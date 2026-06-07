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Икона стиля в большом теннисе: Анне Курниковой – 45

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7 июня 45 лет исполняется знаменитой российской теннисистке Анне Курниковой. Будущая чемпионка родилась в спортивной семье и с раннего детства начала строить теннисную карьеру. На этапе выступлений в юношеском туре она была восходящей звездой и занимала первую позицию юниорского рейтинга.

На Олимпийских играх в Атланте Анна в 15 лет и 47 дней установила рекорд для сборной России по всем видам спорта, став самой юной участницей Игр в истории страны. Там она уступила в 1/32 финала Магдалене Гжибовской из Польши в одиночном разряде, а в парном дошла до 1/16.

В 15 лет Курникова уже дебютировала во взрослом туре, дошла до четвертого круга US Open, где уступила легендарной Штеффи Граф, которая тогда доминировала в женском теннисе. Россиянка была признана новичком года. В 1997 году в 16 лет Курникова добилась своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, дойдя до полуфинала Уимблдона, где уступила будущей победительнице и своему партнеру по выступлениям в паре Мартине Хингис.

Через год Анна совершила прорыв, обыграв по ходу сезона всех топовых соперниц (Штеффи Граф, Линдсей Дэвенпорт и Хингис) и вошла в топ-20 мирового одиночного рейтинга. Наиболее высоко она стояла в 2000 году, когда дошла до восьмой строчки.

При этом Курникова за всю карьеру, которую завершила в 2003 году в 21 год, не выиграла ни одного турнира в одиночном разряде, хотя имела самые большие рекламные контракты в туре благодаря модельной внешности и изменила индустрию женского тенниса раз и навсегда.

При этом Анна была максимально успешна в парном разряде, где дважды побеждала на Australian Open, была в финале «Ролан Гаррос», дважды в паре с Хингис забирала Итоговый турнир WTA и занимала первую позицию в рейтинге.

По окончании карьеры она вышла замуж за испанского певца Энрике Иглесиаса, с которым познакомилась во время съемок в его клипе. Звездная пара создала крепкую и образцовую семью. Они до сих пор вместе и воспитывают четверых детей.

Курникова всегда была иконой стиля, признавалась читателями FHM самой сексуальной женщиной мира и заработала миллионы на рекламных контрактах. А также снялась эпизодической роли в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Кэрри.

 
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