Между Россией и Западом: Армения идет на выборы

8:20

Из необычного на этих выборах — партия «Против всех», сформированная для тех, кто разочаровался в политической системе и не хочет голосовать ни за одного из кандидатов.

Члены партии известны яркими перформансами: разъезжают по Еревану в костюмах Человека-паука и забрасывают грязью плакаты с символикой всех политических сил , подчеркивая, что это символизирует «атмосферу токсичности и грязи» на политическом поле.

Они обещают в случае их прихода к власти в течение 100 дней выполнить свои обещания и уйти в отставку, чтобы провести новые выборы.