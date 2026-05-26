26 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

26 мая в России отмечают День предпринимательства и экологический праздник в честь снежного барса. В школах проходят последние звонки. А по народному календарю сегодня Лукерья Комарница: согласно поверьям, в этот день налетают первые комариные полчища. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 26 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 26 мая

* День российского предпринимательства

Сегодня в России отмечают праздник предпринимателей — людей, которые берут на себя риски, создают рабочие места и двигают экономику вперед. По данным Минэкономразвития на январь 2026 года, в стране более 6,8 млн малых и средних предприятий, где трудятся почти 20 млн человек.

День российского предпринимательства отмечается с 2008 года, он учрежден указом президента, чтобы подчеркнуть особую роль бизнеса. Дата выбрана в честь принятия закона «О кооперации в СССР» 26 мая 1988 года.

* Последние звонки в школах

26 мая, согласно рекомендациям Минпросвещения России, в школах проходят последние звонки. Праздник отмечают выпускники 9-х и 11-х классов, их учителя и родители. Он зародился в 1940-х годах и быстро стал традиционным и популярным школьным мероприятием.

В этот день в учебных заведениях устраивают торжественные линейки и чествование выпускников, которые парадным строем проходят по коридорам школы. К этой дате выпускники репетируют школьный вальс, а ученики младших классов готовят для них концертные номера, сувениры, поздравления. Последний звонок для выпускников знаменует начало экзаменов, а для остальных школьников — старт летних каникул.

* День барса

На Алтае и в других регионах нашей страны отмечают праздник в честь снежного барса, или ирбиса — одного из самых редких и загадочных обитателей гор. Барс занесен в Красную книгу, его общемировая численность составляет не более 4000 особей. Праздник служит напоминанием о том, что это редкое животное нуждается в охране и защите. В России о сохранении исчезающего вида заботятся сотрудники 19 особо охраняемых природных территорий. В День барса проходят экологические акции, лекции в школах и флешмобы в соцсетях с призывами беречь этих представителей дикой природы.

* Всемирный день рыжих

26 мая люди с огненными волосами становятся главными героями. Их хвалят хотя бы за стойкость — шутки про рыжих преследуют их с ранних лет. Праздник не имеет официального статуса, но очень популярен. В этот день устраивают фотосессии, акции и фестивали, особенно в европейских странах.

Кстати, рыжий цвет волос — большая редкость. Похвастаться натуральной рыжей шевелюрой может лишь 2% жителей планеты.

* Всемирный день Дракулы

26 мая у любителей мистики, вампиров и готики есть повод достать черный плащ и перечитать роман Брэма Стокера. Именно в этот день в 1897 году книга «Дракула» впервые увидела свет. С тех пор имя трансильванского графа стало главным символом вампирской темы в кино, литературе и массовой культуре.

Праздник отмечают по-разному: кто-то смотрит старые экранизации, кто-то участвует в квестах, а самые увлеченные читают исторические хроники о Владе Цепеше — реальном прототипе Дракулы.

Необычные праздники 26 мая • День хождения босиком. Неофициальный праздник, который призывает дать ногам отдохнуть от тесной обуви и заодно заняться закаливанием. Врачи утверждают, что ходьба по неровной поверхности (траве, песку или камням) массирует ступни и помогает предотвратить плоскостопие. • День большого напора. Праздник связан с гидравликой, работой систем подачи воды и пожарной техникой. В этот день демонстрируют мощь гидравлических установок и пожарных рукавов, а также проводят лекции о достижениях в области инженерии. • День бумажных самолетиков. Праздник напоминает о простой радости родом из детства. В этот день можно вместе с друзьями сложить бумажные самолетики и устроить соревнования на дальность полета и выполнение «фигур пилотажа».

Что отмечают в разных странах 26 мая

День независимости — Грузия. Дата приурочена к провозглашению Демократической Республики Грузия 26 мая 1918 года. В этот день в стране проходят официальные торжества — церемонии, возложение цветов к памятникам, парады, культурные и образовательные мероприятия.

Праздник святого Виллайброрда — Люксембург. Памятную дату отмечают во вторник после Пятидесятницы. В этот день в городе Эхтернах проходит знаменитая процессия паломников, которые танцуют, чтобы очиститься от грехов. Традиция насчитывает много веков, а в 2010 году ее включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

День матери — Польша. Впервые праздник провели в Кракове в 1923 году, но популярным он стал после Второй мировой войны. В этот день дети дарят мамам самодельные открытки, украшенные цветами, а взрослые — цветы и подарки.

День черничного чизкейка — США. В Америке это популярный десерт. Вариантов его приготовления множество: с песочной основой и без, запеченный или холодный, с творожным сыром или сливками. Главный и неизменный ингредиент — черника, она дает особенный кисло-сладкий вкус и делает блюдо полезным. В этот день пекарни устраивают акции, а в соцсетях проходят конкурсы на «самый красивый кусочек».

Религиозные праздники 26 мая

День памяти мученицы Гликерии и мученика Лаодикия Гераклейского

Святая Гликерия жила в III веке в Гераклее Фракийской (по другим источникам — во II веке) и пострадала за веру. Правитель Савин во время языческого праздника решил принудить христиан поклоняться идолам. Гликерия отказалась выполнять приказ, за что ее подвергли жестоким пыткам. Несколько раз ангелы исцеляли ее раны, но правителя это не остановило.

Тюремщик Лаодикий, увидев стойкость Гликерии, сам уверовал во Христа, за что поплатился жизнью. Гликерия и Лаодикий, как и многие другие христианские мученики, стали символами несломленного духа. В день памяти святых принято молиться о защите от врагов и укреплении в вере.

Народные праздники 26 мая

* Лукерья Комарница

На Руси день памяти мученицы Гликерии получил название Лукерья Комарница. По наблюдениям, именно 26 мая активизировались комары, да не по одному, а целыми тучами («комарья гора»). Раньше люди верили, что этих насекомых приносит теплый ветер, а по осени холодные ветра «выдувают» их в теплые края. Особые приметы в этот день были связаны, конечно же, с комарами.

Согласно поверьям, на Лукерью без нужды в лес не ходили и избегали сырости. Хозяйки занимались наведением порядка в доме. Чтобы отпугнуть кровососов, в жилище развешивали полынь и мяту.

Именины 26 мая

* Александр;

* Арина;

* Василий;

* Гавриил;

* Георгий;

* Гликерия;

* Егор;

* Ефим;

* Иван;

* Ирина;

* Макар;

* Сергей;

* Юрий;

* Ян.

Приметы: что можно и нельзя делать 26 мая

Приметы о погоде

Если день теплый и солнечный — лето будет сухим и жарким.

Комаров много — к сырому, урожайному лету.

Тучи комаров вьются — будет много овса и трав.

Если у деревьев много сока — к плодородному году. Особенно следили за березами и кленами.

Ветер с юга — к теплым дням. С севера — к похолоданию.

Что можно делать 26 мая

* Трудиться на земле — день считался благоприятным для работы в огороде.

* Навести порядок в доме и выбросить ненужное — к благополучию.

* Сходить в баню или посетить врача — к крепкому здоровью.

Что нельзя делать 26 мая

* Плакать (даже от радости) — навлечешь горести и слезы в будущем.

* Отдавать свои вещи — с ними можно подарить удачу и счастье.

* Оставлять волосы на расческе — к семейным ссорам.

* Убивать комаров — на одного убитого прилетит дюжина новых.

Лунный календарь 26 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 11-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Весы.

Если верить астрологам, день благоприятен для отдыха и творчества. Лучше не начинать ничего глобального, а завершить старые дела. Хорошее время для делового сотрудничества на основе взаимопонимания, но есть риск долго колебаться в принятии решений.

Луна в Весах подталкивает к гармонии, поиску баланса и избеганию конфликтов. Если верить звездным раскладам, это неплохой период для переговоров, совместной работы и всего, что требует дипломатичности. А вот решительные действия и выбор между за и против могут даваться тяжело. Растущая Луна добавляет энергии и активности, но к полнолунию возможны эмоциональные вспышки. Поэтому главный совет астрологов — отдыхать, заниматься творчеством и не торопиться с выводами.

26 мая родились люди под знаком Близнецов, под покровительством планеты Меркурий, представители воздушной стихии. Они отличаются общительностью, остроумием, а также некоторой переменчивостью.

Какие исторические события произошли 26 мая

* 1232 год — папа Григорий IX направил первых инквизиторов в Арагон, положив начало будущей испанской инквизиции.

* 1679 год — английский парламент принял закон Habeas Corpus, гарантирующий неприкосновенность личности.

* 1799 год — войска Суворова взяли Турин во время Итальянского похода.

* 1865 год — завершилась Гражданская война в США — капитулировала последняя армия южан.

* 1905 год — в Каннах покончил с собой Савва Морозов — меценат и один из богатейших людей России. По другой версии, он был убит.

* 1913 год — в Петербурге прошел один из первых полетов самолета «Русский витязь», созданного авиаконструктором Игорем Сикорским.

* 1928 год — ФИФА утвердила проведение чемпионатов мира по футболу каждые четыре года.

* 1938 год — в Вольфсбурге Гитлер заложил первый камень завода «Фольксваген».

* 1945 год — в Норвегии арестован нобелевский лауреат, писатель Кнут Гамсун за сотрудничество с нацистами.

* 1948 год — в ЮАР официально начата политика апартеида.

* 1953 год — началось Норильское восстание заключенных Горлага.

* 1972 год — СССР и США подписали договор об ограничении систем ПРО, положив начало политике «разрядки».

* 2020 год — в США начались массовые протесты против расизма после убийства Джорджа Флойда.

Церемония прощания с Джорджем Флойдом в нью-йоркском Бруклине, 4 июня 2020 года

Кто родился 26 мая

* В 1861 году родился Алексей Введенский — русский религиозный философ, писатель, богослов.

* В 1876 году родился Роберт Йеркс — американский психолог, исследователь поведения животных.

* В 1895 году родилась Доротея Ланж — американская фотожурналистка, икона документальной фотографии.

* В 1908 году родился Алексей Арбузов — русский и советский драматург, писатель.

* В 1926 году родился Майлс Дейвис — выдающийся джазовый трубач и новатор.

* В 1935 году родился Аллан Чумак — советский и российский телевизионный деятель, называвший себя экстрасенсом и целителем.

* В 1936 году родился Виталий Коротич — писатель, публицист, главный редактор журнала «Огонек» с 1986 по 1991 год.

Кто скончался 26 мая • В 1818 году скончался Михаил Барклай-де-Толли — русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года. • В 1976 году скончался Мартин Хайдеггер — немецкий философ-экзистенциалист. • В 2022 году скончался Энди Флетчер — британский музыкант, клавишник и основатель группы Depeche Mode.

Кто отмечает день рождения

* 88 лет исполняется Людмиле Петрушевской — русской писательнице, драматургу и поэтессе.

* 64 года исполняется Аркадию Мамонтову — российскому журналисту и телерепортеру.

* 62 года исполняется Ленни Кравицу — американскому рок-музыканту, певцу и продюсеру.

* 57 лет исполняется Анжелике Варум — российской эстрадной певице, заслуженной артистке РФ.

* 55 лет исполняется Мэтту Стоуну — американскому мультипликатору, продюсеру, актеру, одному из создателей мультсериала «Южный парк».

* 23 года исполняется Арсену Захаряну — футболисту московского «Динамо» и сборной России.