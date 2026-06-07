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ВС РФ сбили 95 беспилотников за ночь. Военная операция, день 1565-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1565-й день
Александр Река/ТАСС

Запорожье оказалось частично обесточено после удара. Омбудсмены РФ и Украины договорились об обмене документами граждан. ВС РФ за ночь на 7 июня сбили 95 дронов ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:18

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников, один дрон сбит в районе Фиолента, написал губернатор Михаил Развожаев.

9:01

В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщили в оперативном штабе региона.

8:43

Если Украине предоставят статус ассоциированного члена Евросоюза, объединению в текущем виде придет конец, поскольку ЕС слишком сильно расширится, заявил РИА Новости депутат парламента Германии Штеффен Котре.

8:27

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

8:08

Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без электричества после удара по городу, заявил глава украинской администрации Иван Федоров.

8:05

Омбудсмены России и Украины договорились организовать обмен документами для получения выплат гражданами обеих стран, сообщила «Вестям» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

8:02

Российские военные в ночь на 7 июня сбили 95 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем, объявили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1565-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
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