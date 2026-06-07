ВС РФ сбили 95 беспилотников за ночь. Военная операция, день 1565-й

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников, один дрон сбит в районе Фиолента, написал губернатор Михаил Развожаев.
В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщили в оперативном штабе региона.
Если Украине предоставят статус ассоциированного члена Евросоюза, объединению в текущем виде придет конец, поскольку ЕС слишком сильно расширится, заявил РИА Новости депутат парламента Германии Штеффен Котре.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без электричества после удара по городу, заявил глава украинской администрации Иван Федоров.
Омбудсмены России и Украины договорились организовать обмен документами для получения выплат гражданами обеих стран, сообщила «Вестям» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Российские военные в ночь на 7 июня сбили 95 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем, объявили в Минобороны РФ.
Сегодня 1565-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.