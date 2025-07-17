Цифровой рубль на пороге: в поисках преимуществ и недостатков

Аналитический центр ВЦИОМ в партнерстве с Фондом Росконгресс специально к ПМЭФ-2025 подготовил комплексное исследование «Новые русские деньги: куда приведет нас цифровой рубль» о перспективах использования цифрового рубля в России.

Старый рубль лучше новых двух?

Мир меняется стремительно: появляются новые технологии, новые медиа, новые модели занятости и новые деньги. Этим термином обозначают инновационные формы платежных средств, прежде всего криптовалюты и цифровые валюты.

Восприятие новых денег у россиян в целом близко к действительности: чаще всего люди вспоминают именно небумажные деньги (электронный, цифровой рубль, виртуальные деньги в целом) и криптовалюты. Для части респондентов новые деньги по-прежнему ассоциируются с обновлением наличных (купюрами и их дизайном). Ассоциации, связанные с отношением к новым деньгам, говорят о преобладании скорее осторожных эмоций — недоверия, страха, непривычности — нежели любопытства или энтузиазма (интереса, желания попробовать). Молодежь сильнее связывает тему с криптовалютой и буквально новыми купюрами, а старшие поколения чаще выражают настороженность и сомнения.

Мы не знаем, что это такое, если бы знали…

Хотя главный регулятор сообщил, что крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой уже с 1 сентября 2026 года, хорошо осведомлены о цифровом рубле, по собственным, оценкам лишь 7% россиян.

Согласно определению ЦБ РФ, цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. У рубля будут наличная, безналичная и цифровая формы. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Почти половина знает об этом в общих чертах, а каждый второй слышал лишь термин или вовсе ничего не знает о столь глобальных изменениях в российской финансовой системе. Лучше других информированы о цифровом рубле самые молодые россияне (18–24 года), впрочем, среди них фиксируется и максимум впервые узнавших об этом в ходе опроса. С возрастом растет поверхностное представление или узнавание термина без понимания его содержания. А значит, в массовом восприятии цифровой рубль пока остается малопонятной и абстрактной категорией.

Это подтверждает и тот факт, что понимание термина «цифровой рубль» у тех, кто знает или имеет представление о нем, остается размытым: треть опрошенных затруднилась с ответом, а среди оставшихся мнения разделяются между восприятием цифрового рубля как формы безналичных или электронных денег, аналогом обычного рубля в новом формате и просто «виртуальной валютой». Только единицы упоминают контроль со стороны ЦБ.

Не имей сто рублей, а имей сто цифровых рублей!

Готовность использовать цифровой рубль остается умеренной, однако в последние два года показатель хоть и медленно, но растет (2023 г. — 30%, 2025 г. — 35%). При этом уровень скепсиса остается высоким (половина россиян не стремится пробовать новый формат рубля), хотя и менее категоричным. Если в 2023 г. более трети точно не хотели бы опробовать цифровой рубль, то сегодня — уже четверть, а значит окно Овертона распахивается все шире навстречу цифровому рублю.

Мужчины выражают готовность попробовать новую форму денег чаще, чем женщины, а наибольшая открытость — у молодежи до 35 лет. С возрастом доля тех, кто «точно не хотел бы» пользоваться цифровым рублем, растёт, достигая максимума среди респондентов старше 60 лет. Видимо, новые деньги — еще один вопрос отцов и детей.

Цифровой рубль: плюсы vs. минусы

Большинство россиян, как и в прошлом году, затрудняется оценить преимущества цифрового рубля. Наиболее часто среди плюсов упоминаются безопасность, удобство и контроль, прозрачность (за год топ-3 ответов не изменился), но это по-прежнему позиции меньшинства.

Гораздо более четко формулируются опасения: цифровой рубль ассоциируется с рисками взлома, усилением контроля со стороны государства и зависимостью от интернета (топ-3 опасений за год также не изменился). При этом доля «скептиков», считающих, что у цифрового рубля нет преимуществ, в семь раз больше, чем доля «оптимистов», не видящих в нем недостатков (40% vs. 6%). Значительная часть опрошенных затрудняется с ответом на эти вопросы, то есть не имеет сложившегося представления о плюсах и минусах новой формы рубля. В целом цифровой рубль пока воспринимается скорее как потенциальный риск, чем как очевидное благо.