Китай начал спецоперацию возле Тайваня. В чем причина и будет ли военный конфликт?

Китай объявил о начале специальной морской операции у восточного побережья Тайваня. В Пекине заявили, что она направлена на укрепление контроля над акваторией, обеспечение безопасности навигации и защиту национальных интересов. Ее старт совпал с обсуждением между Японией и Филиппинами вопроса о делимитации морских границ в этом районе, который китайские власти считают незаконным. Какую позицию занимают в КНР и как реагирует Тайвань при поддержке Запада — в материале «Газеты.Ru».

Китай объявил о начале специальных морских правоохранительных операций в водах к востоку от Тайваня. Как сообщило агентство «Синьхуа», к ним привлекли Морское бюро Фуцзянь, Морское бюро Гуандун, Центр безопасности судоходства и Спасательное бюро Восточно-Китайского моря.

В Пекине заявили, что операция направлена на усиление контроля за судоходством, расширение возможностей патрулирования и обеспечение безопасности в регионе. Китайские власти также подчеркнули, что намерены защищать свои права и интересы в спорной акватории.

«Это необходимая мера, принятая в ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале «переговоров по делимитации морской границы» к востоку от острова Тайвань», — отметили журналисты.

Власти Китая объяснили начало морской операции договоренностями между Японией и Филиппинами, достигнутыми во время визита филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего в Токио. Как сообщила китайская газета Global Times, стороны объявили о запуске переговоров по делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа в районе к востоку от Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что попытка Токио и Манилы начать такие переговоры без участия Китая противоречит международному праву. По ее словам, действия двух стран представляют собой «серьезное нарушение» Конвенции ООН по морскому праву и других международных норм.

С критикой инициативы выступили и в Госсовете КНР по делам Тайваня. Представитель ведомства Чжу Фэнлянь заявила, что акватория расположена вблизи Тайваня, а потому переговоры Японии и Филиппин затрагивают интересы Китая.

Она назвала обсуждаемую делимитацию «полностью незаконной» и заявила, что жители Тайваня должны совместно с материковым Китаем отстаивать суверенитет страны и ее территориальную целостность.

Споры вокруг Тайваня

После окончания гражданской войны в Китае в 1949 году на Тайвань перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. С тех пор остров фактически управляется собственной администрацией и даже какое-то время считался единственным международно признанным Китаем (до 1971 года Тайвань представлял Китай в ООН). При этом Пекин считает остров неотъемлемой частью Китая и одной из своих провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем еще в 1979 году, признав правительство КНР единственным законным представителем Китая. При этом Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять острову оружие.

В начале июня официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что объединение материкового Китая и Тайваня неизбежно.

«Факты указывают на то, что противодействие независимости Тайваня и поддержка воссоединения Китая — это воля международного сообщества и непреодолимая тенденция», — подчеркнул дипломат.

Напряженность сохраняется и на море. В конце мая китайский и тайваньский патрульные корабли более суток обменивались предупреждениями в районе островов Пратас в Южно-Китайском море. По данным тайваньской береговой охраны, китайское судно заявляло о суверенитете Пекина над архипелагом и проводило патрулирование в этом районе.

Тайбэй потребовал, чтобы корабль покинул акваторию, и обвинил Китай в дестабилизации обстановки. Противостояние продолжалось 33 часа и завершилось после ухода китайского судна вечером 25 мая, сообщили тайваньские власти.

Будет ли конфликт сейчас?

Специальная морская операция Китая в районе Тайваня вряд ли приведет к прямому военному конфликту, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его мнению, действия Пекина прежде всего — сигнал Японии и Филиппинам, которые начали обсуждать вопрос делимитации морских границ в спорном районе.

«Я уверен, что здесь не произойдет каких-то серьезных столкновений», — заявил он News.ru.

Эксперт добавил, что Китай демонстрирует готовность отстаивать свои интересы, однако не заинтересован в начале боевых действий. По словам политолога, США также вряд ли пойдут на прямое столкновение с КНР.