Киев у других представителей российского бизнеса, помощник президента ответил, что такой информацией не располагает.

При этом в Кремле раскритиковали форму, в которой Зеленский ранее обращался к Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения сложно назвать письмом.

«Зеленский не напоминает Рэмбо, но он хочет, но не напоминает», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя слова Путина о том, что украинский лидер пытается выглядеть, как герой американского боевика.

«Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон — не называй это письмом», — резюмировал Песков.

Кто говорил с Зеленским

Имя российского бизнесмена, о визите которого в Киев ранее рассказал Владимир Путин, официально не раскрывалось. Однако украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) заявил, что речь могла идти о предпринимателе Романе Абрамовиче. По словам парламентария, встреча с Владимиром Зеленским якобы состоялась 21 мая в президентской резиденции.

Версию об Абрамовиче ранее упоминал и специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

На пленарной сессии ПМЭФ Путин рассказал, что примерно за три недели до форума один из представителей российского бизнеса сообщил ему о приглашении посетить Киев и предложил после поездки рассказать о содержании переговоров. После встречи с Зеленским бизнесмен вернулся в Москву и передал президенту России просьбу украинского лидера о личной встрече.

«Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное: господин Зеленский просил о встрече», — рассказал Путин.

По словам президента, он ответил, что никогда не отказывался от переговоров, однако не видит смысла во встрече ради самой встречи. Владимир Путин также добавил, что после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске вновь связался с предпринимателем и спросил, как подобные действия соотносятся с просьбой Киева о переговорах.

Комментируя опубликованное позже обращение Зеленского, Путин заявил, что в нем содержатся «элементы хамства», и усомнился, что подобная риторика способствует организации личной встречи между лидерами двух стран.

Роман Абрамович не раз фигурировал в числе неофициальных переговорщиков между Москвой и Киевом. В частности, весной 2022 года Абрамович присутствовал на встрече России и Украины в Стамбуле. В Кремле указывали, что он был задействован в обеспечении «определенных контактов», но не являлся официальным членом российской делегации. В Киеве Абрамовича называли «крайне эффективным» посредником между Россией и Украиной.

США не вводили санкции против Абрамовича, однако ЕС и Великобритания ограничения ввели. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, не вводить санкции против Абрамовича просил Зеленский, отмечая, что бизнесмен может стать посредником в переговорах.