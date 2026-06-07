Между Россией и Западом: Армения идет на выборы

Католикос всех армян Гарегин II проголосовал на участке в Вагаршапате.
Никол Пашинян не стал прямо отвечать на вопрос, намерен ли он работать в оппозиции в случае проигрыша «Гражданского договора» на выборах.
«Народ решит», — заявил он.
Никол Пашинян заявил журналистам, что в отношении оппозиционной партии «Сильная Армения» не осуществлялось никакого административного давления и все происходит в соответствии с избирательным законодательством.
Действующий премьер-министр и кандидат от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян проголосовал на участке в Ереване.
Радио Sputnik Armenia отмечает, что в этот раз, в отличие от выборов 2021 года, он пришел без жены и дочери.
После открытия избирательных участков на некоторых из них возникли технические проблемы, которые удалось быстро устранить, сообщил Ваагн Овакимян.
На 48 избирательных участках в Армении зафиксировано отсутствие 50 членов комиссий, среди которых оказались два председателя и один секретарь, которые ночью были задержаны полицией, рассказал председатель ЦИК страны Ваагн Овакимян.
Представитель оппозиционной партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян проголосовал на выборах в парламент в школе родного Ташира.
Из необычного на этих выборах — партия «Против всех», сформированная для тех, кто разочаровался в политической системе и не хочет голосовать ни за одного из кандидатов.
Члены партии известны яркими перформансами: разъезжают по Еревану в костюмах Человека-паука и забрасывают грязью плакаты с символикой всех политических сил, подчеркивая, что это символизирует «атмосферу токсичности и грязи» на политическом поле.
Они обещают в случае их прихода к власти в течение 100 дней выполнить свои обещания и уйти в отставку, чтобы провести новые выборы.
Согласно результатам опроса EVN, деятельность Пашиняна одобряют 49% граждан, а 33,7% респондентов его политикой не удовлетворены.
55,1% опрошенных считают, что правительство не предприняло достаточных мер для борьбы с коррупцией. С другой стороны, 53,8% респондентов отмечают, что за время премьерства Пашиняна в стране улучшилась ситуация с безопасностью.
Чуть меньше 9% готовы отдать голоса за партию «Процветающая Армения» крупного бизнесмена Гагика Царукяна.
Она существует с 2004 года. Партия проходила в парламент на протяжении четырех созывов, но на выборах в 2021-м не смогла преодолеть избирательный порог. На нынешних выборах в ее списке 107 кандидатов.
Царукян — владелец крупного концерна «Мульти Груп» (производство коньяка, АЗС, фармацевтика, торговые центры).
Среди политических предложений — «гарантированный мир, основанный на сбалансированной дипломатии и надежных союзниках».
«В предлагаемой нами Армении нет ложных разделений — прозападные, пророссийские, поскольку это разделение выгодно только нашим врагам», — провозгласила партия в апреле 2026 года.
Предлагает также бесплатное гособразование, снижение цен на коммунальные услуги и списание долгов с небольшими займами.
Третий по опросам — Роберт Кочарян — блок «Армения» (15,2%).
Бывший президент (1998–2008), первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (1994–1997).
Обвиняет Пашиняна в утрате Нагорного Карабаха и некомпетентном управлении. Считает, что его политический опыт позволит исправить ошибки действующей власти. При этом Кочаряна обвиняют в том, что за десять лет у власти он сам не смог решить вопрос Нагорного Карабаха, а также критикуют за коррупцию во власти.
На втором месте по опросам (16,4%) — Нарек Карапетян и «Сильная Армения»
Альянс «Сильная Армения» объединяет три партии: «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».
Дядя Нарека Карапетяна — Самвел Карапетян — имеет, помимо армянского, российское и кипрское гражданства (в апреле он объявил, что откажется от всех паспортов, кроме армянского). Поэтому он по закону не может стать премьером, хотя имеет больший политический вес, чем его племянник. Он глава группы компаний «Ташир», занимающейся коммерческой недвижимостью, общественным питанием, энергетикой (ей принадлежит компания «Электрические сети Армении», которую армянские власти собираются национализировать).
Среди ключевых обещаний — создание 300 тыс. рабочих мест, стимулирование промышленности, поддержка Армянской апостольской церкви.
Во внешней политике — стратегическое сотрудничество с Россией и ОДКБ при одновременном углублении связей с ЕС. А также карабахский вопрос: 3 июня представители партии заявили, что правящая партия «предала» жителей Арцаха (армянское название Карабаха), их права нужно защитить.
В июне 2025 года Самвела Карапетяна арестовали, инкриминировав ему публичные призывы к захвату власти; позднее ему предъявили обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег (сейчас Карапетян находится под домашним арестом).
Фаворит опросов общественного мнения — действующий премьер Никол Пашинян — «Гражданский договор».
Пришел к власти в 2018 году на волне «бархатной революции» как лидер уличных протестов, бросивший вызов тогдашней власти.
После поражения в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году его партия оказалась в глубоком кризисе, по стране прошли протесты с требованием отставки Пашиняна. Однако на внеочередных выборах в 2021 году «Гражданский договор» удержал власть, получив 54% голосов.
После поражения в войне за Карабах Пашинян призвал отказаться от утерянного прошлого и адаптироваться к новым реалиям: Азербайджан и Турция больше не угроза, а экономические партнеры.
Среди внешнеполитических приоритетов — ориентация на евроинтеграцию и укрепление отношений с США. В 2025 году Национальное собрание одобрило закон «О начале процесса членства Армении в ЕС».
С Вашингтоном Ереван запланировал масштабный транспортный проект «Маршрут Трампа», который соединит территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении.
В то же время началось дистанцирование от России, которую Армения критикует за отсутствие поддержки в войне за Карабах. При этом Ереван утверждает, что сохраняет дружественные отношения с Москвой. Оппозицию, которая критикует правительство, в том числе за разворот от России, Пашинян прозвал «трехглавой партией войны». Он утверждает, что в случае ее прихода к власти страна уже в этом году окажется в состоянии войны.
Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть в бюллетени внесены партии, а мандаты получают фигуранты партийных списков.
Для прохождения в парламент партии надо преодолеть порог в 4%; 8% — для блока из двух партий, 10% — для альянса из более чем двух партий.
По данным ЦИК республики, общее количество избирателей — 2 млн 485 тыс. 851 человек. По всей стране с 08:00 до 20:00 работают 2 тыс. 5 участков для голосования.
Минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признают состоявшимися при любом количестве проголосовавших.
7 июня в Армении проходят парламентские выборы, в которых участвуют 16 партий и два избирательных блока. Голосование определит, сохранит ли должность премьер-министр Никол Пашинян, который стремится к интеграции с Евросоюзом, или победа будет за оппозицией, намеренной поддерживать связи с Россией и членство в Евразийском экономическом союзе.