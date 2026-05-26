Открытки на Последний звонок — 2026: 60+ красивых картинок и трогательных поздравлений

Красивые открытки на Последний звонок и поздравления для выпускников, родителей и учителей

Последний звонок — один из самых трогательных и запоминающихся школьных праздников. Для выпускников это символ прощания с детством и шаг во взрослую жизнь, для учителей и родителей — момент гордости, светлой грусти и радости одновременно. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и пожелания на Последний звонок — 2026, чтобы вы могли порадовать выпускников, учителей, родителей и обычных школьников, у которых завершился учебный год и начались каникулы.

Открытки на Последний звонок для выпускников

Красивая открытка на Последний звонок — приятный знак внимания. Он покажет, что для вас это тоже важное событие, и вы разделяете радость и волнения выпускников, связанные с окончанием школы. Скачайте понравившуюся картинку и отправьте близкому человеку в любом мессенджере. Можно поделиться открыткой в социальных сетях или чатах.

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

Открытки для выпускников с пожеланиями

Открытки с теплыми пожеланиями и напутствиями поддержат выпускников перед началом экзаменов и поступлением.

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

Открытки на Последний звонок для учителей

В праздник последнего звонка хочется выразить благодарность учителям и школе за знания, поддержку и заботу. Для учителей это тоже волнительный день: уроки закончились, впереди экзамены, выпускной вечер и расставание с учениками.

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

Открытки на Последний звонок для школьников

Если вашему школьнику до выпуска еще далеко, можно поздравить его с окончанием учебного года и началом летних каникул. Последний звонок для него — тоже праздник, означающий отдых, лето и беззаботную жизнь.

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

ГигаЧат/«Газета.Ru»

Поздравления с Последним звонком

Для выпускников

* Дорогие выпускники! Вот и прозвенел ваш последний звонок. Пусть впереди будет много побед, интересных встреч и счастливых дорог. В добрый путь!

* Ребята, с праздником! Пусть школа останется в сердце теплым воспоминанием, а взрослая жизнь встречает с распростертыми объятиями. Верьте в себя и ничего не бойтесь!

* Милые выпускники! Сегодня вы прощаетесь со школой, но не прощайтесь с друзьями и мечтами. Пусть все задуманное сбудется, а впереди ждет только хорошее!

* С Последним звонком! Желаю вам смело смотреть в будущее, не забывать школьные уроки и всегда оставаться искренними и добрыми людьми!

* Дорогие наши дети! Пусть последний звонок станет для вас не финалом, а началом большого и увлекательного пути. Мы верим в вас и всегда будем рядом!

* Выпускники, с праздником! Пусть каждое ваше решение будет верным, каждый шаг — уверенным, а рядом всегда будут верные друзья и любящие близкие!

* С Последним звонком! Пусть этот день останется в памяти как самый светлый и радостный. Впереди — целая жизнь, и она обязательно будет прекрасной!

* Ребята, помните: школа дала вам крылья. Теперь ваша очередь — расправить их и взлететь. Счастливого полета и попутного ветра!

* С праздником, выпускники! Пусть ваши мечты будут большими, цели — достижимыми, а дорога — ровной и светлой. В добрый час!

* Дорогие ребята! Пусть последний звонок прозвучит в вашу честь громко и торжественно. Вы — наша гордость и наша надежда. В добрый путь!

Для учителей

* Уважаемые учителя! Спасибо за терпение, мудрость и тепло, которое вы дарили нашим детям. Низкий вам поклон!

* Дорогие педагоги! Пусть каждый выпуск дарит вам радость и гордость, а в сердце остаются только светлые воспоминания о ваших учениках. С праздником!

* С последним звонком, дорогие учителя! Вы вложили в наших детей знания и душу. Пусть ваши труды возвращаются к вам благодарностью и уважением!

* Дорогие учителя, с праздником! Пусть ваша работа всегда приносит удовлетворение, ученики радуют успехами, а в жизни будет много поводов для улыбки!

* Спасибо вам, дорогие наставники, за каждый урок, каждое доброе слово и каждую минуту внимания. С последним звонком! Здоровья и сил вам!

* Поздравляю с праздником, учителя! Пусть ваше сердце никогда не устает, глаза светятся, а каждый новый выпуск напоминает, ради чего вы выбрали эту профессию!

* С Последним звонком, дорогие учителя! Спасибо за то, что учили не только наукам, но и жизни! Всегда будем помнить ваши тепло, внимание и поддержку!

* Дорогие учителя! Пусть этот праздник станет для вас моментом заслуженной гордости. Сегодня мы чествуем вас, ваш труд и профессионализм!

* С Последним звонком, уважаемые педагоги! Желаем вам талантливых учеников, понимающих родителей и как можно больше радостных дней в вашем нелегком труде!

* Учителя, примите искреннюю благодарность за ваш труд! Пусть этот Последний звонок станет для вас началом новой главы с новыми учениками и новыми успехами!

Для родителей

* Дорогие родители! Вот и прозвенел последний звонок для наших детей. Пусть ваши сердца наполнятся гордостью и радостью. Мы справились, мы смогли!

* Мамы и папы, с праздником! Пусть наши выпускники будут счастливы, здоровы и найдут свой путь. Спасибо вам за бессонные ночи, поддержку и любовь!

* Родители, поздравляю с Последним звонком! Пусть этот день станет для вас таким же светлым и памятным, как первый звонок много лет назад. Мы воспитали замечательных детей!

* С праздником, дорогие родители! Пусть успехи наших детей будут лучшей наградой за все труды и переживания. Мы это заслужили!

* Мамы и папы, примите поздравления! Последний звонок — это наша общая победа. Пусть впереди у наших детей будет только светлая и добрая дорога!

* Дорогие родители! Пусть ваши дети всегда радуют вас, а воспоминания о школьных годах останутся теплыми и счастливыми. С праздником!

* С Последним звонком, родители! Мы прошли этот путь вместе с детьми — от первого класса до выпускного. Пусть наши усилия будут оправданы, а наши дети найдут достойную дорогу в жизни!

* Поздравляю, мамы и папы! Пусть ваши сердца будут спокойны за будущее детей, а впереди ждет только хорошее!

* С праздником, родители! Пусть Последний звонок станет символом нашей общей победы и веры в своих детей. Гордимся и радуемся!

* Дорогие родители, с последним звонком! Пусть наши дети шагают по жизни уверенно и смело, а мы всегда будем их надежным тылом и самой верной поддержкой!

История и традиции Последнего звонка

В 2026 году последний звонок прозвенит для российских школьников 26 мая, во вторник. Такие рекомендации Министерство просвещения России направило во все регионы страны.

Последний звонок считается праздником для учащихся 9-х и 11-х классов. После него выпускников ждут экзамены и получение аттестатов. Но и для остальных школьников это тоже праздник, ведь учебный год завершен и начинаются летние каникулы.

Традиция отмечать последний звонок появилась в советских школах в середине XX века и со временем стала всенародной. Идея принадлежит педагогу-новатору Федору Брюховецкому, который ввел множество школьных традиций.

В школах в этот день проходят торжественные линейки, выпускники надевают нарядную форму, торжественным шествием проходят по коридорам школы. Первоклассники дарят старшим колокольчики и сувениры, выпускники исполняют школьный вальс, а педагоги и родители дают ребятам добрые напутствия.