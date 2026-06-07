7 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

7 июня в России профессиональный праздник у мелиораторов и рестораторов. В мире говорят о глобальной проблеме некачественного питания и важности заботы. Православные сегодня отмечают Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 7 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 7 июня

* Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Праздник появился по инициативе ООН в 2018 году для привлечения внимания к глобальной проблеме некачественного питания. Статистика Всемирной организации здравоохранения неутешительна: ежегодно около 420 тысяч человек умирают из-за продуктов, зараженных бактериями и химикатами. В зоне риска — дети в возрасте младше пяти лет; на их долю приходится 40% всех заболеваний, связанных с некачественной едой. Каждый год выбирают новую тему, в 2026 году она звучит так: «От бремени к решениям — безопасные продукты питания повсюду».

* Всемирный день заботы

Праздник появился в 2022 году, его инициатором стала благотворительная организация CaringBridge. Дата была приурочена к 25-летию со дня запуска платформы, созданной для поддержки людей с серьезными заболеваниями и их семей. В этот день поощряются любые акты доброты и сочувствия: навестить больного соседа, позвонить родным или просто обнять того, кто рядом.

Виталий Аньков/РИА Новости

* День мелиоратора в России

Ежегодно в первое воскресенье июня в России поздравляют мелиораторов. Это специалисты, которые делают землю пригодной для сельского хозяйства: осушают болота, орошают засушливые степи и восстанавливают истощенные почвы. Без их труда невозможно представить рисовые поля Кубани, виноградники Крыма или бахчи Астраханской области.

* День ресторатора в России

Сегодня в России праздник у владельцев ресторанного бизнеса, управляющих, шеф-поваров, официантов, сомелье и персонала заведений общественного питания. Он приурочен к историческому событию: в этот день в 1893 году было обнародовано «Положение о трактирном промысле», которое упорядочило работу заведений общепита и сделало ресторанное дело цивилизованным бизнесом. Профессиональный праздник появился по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина — дату утвердили в 2018 году. В этот день в крупных городах страны проходят мастер-классы, кулинарные фестивали и поединки между шеф-поварами.

* День краудфандинга в России

Неофициальный, но важный праздник для всех, кто верит в силу народного финансирования. Отмечается с 2015 года. Дата приурочена к запуску в 2012 году одной из крупнейших российских краудфандинговых платформ. С тех пор тысячи творческих, научных и благотворительных проектов получили путевку в жизнь, доказав: чтобы сделать что-то стоящее, не обязательно искать крупного инвестора.

* День принятия Конституции Республики Алтай

Дата установлена в честь принятия основного закона республики в 1997 году на XXI сессии Государственного Собрания — Эл Курултай. Документ закрепил статус Республики Алтай как равноправного и юридически самостоятельного субъекта Российской Федерации. Регион пользуется большой популярностью у туристов благодаря уникальным природным достопримечательностям.

Необычные праздники 7 июня • День июньского жука. Посвящен самому заметному насекомому начала лета. Зоологи шутят, что в этот день майские жуки окончательно «передают эстафету» июньским, а дети выходят на вечернюю охоту с сачками. • День циника. Циник — человек, который отрицает высшие чувства и общепризнанные нормы морали. Этот день используют как повод поделиться ироничными высказываниями или черным юмором. • День кувыркальщиков. Призывает всех хотя бы ненадолго отбросить серьезность и вспомнить детство: кувыркаться на траве, делать колесо или просто стоять на голове. • День шоколадного мороженого. По одной из версий, праздник придумали американские производители, чтобы повысить невысокий спрос на шоколадное мороженое по сравнению с ванильным. Идея сработала, и дата закрепилась. В России праздник начали отмечать с 2011 года.

Что отмечают в разных странах 7 июня

День мучеников — Мальта. В 1919 году жители Мальты в условиях послевоенного экономического кризиса и роста цен вышли на протесты против британского колониального управления. Британские войска открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли четыре человека и около 50 получили ранения. Трагические события стали поворотными в борьбе за самоопределение Мальты. С 1989 года День мучеников официально вошел в список национальных праздников страны.

День расторжения унии со Швецией — Норвегия. В этот день в 1905 году норвежский парламент (стортинг) принял историческую резолюцию о выходе из унии со Швецией — союза государств, возглавляемых одним монархом, существовавшего с 1814 года. Причиной стали затяжные разногласия, особенно в вопросах внешней политики. Уже в сентябре стороны достигли мирного соглашения, и Норвегия обрела полную независимость.

День журналиста — Аргентина. Дата приурочена к выходу первой газеты страны в 1810 году — La Gazeta de Buenos Ayres, основанной выдающимся политиком и мыслителем Мариано Морено.

Первый номер газеты La Gazeta de Buenos Aires La Gazeta de Buenos Aires

День моряков — Исландия. Труд рыбаков и мореплавателей вносит большой вклад в экономику Исландии: рыболовство и переработка морепродуктов формируют до 12% ВВП. Во многом благодаря рациональному использованию водных ресурсов она стала одной из самых развитых стран мира.

День отца — Литва. В эту дату литовцы поздравляют пап. Принято дарить небольшие подарки и проводить время в семейном кругу.

Религиозные праздники 7 июня

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Церковь вспоминает событие, произошедшее около 850 года. После казни Иоанна Крестителя его голова была спрятана учениками, а позднее неоднократно утрачивалась и чудесным образом находилась вновь. В IX веке, в период иконоборческих гонений, святыню перенесли из Константинополя в Емессу, а затем тайно захоронили в Команах.

Когда иконопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию в ночной молитве указали точное место захоронения реликвии. По приказу императора Михаила III в Команы (территория современной Абхазии) направили посольство, которое и обрело святыню. Голову с почестями перенесли в Константинополь и поместили в придворной церкви. Это событие стало третьим обретением, и сегодня ему посвящены праздничные литургии.

Народные праздники 7 июня

Ивaн — Мeдвяныe pocы (Фepaпoнтoвcкaя poca)

Название дня связано с появлением на траве липкой, сладковатой пади, которую оставляют тля и другие насекомые. На Руси верили, что такая роса вредна для людей и скота: от нее якобы начинаются болезни, гниют копыта и пропадает молоко. Поэтому босыми по траве не ходили, а коров выгоняли на пастбище только после того, как солнце высушит покров.

Петровское заговенье

Это последний день перед Петровым постом, когда еще можно было есть скоромную пищу. Столы наших предков ломились от молочных блюд, блинов и пирогов с зеленью, рыбой, мясом и яйцами, а впереди предстояли недели воздержания. Также в этот день устраивали шумные проводы весны: водили хороводы, жгли костры и проводили обряд «потопления березки» — украшенное деревце пускали по воде, чтобы проститься с Русальной неделей (период между Святой Троицей и началом Петрова поста).

Именины 7 июня

* Елена,

* Иван,

* Иннокентий,

* Федор,

* Ферапонт.

Приметы: что можно и нельзя делать 7 июня

Приметы о погоде

Если выпадала обычная роса, это предвещало урожайный год.

Обилие цветов на рябине сулило хороший урожай овса.

Цветение шиповника в этот день — признак наступления настоящего лета.

Игорь Онучин/РИА Новости

Что можно делать 7 июня

* Устраивать щедрые застолья с молочной пищей, блинами и сытными пирогами.

* Убираться в доме и во дворе, выносить старые вещи, чтобы освободить место для нового.

* Собирать лечебные травы (зверобой, ромашку, полынь).

Что нельзя делать 7 июня

* Ходить босиком по росе и выгонять скотину до обеда — верили, что медвяная падь принесет болезни.

* Рвать и топтать цветы без нужды — это сулило слезы и разлуку.

* Ссориться и сквернословить за праздничным столом — такой разлад мог затянуться на весь пост.

* Давать в долг продукты — чтобы не отдать вместе с ними достаток семьи.

Лунный календарь 7 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 22-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Рыбы.

Астрологи считают этот день периодом мудрости и осмысления. По их мнению, энергия располагает к заботе о близких, а вот с крупными покупками и финансовыми решениями стоит быть осторожнее: под влиянием Рыб легко поддаться иллюзиям и не заметить скрытых рисков.

7 июня родились люди под знаком Близнецы, который находится под покровительством Меркурия. Им свойственны общительность, остроумие и легкая переменчивость.

Какие исторические события произошли 7 июня

* 1099 год — христианские войска Западной Европы начали осаду Иерусалима, находившегося под контролем Фатимидского халифата. Осада продолжалась до 15 июля, когда город был взят штурмом. После захвата произошло массовое убийство мусульман и евреев. Готфрид Бульонский был избран правителем, отказавшись от титула короля и приняв звание Защитника Гроба Господня.

* 1654 год — в Реймсском соборе состоялась коронация Людовика XIV, известного как Король-Солнце. Церемония была пышной и символизировала восстановление порядка после Фронды (дворянско-буржуазное движение против абсолютизма во Франции в XVII веке). Людовик XIV стал одним из самых влиятельных монархов Европы, правив Францией более 70 лет.

* 1732 год — императрица Анна Иоанновна поручила архитектору Бартоломео Франческо Растрелли строительство нового Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Здание стало официальной резиденцией российских монархов и символом императорской власти. Дворец неоднократно перестраивался и расширялся, отражая величие Российской империи.

* 1929 год — вступил в силу Латеранский договор между Италией и Святым Престолом, подписанный 11 февраля. Согласно соглашению, Ватикан стал независимым государством, а католицизм получил особый статус в Италии. Договор завершил многолетний конфликт между итальянским государством и папством.

* 1960 год — король Саудовской Аравии Сауд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ, разрешающий девочкам получать формальное образование. Были открыты первые государственные школы для девочек под надзором Главного управления женского образования.

Кто родился 7 июня

* В 1794 году родился Петр Чаадаев — русский религиозный философ, писатель и публицист. Его «Философические письма» на момент публикации вызвали широкий резонанс в обществе, а сам автор был признан «безумным» за критику российской действительности.

* В 1829 году родился Николай Федоров — русский мыслитель, основатель философии космизма. Он пропагандировал идею «общего дела» — воскрешения всех умерших с помощью науки и объединения человечества в этом стремлении.

Что такое космизм в философии: кратко Космизм в философии — это учение о единстве человека и Вселенной. Оно утверждает, что мы не просто живем в космосе, а активно влияем на его развитие. Главная идея: человечество должно преодолеть свои природные ограничения, освоить космос и научиться управлять миром вокруг себя. Философы-космисты верили, что с помощью науки и технологий люди смогут победить смерть, расселиться по другим планетам и преобразовать саму природу. Это не просто фантазии — многие идеи космизма вдохновляли реальных ученых и изобретателей. Особенно сильно это направление развилось в России, где мыслители видели в космизме не только научную теорию, но и духовный идеал будущего.

* В 1837 году родился Алоис Гитлер — австрийский чиновник таможенной службы, отец Адольфа Гитлера. Был известен своей строгостью и авторитарным характером.

* В 1848 году родился Поль Гоген — французский живописец, скульптор и керамист, представитель постимпрессионизма. Он стремился к «примитивному» выражению духовных и эмоциональных состояний в своих работах. Гоген провел значительную часть жизни на Таити, где создал многие из своих известных произведений.

Автопортрет в шляпе, Поль Гоген Musee d’Orsay

* В 1909 году родилась Вирджиния Апгар — американский врач-анестезиолог, разработавшая шкалу Апгар для быстрой оценки состояния новорожденных. Ее методика значительно снизила младенческую смертность и до сих пор используется во всем мире.

* В 1917 году родился Дин Мартин — американский певец и актер итальянского происхождения.

* В 1942 году родился Муаммар Каддафи — ливийский государственный и военный деятель, пришедший к власти в результате переворота в 1969 году. Он правил Ливией более 40 лет, внедряя свою идеологию и проводя реформы. Был убит в 2011 году в ходе ливийской гражданской войны.

* В 1958 году родился Принс (Принс Роджерс Нельсон) — американский певец, музыкант и композитор. Выпустил множество хитов, включая альбом «Purple Rain», и оказал значительное влияние на музыку XX века.

Кто скончался 7 июня • В 1329 году умер Роберт I — король Шотландии в 1306-1329 годах.

• В 1848 году умер Виссарион Белинский — русский литературный критик, публицист, философ и демократ.

• В 1968 году умер Федор Токарев — конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда.

Кто отмечает дни рождения 7 июня

* 74 года исполняется Дарье Донцовой — российской писательнице, автору «иронических детективов».

* 69 лет исполняется Александру Маршалу — российскому рок-музыканту, певцу, бас-гитаристу, автору песен.

* 63 года исполняется Джулиану Лоуэнфельду — американскому и российскому поэту, драматургу, судебному юристу, композитору и переводчику. Лоуэнфельда считают одним из лучших переводчиков произведений русского поэта Александра Пушкина на английский язык.

* 40 лет исполняется Наталье Ионовой (Глюк'оzа) — российской поп-певице и актрисе.

Актриса и певица Глюкоза (Наталья Ионова) Екатерина Чеснокова/РИА Новости

* 36 лет исполняется Игги Азалии — австралийской хип-хоп-исполнительнице, автору песен.

* 35 лет исполняется Эмили Ратаковски — американской модели и актрисе.