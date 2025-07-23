Подведены итоги первого Центральноазиатского международного экономического форума в Душанбе

22 июля в Душанбе состоялся первый Центральноазиатский международный экономический форум.

Мероприятие объединило представителей профильных министерств, дипломатов, лидеров бизнеса, науки, культуры из Центральной Азии и России.

«Экономический рост в странах Центральной Азии в последние годы демонстрирует устойчивую положительную динамику, несмотря на сохраняющиеся глобальные вызовы. Благодаря совместным усилиям по развитию инфраструктуры, диверсификации экономики и привлечению инвестиций, регион становится все более привлекательным для международных партнеров. Углубление экономической интеграции между нашими странами способствует созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, а также внедрению инновационных технологий. Центральноазиатский международный экономический форум стал ярким примером того, что дальнейшее укрепление партнерства между странами позволит эффективно отвечать на современные вызовы, обеспечивать экономическую стабильность и реализовывать масштабные проекты, способствующие процветанию всего региона», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках ЦМЭФ-2025 состоялось 9 сессий, которые охватили ключевые направления партнерства на евразийском пространстве – от цифровизации и энергетики до гуманитарного сотрудничества: Пленарная сессия «Формируем региональное пространство доверия, партнерства и дружбы», «Развитие женского предпринимательства», «Роль международных организаций в развитии евразийского сотрудничества. Центральная Азия - регион для новых форматов взаимодействия», «Диалог культур – русский язык как основа межрегионального пространства доверия», «Промышленные и ИТ-парки, СЭЗ: площадки межрегиональной кооперации в Центральной Азии», «Туризм и креативные индустрии: открывая дороги дружбы и культурный код региона», «Цифровизация и ИИ: технологическая независимость и будущее единого цифрового пространства», «Трансформация торговли и логистики в Центральной Азии: от онлайн-ритейла до инновационных транспортных хабов», «Ресурсы будущего: как энергетика и вода определяют развитие региона».

«Центральная Азия сегодня — один из самых быстрорастущих регионов мира, формирующий новый центр экономического роста на евразийском пространстве. Россия традиционно является ведущим торговым партнером для всего региона. По итогам 2024 года товарооборот России со странами Центральной Азии составил почти 20% об общего товарооборота Центральной Азии со всеми внешними партнерами. В основе совместного экономического роста лежит активное взаимодействие регионов наших стран», - отметил в своем приветственном обращении к участникам Форума Министр экономического развития России Максим Решетников.

В ЦМЭФ приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, Роман Чекушов, который обратил особое внимание на индустриальное развитие в регионе: «Россия занимает первые места во взаимной торговле со всеми странами Центральной Азии. На сегодняшний день запросы партнеров связаны с кооперацией: технологическими проектами и созданием совместных производств. Формат промышленной кооперации в Центральной Азии важен, поскольку позволяет интегрироваться в экономику региона и вместе с партнерами выходить на рынки третьих стран».

Также в Форуме участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Семен Григорьев, заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ахлиддин Нуриддинзода, заместитель министра финансов и экономики Республики Туркменистан Бабанияз Ялаков, и.о. заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Шохрух Гуламов и другие.

В рамках форума был также подписан ряд соглашений, среди которых: договор о совместной деятельности в форме простого товарищества между ООО «Вайлдберриз Таджикистан» и ООО «ДС Маркет», соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Базовой организацией стран-участников СНГ по вопросам питания учащихся АНО «Институт отраслевого питания» и Российско-Таджикским Деловым Советом, соглашение о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Международный центр региональной интеграции» и Фондом содействия укреплению дружбы народов прикаспийских государств «Наследие Каспия», меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Свободной экономической зоной «СУГД» и Российско-Таджикским Деловым Советом, а также меморандума о сотрудничестве между Администрацией Свободной экономической зоны «Куляб» Республики Таджикистан и Российско-Таджикским Деловым Советом.

ЦМЭФ-2025 выступил площадкой для поиска, обсуждения и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление сотрудничества и дружеских отношений в Центральной Азии.

Мероприятие стало кульминацией масштабной Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии».

«За 46 дней мы проехали более 10 тысяч километров, посетили 27 городов в пяти странах, провели свыше 160 мероприятий. Мы увидели колоссальный запрос на объединение усилий – от бизнеса до культуры, от цифровой трансформации до инициатив в области культуры и образования. Форум – логическое продолжение Экспедиции, но уже в аналитическом и проектном формате. Я выражаю глубокую благодарность всем партнерам, особенно Исполнительному органу государственной власти города Душанбе и Правительству Республики Таджикистан за поддержку, гостеприимство и высокий уровень организации финального этапа». – отметил генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции» и председатель Оргкомитета Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» Ислам Назаралиев.

Организаторы мероприятия: Фонд Росконгресс, Российско-таджикский деловой совет при ТПП РФ, исполнительный орган государственной власти города Душанбе, АНО «Международный центр региональной интеграции».

Генеральные партнеры: компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ), ООД «Здоровое Отечество». Партнер деловой программы: ПАО «НОВАТЭК».