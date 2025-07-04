Владимир Путин оценил российские бренды на выставке «Знай наших»

Перед пленарным заседанием форума «Сильные идеи для нового времени» Владимир Путин посетил выставку участников третьего сезона всероссийского конкурса растущих брендов «Знай наших». Главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич познакомил главу государства с успешными отечественными компаниями, многие из которых начинались как небольшие семейные предприятия или студенческие стартапы, а сегодня демонстрируют впечатляющие темпы роста.

«С большим удовольствием посмотрел выставку и надеюсь, что все это будет успешно развиваться. Отмечу, что наши бренды работают в разных отраслях — продукты питания, одежда, высокие технологии с ИИ. Главное, что это уже не обратный инжиниринг, а продукты, созданные на базе собственных разработок. Такие бренды особенно хочется поддерживать», — сказал Владимир Путин.

Отметим, конкурс третьего сезона побил рекорд прошлых лет — поступило 14,2 тысячи заявок. Наиболее популярными категориями стали «Продукты питания», «Потребительские товары» и «Креатив», а самые активные регионы по числу заявок — Башкортостан (2,4 тыс.), Татарстан (1,6 тыс.) и Москва (996). Конкурс проходит в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Стратегический партнер форума — ПАО «Россети». Коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР. Партнеры — ПАО «Банк ПСБ», ГК «Ренова», ОАО «РЖД». Спонсор по организации — АО «Россельхозбанк».

От студенческих проектов — до экспорта

На десяти зонах выставки представили 12 перспективных брендов из разных регионов России по пяти основным номинациям. В их числе: «Продукты питания»; «Потребительские товары»; «Высокие технологии»; «Креатив» и «Информационные технологии».

Например, ростовская компания Waybot Robotics (Вейбот Инжиниринг), создавшая робота для профессиональной уборки, начиналась как студенческий проект, а сейчас в проработке контракты на 50 миллионов рублей. А тверской бренд Weiss (Вейс), разрабатывающий инновационные зубные щетки, не только обеспечивает российский рынок, но и экспортирует свою продукцию в Беларусь и ОАЭ – более того, их дизайн начали копировать зарубежные конкуренты. Собственное производство запущено в 2005 г. — ежемесячно выпускалось 5 тыс. щеток. Сейчас — до миллиона штук в месяц. Компания является резидентом Сколково (входит в группу ВЭБ.РФ).

Семейный бизнес с историей

Трогательные истории семейного бизнеса стали отдельной темой выставки. Особое внимание привлек бренд «Лен и Семья» из Мелитополя — это три поколения швей, которые создают одежду из льна. Их производству больше 20 лет, а самому бренду – всего четыре, но в 2024 году по сравнению с предыдущим периодом продажи выросли на 120%. Основатели подчеркивают: их бизнес — экологичный и безотходный, а часть прибыли они направляют в фонд «Красный Крест».

Курский бренд Lory tots (Лоритотс), названный в честь бабушки-основательницы и дословно переводится как «малыши Лоры», начинал с пошива детской одежды, а в период СВО оперативно переключился на производство спальников для военных, выдерживающих -25°C. Их производственные площади уже превышают 1 тыс. кв.м.

Креатив и технологии

Мордовская мастерская INCRUA (Инкруа), создающая ювелирные елочные игрушки и предметы интерьера из мореного дуба, всего два месяца назад пострадала от удара дрона, но быстро восстановилась и открыла новый арт-дом. Несмотря на трудности, в 2024 году (по сравнению с 2023 г.) продажи бренда выросли на 90%, а некоторые позиции — и вовсе на 300%, размер выручки — 109 млн. руб. Производство игрушек — тоже семейное дело, которое ведут уже три поколения: дочка основателя бренда Артура Салякаева занимается разработкой эскизов для коллекций. Елочные игрушки уже выбирают в качестве корпоративных подарков крупные компании России.

А московская компания INVENTORUS (Инвенторус) разработала искусственный интеллект «Никола» для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта. После ухода иностранных баз патентов основатель компании создал Инвенторус, который объединяет более 98% объектов мировой научно-технической информации — более 500 миллионов записей доступны в едином формате. В первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году выручка компании выросла на 190% (с 2,9 млн. руб. до 109,8 млн. руб.).

Вкусы России

Следующая интересная история из жизни связана с компанией «Дикая Сибирь» из Иркутска. Ее основатель Александр Деев в подростковом возрасте организовывал сборочные бригады для сбора груздей. Детское увлечение лесом и его дарами со временем стало его призванием и переросло в успешный, быстрорастущий бизнес. Теперь он производит замороженные ягоды и диетическое питание, отправляя часть продукции на фронт. За прошлый год выручка компании выросла на 250%.

Челябинская компания Lapochka drinks (Лапочка Дринкс) из маленького города Аша (население менее 30 тыс.) удивила напитками, созданными в коллаборации с ИИ. Их обогащенная пребиотиками вода и функциональные напитки без сахара сделали бренд лидером на крупнейших торговых интернет-площадках. Один из этих напитков Владимир Путин взял с собой на пробу.

Московская компания ЭКОНАД показала единственный в России лимонад тонкой газации на основе молочной сыворотки и натурального купажа трав. В составе используются только натуральные ингредиенты, без добавленного сахара и искусственных добавок. Президенту рассказали, что компания демонстрирует рост на внутреннем рынке — более 170%. Прибыль за первое полугодие 2024 года составила 15 млн рублей, а за первое полугодие 2025 года — уже 40,7 млн рублей.

Еще один вкус этой выставки — продукция компании AMARION. Они более 20 лет занимается селекцией и переработкой амаранта, используя научный подход и глубокие знания. Флагманским продуктом компании является амарантовое масло холодного отжима Amarantica. Основатель AMARION — соавтор научных разработок в сельском хозяйстве, а компания стабильно растёт примерно на 15% в год.

Возрождение традиций в современном исполнении

Особое внимание привлекли бренды, соединяющие народные традиции с актуальным дизайном. Фарфоровая мануфактура «Антихрупкость» из Свердловской области, созданная экс-дизайнером IKEA Фёдором Колпаковым, представила коллекцию, где уральские мотивы сочетаются со скандинавской лаконичностью. Проект исследует разные эпохи и культуры, создавая предметы, которые помогают узнавать историю и задумываться о собственной идентичности: кружки, тарелки, вазы и другие интерьерные изделия. Их лаборатория на заводе «Фарфор Сысерти» стала настоящим творческим хабом для российских дизайнеров.

Красота по-русски

Московская косметическая компания DE_CODE (Де Код) продемонстрировала впечатляющую трансформацию — с 95% импортного сырья в 2022 году до активного перехода на отечественные компоненты. Совместно с МГУ и другими ведущими вузами они разрабатывают полностью российские формулы для ухода за кожей. Кроме того, у основателей есть второй бренд — Icon Skin для проблемной кожи, известный своими научными достижениями и постоянной работой над совершенствованием формул.

Что дальше?

17 июля в Москве на церемонии награждения объявят победителей конкурса, которые получат поддержку в продвижении на внутреннем и международном рынках: рекламу на интернет-площадках, в СМИ и на городских билбордах.

«Уже с завтрашнего дня мы начнем подготовку финального этапа конкурса «Знай наших». Финалисты будут определены буквально через несколько дней – 17 июля. После чего нас ждут традиционные деловые поездки по регионам большой бизнес-группой, где мы будем встречаться с представителями крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также российских экспортеров», — сказал председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Выставка «Знай наших» наглядно показывает: несмотря на все вызовы, российский бизнес адаптируется к новым условиям и находит неожиданные точки роста. Отечественные бренды становятся лицом новой российской экономики, где традиции гармонично сочетаются с инновациями.